Tiệm vàng Kim Tài Phúc tài trợ xây cầu dân sinh tại xã Cái Bè, Đồng Tháp

Cây cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép có chiều dài khoảng 26 mét và rộng 4,2 mét, với tổng kinh phí đầu tư hơn 500 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí xây dựng do tiệm vàng Kim Tài Phúc tài trợ và được xây dựng bởi đội xây cầu thiện nguyện của địa phương.

Trước đây, người dân trong khu vực phải đi lại qua cầu tạm đã xuống cấp trầm trọng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm mất an toàn cho người qua lại nhất là vào mùa mưa lũ. Việc xây dựng cây cầu mới sẽ giúp hàng trăm hộ dân, học sinh địa phương di chuyển thuận tiện và an toàn hơn.

Đại diện tiệm vàng Kim Tài Phúc (áo đỏ, đứng giữa) nhận thư cám ơn của đại diện xã Cái Bè

Anh Lê Văn Lâu và bà Ngô Thị Thanh Trúc, đại diện tiệm vàng Kim Tài Phúc chia sẻ: "Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình "Kết nối yêu thương – Chung tay vì cộng đồng" mà doanh nghiệp thực hiện hằng năm với mong muốn đóng góp nhiều công trình thiết thực cho sự phát triển của địa phương".

Chính quyền xã Cái Bè cũng gửi lời cảm ơn đến tiệm vàng Kim Tài Phúc đã luôn đồng hành và hỗ trợ địa phương trong những hoạt động thiện nguyện nhiều năm qua. Kính chúc doanh nghiệp ngày càng phát triển và thành công.