Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Tiệm vàng Kim Tài Phúc tài trợ xây cầu dân sinh tại xã Cái Bè, Đồng Tháp

Nguyễn Phú
Nguyễn Phú
06/10/2025 18:30 GMT+7

Ngày 5.10.2025, tiệm vàng Kim Tài Phúc cùng chính quyền địa phương xã Cái Bè tổ chức lễ khánh thành cây cầu dân sinh mới "Cầu Năm Son" thuộc ấp Hòa Điền, với kỳ vọng cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn tốt hơn.

Tiệm vàng Kim Tài Phúc tài trợ xây cầu dân sinh tại xã Cái Bè, Đồng Tháp - Ảnh 1.

Cây cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép có chiều dài khoảng 26 mét và rộng 4,2 mét, với tổng kinh phí đầu tư hơn 500 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí xây dựng do tiệm vàng Kim Tài Phúc tài trợ và được xây dựng bởi đội xây cầu thiện nguyện của địa phương.

Trước đây, người dân trong khu vực phải đi lại qua cầu tạm đã xuống cấp trầm trọng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm mất an toàn cho người qua lại nhất là vào mùa mưa lũ. Việc xây dựng cây cầu mới sẽ giúp hàng trăm hộ dân, học sinh địa phương di chuyển thuận tiện và an toàn hơn.

Tiệm vàng Kim Tài Phúc tài trợ xây cầu dân sinh tại xã Cái Bè, Đồng Tháp - Ảnh 2.

Đại diện tiệm vàng Kim Tài Phúc (áo đỏ, đứng giữa) nhận thư cám ơn của đại diện xã Cái Bè

Anh Lê Văn Lâu và bà Ngô Thị Thanh Trúc, đại diện tiệm vàng Kim Tài Phúc chia sẻ: "Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình "Kết nối yêu thương – Chung tay vì cộng đồng" mà doanh nghiệp thực hiện hằng năm với mong muốn đóng góp nhiều công trình thiết thực cho sự phát triển của địa phương".

Chính quyền xã Cái Bè cũng gửi lời cảm ơn đến tiệm vàng Kim Tài Phúc đã luôn đồng hành và hỗ trợ địa phương trong những hoạt động thiện nguyện nhiều năm qua. Kính chúc doanh nghiệp ngày càng phát triển và thành công.

Khám phá thêm chủ đề

Tiệm vàng Kim Tài Phúc tài trợ xây cầu dân sinh xã Cái Bè, Đồng Tháp Cầu Năm Son
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận