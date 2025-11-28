Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe:

Live Tiêm vắc xin phòng viêm màng não mô cầu, sởi, thủy đậu ở trẻ

Huỳnh Na
Huỳnh Na
28/11/2025 08:00 GMT+7

Các bệnh não mô cầu, sởi, thủy đậu nguy hiểm đã có vắc xin phòng ngừa, tiêm sớm giúp trẻ chủ động phòng bệnh và biến chứng nặng.

Vi khuẩn não mô cầu thường gây hai thể bệnh là viêm màng não mủ và nhiễm trùng huyết hoặc có thể kết hợp cả hai, có thể gây tử vong nhanh chỉ trong chưa đầy 24 giờ. Còn sởi có thể biến chứng gây viêm tai giữa, tiêu chảy cấp, viêm phổi, suy dinh dưỡng… Một trẻ mắc sởi có thể lây cho 12 - 18 trẻ. Bệnh thủy đậu ngoài gây nhiễm trùng da để lại sẹo xấu còn biến chứng dẫn đến viêm phổi, suy đa tạng, và phát triển zona thần kinh.

Nhằm giải đáp những thắc mắc về sự nguy hiểm của bệnh và cách phòng ngừa cho trẻ, 20 giờ thứ Sáu ngày 28.11, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức Livestream: "Tiêm vắc xin phòng viêm màng não mô cầu, sởi, thủy đậu ở trẻ", với sự tham gia của các chuyên gia: BS.CKI Dương Minh Hùng, Bác sĩ Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM; Bác sĩ Phan Nguyễn Trường Giang, Quản lý Y khoa VNVC.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.

Khám phá thêm chủ đề

VNVC BVĐK Tâm Anh Viêm màng não Trung tâm Tiêm chủng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận