Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe:

Live Tiêm vắc xin phòng các bệnh hô hấp nguy hiểm mùa lạnh

Huỳnh Na
Huỳnh Na
07/11/2025 08:00 GMT+7

Mùa lạnh với nền nhiệt giảm, độ ẩm cao và thay đổi thời tiết đột ngột tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh hô hấp nguy hiểm bùng phát.

Các tác nhân như cúm, phế cầu, virus hợp bào hô hấp RSV, não mô cầu… lây lan nhanh, tấn công hệ miễn dịch, dẫn đến biến chứng nặng, thời gian điều trị kéo dài, chi phí lớn. Nhiều tác nhân có khả năng đồng nhiễm, khiến bệnh diễn tiến nhanh, tăng nguy cơ suy hô hấp, tử vong.

Nhằm giải đáp các thắc mắc của quý bạn đọc về các vắc xin phòng bệnh đường hô hấp, 20 giờ thứ Sáu ngày 7.11.2025, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Tiêm vắc xin phòng các bệnh hô hấp nguy hiểm mùa lạnh". Chương trình có sự tư vấn của các chuyên gia gồm: BS Phạm Đình Đông và ThS.BS Nguyễn Văn Quảng, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC; ThS.BSNT Lê Thị Lan Anh, Phó Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập Website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.

Khám phá thêm chủ đề

Hô hấp VNVC tiêm chủng Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Trực tuyến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận