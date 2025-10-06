Tiệm vàng Kim Tài Phúc trao quà Trung thu cho các em Trường Hy Vọng Quận 8

Trong chương trình, đại diện tiệm vàng Kim Tài Phúc đã trao tận tay gần 100 phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn và tiền mặt với tổng giá trị hơn 20 triệu đồng. Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng đong đầy tình yêu thương của doanh nghiệp dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi đây với mong muốn mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp và ngập tràn niềm vui.

Chị Ngô Thị Thanh Trúc trao quà cho các em học sinh

Ông Lê Văn Lâu và bà Ngô Thị Thanh Trúc đại diện tiệm vàng Kim Tài Phúc chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng hoạt động này sẽ góp phần động viên tinh thần, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin, nghị lực và cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương từ cộng đồng".

Ban giám hiệu Trường Hy Vọng Quận 8 cũng bày tỏ sự cảm ơn trước nghĩa cử cao đẹp của tiệm vàng Kim Tài Phúc, chương trình này là nguồn động viên to lớn giúp với các em sống vui hơn tạm quên đi những khó khăn trong cuộc sống.

Hoạt động trao quà Trung thu là một trong những chương trình thiện nguyện thường niên mà tiệm vàng Kim Tài Phúc thực hiện, thể hiện trách nhiệm xã hội trên tinh thần "lá lành đùm lá rách", cùng chung tay vì một cộng đồng nhân ái, sẻ chia.