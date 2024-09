Tiệm vàng Kim Tài Phúc, Thanh Trúc ủng hộ 100 triệu đồng đến đồng bào vùng lũ

Đại diện MTTQ Q.8 tiếp nhận tiền đóng góp hỗ trợ từ anh Lê Văn Lâu

Đây là kinh phí được trích từ lợi nhuận kinh doanh của tiệm vàng Kim Tài Phúc và Công ty Vàng Thanh Trúc thông qua chương trình của MTTQ Q.8 kêu gọi vận động các doanh nghiệp trong địa bàn chung tay hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng nặng do bão số 3 (Yagi) gây ra đồng thời ra sức chung tay cùng cả nước hướng về đồng bào các tỉnh miền Bắc đang bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai.

Anh Lê Văn Lâu đại diện 2 nhà tài trợ chia sẻ: "Tôi theo dõi tin tức về tình hình mưa bão đang diễn ra tại các tỉnh miền Bắc và rất cảm thương những hoàn cảnh mất nhà, mất người thân do nước lũ gây ra. Tôi và gia đình nguyện đóng góp chút tấm lòng nhỏ bé nhằm chia sẻ phần nào nỗi mất mát to lớn này, cầu mong mọi điều tốt lành và bình an sẽ đến với mọi người".

Đại diện MTTQ Q.8 cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà tài trợ tiệm vàng Kim Tài Phúc và Công ty Vàng Thanh Trúc đã luôn đồng hành cùng MTTQ Q.8 trong suốt nhiều năm qua nhất là những chương trình thiện nguyện xã hội.