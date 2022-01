'Tiêm vắc xin Covid-19 dịch vụ 2-4 triệu đồng/liều': Đề nghị truy tố 2 bị can

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can liên quan vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại điểm tiêm chủng vắc xin Covid-19 Trường Mầm Non 10 (Q.11, TP.HCM).

Bị can Nguyễn Thanh Tuấn (42 tuổi, nguyên Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy Q.11, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Q.11) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Còn bị can Lê Thị Kim Dung (32 tuổi, bán hàng online) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Theo KLĐT, ngày 30.7.2021, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhóm riêng tư “Hội những người tiêm vắc xin Covid-19” có 10.300 thành viên tham gia. Qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, lực lượng nghiệp vụ Công an TP.HCM phát hiện một số tài khoản Facebook đăng bài vào nhóm này với nội dung tìm chỗ tiêm vắc xin Covid-19 trả phí vì muốn tiêm sớm.

Tại các bài đăng này, tài khoản Facebook “Kim Zunf” tên thật là Lê Thị Kim Dung để lại bình luận với nội dung đề nghị những người có nhu cầu tiêm vắc xin Covid-19 nhắn tin riêng để trao đổi về việc cung cấp dịch vụ tiêm vắc xin trái phép. Dung thỏa thuận với khách hàng 2 - 4 triệu đồng/liều tại TP.HCM.

Đến chiều 3.8.2021, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.11 bắt quả tang Dung đang tổ chức cho 2 người tiêm vắc xin tại Trường Mầm Non 10.





Cũng theo KLĐT, bị can Nguyễn Thanh Tuấn được Ban Thường vụ Quận ủy Q.11 phân công làm Tổ trưởng Tổ tiêm vắc xin Covid-19 tại điểm Trường Mầm Non 10 trong đợt tiêm vắc xin Covid-19 đợt 5 của TP.HCM.

Thông qua mối quan hệ bạn bè, từ ngày 28.7.2021 - 2.8.2021, bị can Tuấn đã giúp bà L.T.H.T. (Giám đốc tư vấn tài chính Công ty TNHH S.I.) đưa 11 người ngoài danh sách đến tiêm chủng vắc xin Covid-19 tại Trường Mầm Non 10. Sau đó, bà T. chuyển 16 triệu vào tài khoản ngân hàng của bị can Tuấn. Tại CQĐT, bà T. khai nhận chuyển tiền với mục đích ủng hộ các nhân viên tổ chức tiêm ngừa.

Còn bị can Lê Thị Kim Dung (là bạn học của bà L.T.H.T.) khai nhận khi được bà T. cho số điện thoại bị can Tuấn, nên đã liên hệ với bị can Tuấn qua mạng xã hội Zalo trao đổi về việc cho 20 người ngoài danh sách đến tiêm chủng vắc xin Covid-19 tại điểm Trường Mầm Non 10 và được bị can Tuấn đồng ý. Tổng số tiền bị can Dung thu lợi bất chính của 20 khách hàng là 53,2 triệu đồng, trong đó bị can này chuyển khoản ngân hàng cho bị can Tuấn 16 triệu đồng.

Tại CQĐT, bị can Tuấn khai nhận vì là chỗ quen biết nên có đồng ý cho bị can Dung và bà T. đưa người nhà đến điểm tiêm do mình phụ trách để được tiêm sớm, nhưng không có thỏa thuận đưa tiền cho mỗi trường hợp tiêm. Tuy nhiên, bị can Tuấn vẫn cung cấp số tài khoản ngân hàng cá nhân cho bị can Dung và bà T. để chuyển tiền và cho rằng việc chuyển tiền là do "tự nguyện".

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, 2 bị can Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Thị Kim Dung là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý, đã xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ, nên cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.