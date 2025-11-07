Các tác nhân như cúm, phế cầu, virus hợp bào hô hấp RSV, não mô cầu… lây lan nhanh, tấn công hệ miễn dịch, dẫn đến biến chứng nặng, thời gian điều trị kéo dài, chi phí lớn. Nhiều tác nhân có khả năng đồng nhiễm, khiến bệnh diễn tiến nhanh, tăng nguy cơ suy hô hấp, tử vong.

Nhằm giải đáp các thắc mắc của quý bạn đọc về các vắc xin phòng bệnh đường hô hấp, 20 giờ thứ Sáu ngày 7.11.2025, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Tiêm vắc xin phòng các bệnh hô hấp nguy hiểm mùa lạnh". Chương trình có sự tư vấn của các chuyên gia gồm: BS Phạm Đình Đông và ThS.BS Nguyễn Văn Quảng, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC; ThS.BSNT Lê Thị Lan Anh, Phó Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

