Tiêm silicon lỏng vào ‘của quý' để tăng kích thước, bị biến chứng nặng phải nhập viện

Ngày 12.5, Khoa Nam học, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận nam bệnh nhân L.V.H (40 tuổi) do biến chứng "của quý" nghiêm trọng sau khi tự tiêm silicon lỏng để tăng kích thước.

Trước đó, nam bệnh nhân nhập viện với biểu hiện "của quý" biến dạng nghiêm trọng. Bệnh nhân chia sẻ, do nghe theo lời truyền miệng từ bạn bè, cách đây khoảng 3 - 4 năm anh đã tự tiêm silicon lỏng vào "của quý" (dương vật) với mong muốn tăng kích thước và khoái cảm. Tuy nhiên, sau đó anh phải đối mặt với tình trạng đau tức kéo dài, dị dạng "của quý" và dẫn đến rối loạn cương dương, đau đớn mỗi khi cương cứng.

Qua thăm khám, các bác sĩ Khoa Nam học phát hiện một khối tổn thương bao quanh "của quý" với độ dày khoảng 3 - 4 mm, vị trí rộng nhất lên đến 3 cm.

Bác sĩ Vũ Thái Hoàng, Khoa Nam học, Bệnh viện Quân y 175 - đại diện ê kíp phẫu thuật, cho rằng điều lo ngại nhất không chỉ là kích thước vùng tổn thương, mà là việc silicon lỏng đã "tổ chức hóa". Thay vì nằm tách biệt, chất lỏng này đã bám chặt, hòa lẫn cùng các lớp da và mô dưới da. Việc bóc tách đòi hỏi sự tỉ mỉ và tay nghề chuyên môn cao để không làm tổn thương thêm các cấu trúc quan trọng.

"Chúng tôi buộc phải cắt bỏ toàn bộ phần tổn thương bị xơ hóa. Sau đó, thực hiện kỹ thuật tạo hình lại bằng vạt da để bù đắp phần thiếu hụt, nhằm khôi phục tối đa hình dạng và chức năng "của quý" cho bệnh nhân", bác sĩ Hoàng nói.

Theo bác sĩ, việc tự ý sử dụng các chất độn không rõ nguồn gốc, đặc biệt là silicon lỏng, để tiêm vào cơ thể là hành động cực kỳ nguy hiểm. Silicon lỏng tuyệt đối không được phép sử dụng trong các thủ thuật này do nguy cơ gây viêm nhiễm, xơ hóa và biến dạng mô vĩnh viễn.

Bác sĩ Hoàng khuyến cáo quý ông cần thận trọng với tin đồn. Không tin theo các lời quảng cáo hoặc phương pháp truyền miệng thiếu cơ sở khoa học. Khi có nhu cầu can thiệp thẩm mỹ hoặc gặp vấn đề về sức khỏe sinh lý, nam giới cần tìm đến các bệnh viện chuyên khoa để được tư vấn và điều trị đúng phác đồ y khoa.

"Việc can thiệp sai cách có thể dẫn đến tình trạng tiền mất tật mang, gây tổn thương vĩnh viễn đến khả năng sinh sản và chức năng tình dục", bác sĩ Hoàng nhấn mạnh.