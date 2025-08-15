Vi khuẩn phế cầu cư trú sẵn ở vùng hầu họng, có thể xâm lấn nhiều cơ quan gây ra viêm phổi, suy hô hấp, viêm màng não, nhiễm trùng huyết. Trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Nếu sống sót, trẻ vẫn phải đối mặt với di chứng lâu dài như điếc, mù lòa, chậm phát triển trí tuệ. Đặc biệt, trong tình hình thời tiết nắng nóng, nhiều bệnh cùng lúc lưu hành như cúm, sởi, Covid-19… có thể bội nhiễm cùng với phế cầu khiến bệnh trở nặng.

Để giải đáp các thắc mắc, cũng như giúp người dân phòng phế cầu khuẩn an toàn, hiệu quả, 20 giờ thứ Sáu ngày 15.8.2025, VNVC tổ chức Livestream: "Tiêm vắc xin phế cầu thế nào cho hiệu quả: Phòng viêm phổi, viêm màng não... do phế cầu ở trẻ em", với sự tham gia của TS.BS Nguyễn An Nghĩa, Phó Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) và BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNV - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

