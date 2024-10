Tiệm vàng đìu hiu, đóng cửa

Đóng cửa, né kiểm tra

Gần 2 giờ ngày 9.10, chúng tôi đăng nhập website của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC để mua vàng nhưng cái kết là thất bại. Màn hình thông báo tối đa mua 2 lượng/khách (tăng 1 lượng so với trước đây) nhưng toàn bộ 5 điểm giao dịch của Công ty SJC đều "đã hết lượt giao dịch, xin chọn cửa hàng khác". Qua các trang web của Agribank, BIDV thì nhận thông báo chưa đến giờ giao dịch.

Đến 9 giờ cùng ngày, chúng tôi quay lại đăng ký mua vàng tại trang của Công ty SJC cũng tiếp tục không thành vì hết lượt. Còn Agribank thông báo đặt lịch thành công 1 lượng vàng nhưng với điều kiện giao dịch thực hiện vào 14 giờ cùng ngày, sau 30 phút thì đăng ký hết hiệu lực và khách hàng phải mở tài khoản thanh toán trước thời gian hẹn đã xác nhận. Chúng tôi liên lạc theo số điện thoại trên email đề nghị thực hiện chuyển khoản từ tài khoản của ngân hàng khác nhưng không ai bắt máy.

Các tủ trưng bày không có nữ trang ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Khảo sát các điểm kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ lớn trên thị trường TP.HCM, cảnh ảm đạm bao trùm. Theo ghi nhận, số lượng tiệm vàng đóng cửa trên địa bàn hiện nay tăng hơn so với những tháng trước đó và người kinh doanh vàng vẫn trong tâm trạng khá e dè khi có khách hỏi mua hay bán. Các tiệm vàng quanh khu vực chợ An Đông (Q.5, TP.HCM) từ sáng đến tối đều bật đèn sáng choang nhưng nhìn vào các tủ trưng bày sản phẩm nữ trang thì gần như không có gì.

Trên trục đường An Dương Vương (phía trước chợ An Đông), một số công ty kinh doanh vàng lâu năm đóng cửa từ ngày này sang ngày khác mà không có thông báo nào. Chẳng hạn, tại cửa hàng K.D hoạt động từ năm 2002, hay N.P chuyên mua bán vàng Ý, kim cương, vỏ xoàn… cửa cuốn được kéo kín. Một số tiệm vàng bên hông chợ An Đông đóng cửa, những người buôn bán trái cây, bán nước chiếm vỉa hè bên ngoài để kinh doanh. Vào bên trong, nhiều ki ốt vàng bạc đá quý kéo sụp các cánh cửa cuốn từ khi nào không rõ.

Biến động vàng ngày 9.10: Giá vàng miếng SJC đắt hơn thế giới hơn 6 triệu đồng/lượng

Tương tự, nhiều tiệm vàng quanh khu vực chợ Tân Định (Q.1, TP.HCM) cũng đóng cửa im ỉm. Ông T.T (chủ tiệm vàng trên địa bàn TP.HCM) cho biết đặc trưng của các tiệm vàng hiện nay là không trưng bày hàng hóa gì trong tủ kính để tránh cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất mà không thể trình chứng từ. Ngay cả việc giấu sản phẩm trong các ngăn tủ như mấy tháng trước cũng hết. Các chủ tiệm vàng mang hàng đi hẳn sang cất ở nơi khác, khi khách đề nghị sản phẩm nào thì mới đi lấy. Vào những ngày cuối tuần, một số tiệm sẽ trưng bày vàng ra tủ nhiều hơn vì có khả năng các đơn vị không đi kiểm tra. "Nhìn vào quầy hàng thì thấy vui mắt hơn chứ bán cũng không bao nhiêu. Khách hàng có tâm lý nếu mua vàng thời điểm này thì sợ các tiệm đóng cửa, mang ra bán gặp khó khăn", ông T. cho hay.

Ông Nguyễn Văn Dung, Chủ tịch Hội Kim hoàn TP.HCM, thừa nhận các tiệm vàng kinh doanh hiện nay hoạt động cầm chừng. Vừa rồi một số doanh nghiệp sản xuất gia công khu vực Hòa Bình (Q.5, TP.HCM) cũng đóng cửa vì có đoàn đến kiểm tra về việc sử dụng hóa chất. Thị trường nhìn chung ảm đạm.

Nản vì mua, bán phải khai thông tin cá nhân

Quanh khu vực chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nơi quy tụ hàng chục cửa hàng kinh doanh vàng trước đây, thì nay cũng chỉ còn duy trì vài tiệm. So với các cơ sở khác trên địa bàn thì tiệm vàng Mi Hồng vẫn ghi nhận không khí sôi động hơn. Sáng 9.10, nhiều khách hàng đến tiệm vàng Mi Hồng mua các sản phẩm nữ trang, vàng nhẫn. Một khách hàng có nhu cầu bán lại sợi dây chuyền cũ và không có hóa đơn, nhân viên tiệm cho biết sẽ kiểm tra và tùy theo chất lượng vàng sẽ báo giá sau. Ngoài ra, khách hàng phải trình CCCD khi bán vàng. Một nữ khách hàng mặc đồ chống nắng vừa đi ra vừa nói với người đàn ông bên cạnh: "Họ yêu cầu cung cấp CCCD mới bán vàng. Trước đây mua làm gì có vụ này, nay hỏi ngang mà có mang theo đâu nên thôi về rồi quay lại sau".

Một số cửa hàng kinh doanh vàng đóng cửa ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Khi chúng tôi đề cập việc bán lại vàng mà không có hóa đơn và mua vàng nhẫn, nhân viên tiệm vàng ở chợ Tân Định cho biết không có vàng nhẫn 4 số 9. Còn vàng bán không phải của tiệm thì sẽ kiểm tra, tùy theo hàm lượng vàng, khối lượng vàng mới ra được giá thu vào. Nhưng dù mua hay bán, khách hàng cần cung cấp thông tin cá nhân để tiệm còn khai báo, nếu khách không đồng ý thì tiệm phải từ chối giao dịch.

Khai báo thông tin khi mua, bán vàng là một cản ngại rất lớn trên thị trường hiện nay. Nhiều khách hàng cảm thấy phiền phức khi phải làm thủ tục này. Đó cũng là một trong những lý do khiến mãi lực thị trường vàng ngày càng giảm.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý thị trường hiện nay vẫn đang tiếp tục triển khai thanh, kiểm tra việc tuân thủ quy định của các tiệm vàng trên cả nước. Ngày 7.10, Đội Quản lý thị trường số 10 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đội 3 Phòng PC03 - Công an tỉnh Thanh Hóa giám sát thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối với Công ty TNHH vàng bạc Tuấn Hương do đã có 2 hành vi vi phạm hành chính. Đó là trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Phạt tiền 385 triệu đồng, tịch thu tang vật là vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá 205 triệu đồng; buộc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm trên nhãn hàng hóa trị giá 184,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, theo kế hoạch, từ ngày 15.8 - 15.10, các đội Quản lý thị trường Hà Nội ra quân kiểm tra 116 doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn. Các nhóm vấn đề kiểm tra gồm đăng ký kinh doanh và điều kiện kinh doanh; chấp hành quy định pháp luật về nhãn hàng hóa; niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Tiếp đến là kiểm tra hàng hóa và hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa; chấp hành các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử... Ngoài kiểm tra tại các tiệm vàng, Tổng cục Quản lý thị trường cũng đang phối hợp với ban ngành tại địa phương theo dõi việc bán vàng trên các tài khoản mạng xã hội.

Đây cũng là hoạt động kiểm tra đồng loạt và gắt gao nhất từ đầu năm đến nay, sau công điện của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng.