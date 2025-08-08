Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khoẻ

Live Tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết, zona thần kinh an toàn, hiệu quả

Huỳnh Na
Huỳnh Na
08/08/2025 08:00 GMT+7

Sốt xuất huyết và zona thần kinh có thể gây các biến chứng nguy hiểm nhưng dễ nhầm lẫn với bệnh thông thường khác dẫn đến điều trị muộn tăng nguy cơ biến chứng, tử vong.

Dịch bệnh sốt xuất huyết hiện đang có diễn biến phức tạp tại nước ta, nhất là các tỉnh thành phía Nam, với hàng ngàn ca mắc, nhiều ca bị biến chứng chảy máu, sốc sốt xuất huyết, suy đa tạng, tử vong. Còn zona thần kinh thường gặp hơn ở người lớn tuổi, có bệnh nền mạn tính, suy giảm miễn dịch với các biến chứng đau thần kinh sau zona, viêm phổi, viêm não, viêm màng não, đột quỵ.

Để giải đáp các thắc mắc, cũng như giúp người dân phòng hai bệnh trên an toàn, hiệu quả, 20 giờ thứ Sáu ngày 8.8.2025, VNVC tổ chức Livestream: "Tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết & Zona thần kinh như thế nào cho an toàn & hiệu quả", với tham gia của BS Phạm Văn Phú và BS Hoa Tuấn Ngọc, Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.

