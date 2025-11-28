Vi khuẩn não mô cầu thường gây hai thể bệnh là viêm màng não mủ và nhiễm trùng huyết hoặc có thể kết hợp cả hai, có thể gây tử vong nhanh chỉ trong chưa đầy 24 giờ. Còn sởi có thể biến chứng gây viêm tai giữa, tiêu chảy cấp, viêm phổi, suy dinh dưỡng… Một trẻ mắc sởi có thể lây cho 12 - 18 trẻ. Bệnh thủy đậu ngoài gây nhiễm trùng da để lại sẹo xấu còn biến chứng dẫn đến viêm phổi, suy đa tạng, và phát triển zona thần kinh.

Nhằm giải đáp những thắc mắc về sự nguy hiểm của bệnh và cách phòng ngừa cho trẻ, 20 giờ thứ Sáu ngày 28.11, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức Livestream: "Tiêm vắc xin phòng viêm màng não mô cầu, sởi, thủy đậu ở trẻ", với sự tham gia của các chuyên gia: BS.CKI Dương Minh Hùng, Bác sĩ Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM; Bác sĩ Phan Nguyễn Trường Giang, Quản lý Y khoa VNVC.

