Tiềm năng căn hộ cho thuê tại phường đông dân nhất cả nước

Thị trường căn hộ cho thuê sôi động phía Đông TP.HCM

Với gần 230.000 cư dân, phường Dĩ An hiện là đơn vị hành chính cấp phường có quy mô dân số lớn nhất cả nước. Sau khi được sáp nhập vào TP.HCM, khu vực này nhanh chóng trở thành tâm điểm phát triển mới nhờ lợi thế nằm sát ranh TP Thủ Đức và tiếp giáp các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, Xa lộ Hà Nội, Đại lộ Phạm Văn Đồng, tuyến metro số 1…

Dĩ An được coi là vùng kinh tế chiến lược phía Đông TP.HCM sau sáp nhập

Về mặt kinh tế, Dĩ An là một trong những khu vực có nền công nghiệp phát triển sớm nhất miền Nam, hiện đang sở hữu nhiều khu công nghiệp lớn như Sóng Thần 1, 2, Tân Đông Hiệp, cùng hệ thống nhà máy FDI trải rộng. Hệ sinh thái công nghiệp năng động tạo ra hàng chục nghìn việc làm, thu hút lượng lớn lao động kỹ thuật và chuyên gia trong, ngoài nước đến sinh sống, làm việc. Từ đó hình thành nhu cầu lớn về nhà ở thực, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp, nơi có thể đáp ứng tiêu chuẩn sống hiện đại cho đội ngũ chuyên môn và các gia đình trẻ.

Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, Dĩ An còn được xem là lựa chọn thay thế hợp lý cho những người làm việc tại TP.HCM nhưng muốn tìm nơi sinh sống có chi phí hợp lý hơn. Yếu tố này góp phần đẩy mạnh thị trường căn hộ cho thuê và thúc đẩy tính thanh khoản cho các sản phẩm đầu tư dài hạn.

Căn hộ tại trung tâm Dĩ An thu hút lượng lớn khách thuê nhờ vị trí kết nối thuận tiện và tiện ích sống được thiết kế bài bản

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, lợi suất cho thuê căn hộ tại Bình Dương cũ trong năm 2024 đạt mức trung bình 4,7%, cao nhất cả nước và vượt các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội. Một điểm cộng lớn khiến thị trường căn hộ cho thuê tại Dĩ An thu hút nhà đầu tư là giá bán sơ cấp vẫn ở mức khá mềm. Cụ thể, mức giá trung bình căn hộ tại đây đang dao động từ 40-45 triệu đồng/m², thấp hơn khoảng 30-40% so với các dự án mới tại phường Thủ Đức.

Trong khi đó, giá thuê căn hộ tại khu vực này lại không chênh lệch quá nhiều so với khu vực TP.HCM trước khi sáp nhập. Một căn hộ 2 phòng ngủ tại Dĩ An hiện có thể cho thuê với giá từ 8-12 triệu đồng/tháng, tùy diện tích và nội thất. Chênh lệch giữa giá thuê và giá bán giúp nhà đầu tư dễ đạt mức lợi nhuận ổn định, chưa kể đến khả năng tăng giá trị tài sản trong tương lai.

The Infinity Dĩ An - thanh toán linh hoạt, bàn giao sẵn nội thất

Trong bối cảnh TP.HCM đang mở rộng không gian đô thị và ưu tiên phát triển các đô thị vệ tinh có khả năng tự chủ hạ tầng, kinh tế - xã hội, Dĩ An có thể đóng vai trò như một "trung tâm mới" phía Đông, góp phần giải tỏa áp lực nhà ở cho trung tâm TP.HCM và mở ra cơ hội lớn cho thị trường bất động sản khu vực này.

Nằm trong tâm điểm của "siêu phường" Dĩ An mới, dự án The Infinity nổi bật nhờ hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành tâm điểm an cư và đầu tư: vị trí gần trung tâm, tiện ích cao cấp, môi trường sống xanh cùng cộng đồng cư dân văn minh.

Căn hộ 2 phòng ngủ The Infinity được thiết kế với 3 mặt thoáng, 2 ban công và bàn giao sẵn nhiều nội thất cao cấp

The Infinity Dĩ An cũng ghi điểm khi được bàn giao kèm nội thất như điều hòa âm trần, hệ tủ bếp, thiết bị vệ sinh và đặc biệt là khoảng ban công rộng phủ đầy cây xanh. Nhờ đó nhà đầu tư có thể đưa vào khai thác ngay khi nhận nhà, không mất thêm chi phí hoàn thiện.

Cùng với đó, chủ đầu tư áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt chỉ 10% đến khi nhận nhà, tương đương 318 triệu đồng cho căn 2 phòng ngủ diện tích 70m2. Từ thời điểm ký hợp đồng mua bán đến khi nhận nhà, khách hàng không phát sinh thêm khoản chi phí nào. Lộ trình thanh toán tiếp theo được giãn đến giai đoạn bàn giao, cũng là thời điểm nhà đầu tư có thể bắt đầu đưa vào khai thác cho thuê. Đáng chú ý, khách hàng muốn thanh toán vượt tiến độ sẽ không phải đóng phí tất toán sớm, một chính sách hiếm gặp trên thị trường.

Với mức giá thuê ước tính từ 8 - 12 triệu đồng/tháng cho căn hộ 2 phòng ngủ, tỷ suất lợi nhuận khai thác cho thuê tại The Infinity Dĩ An có thể dao động từ 3,5 - 5%/năm, được đánh giá là mức ổn định, có khả năng tăng trưởng nhờ nhu cầu thuê cao cũng như tiềm năng tăng trưởng nhờ hạ tầng.

Ngoài ra, việc dự án nằm trong khu phức hợp với đầy đủ tiện ích nội khu như hồ bơi điện phân muối, spa cao cấp, công viên, khu thương mại, trường học, cùng hệ sinh thái dân cư đông đúc và quy hoạch bài bản, sẽ gia tăng khả năng giữ chân người thuê dài hạn, giảm tỷ lệ trống, giúp tối ưu lợi nhuận cho nhà đầu tư.