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Thời sự

Tiễn biệt anh hùng La Văn Cầu

Đình Huy - Long Quyền

Khoảnh khắc vợ cùng các con, cháu nghẹn ngào khi đi qua linh cữu anh hùng La Văn Cầu đã khiến nhiều đồng đội, người dân có mặt tại lễ tang không cầm được xúc động.

Nước mắt tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu - Ảnh 1.

Ngày 30.6, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) đã diễn ra lễ tang đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang La Văn Cầu - người chiến sĩ gắn liền với chiến công bất tử tại cứ điểm Đông Khê trong Chiến dịch biên giới Thu - Đông năm 1950, nơi ông đã yêu cầu đồng đội chặt đứt phần cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu. Ông cũng là người đặc biệt trong quân đội khi thực hiện nghi thức chào điều lệnh bằng tay trái; là trường hợp đặc biệt hiếm có ở Việt Nam và trên thế giới khi đang còn sống đã được đặt tên đường.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nước mắt tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu - Ảnh 2.

Lễ viếng Anh hùng Lực lượng vũ trang La Văn Cầu bắt đầu từ 9 giờ sáng cùng ngày

ẢNH: LONG QUYỀN

Nước mắt tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi vòng hoa viếng đại tá La Văn Cầu

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nước mắt tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu - Ảnh 4.

Ông Đặng Khánh Toàn, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng, dẫn đầu đoàn Đoàn Văn phòng T.Ư Đảng viếng đại tá La Văn Cầu

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nước mắt tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu - Ảnh 5.
Nước mắt tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu - Ảnh 6.

Đoàn Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng do thiếu tướng Lê Văn Thuận, Phó chánh Văn phòng Quân ủy T.Ư - Văn phòng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn vào viếng

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nước mắt tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu - Ảnh 7.
Nước mắt tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu - Ảnh 8.

Đoàn đại biểu T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng đại tá La Văn Cầu

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nước mắt tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu - Ảnh 9.
Nước mắt tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu - Ảnh 10.
Nước mắt tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu - Ảnh 11.
Nước mắt tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu - Ảnh 12.

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn do chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, dẫn đầu vào viếng anh hùng La Văn Cầu

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nước mắt tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu - Ảnh 13.

Ghi sổ tang, chị Hồ Hồng Nguyên khẳng định, những chiến công hiển hách và tấm gương chiến đấu của anh hùng La Văn Cầu luôn là tấm gương soi rọi cho tuổi trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau

ẢNH: LONG QUYỀN

Nước mắt tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu - Ảnh 14.

Đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng do ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng, làm trưởng đoàn viếng đại tá La Văn Cầu

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nước mắt tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu - Ảnh 15.

Ông Phan Thăng An chia sẻ, động viên thân nhân đại tá La Văn Cầu

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nước mắt tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu - Ảnh 16.
Nước mắt tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu - Ảnh 17.

Các cựu chiến binh dành một phút mặc niệm đại tá La Văn Cầu

ẢNH: LONG QUYỀN

Nước mắt tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu - Ảnh 18.

Cụ Trần Thị Thanh, vợ đại tá La Văn Cầu, được người thân đưa vào lễ viếng. Trong những năm tháng đại tá La Văn Cầu cống hiến cho Tổ quốc, bà Thanh luôn là hậu phương vững chắc, cùng chồng đi qua chiến tranh, những năm tháng xa cách rồi bình yên nương tựa nhau lúc tuổi già. Theo chia sẻ từ gia đình, cụ Cầu và cụ Thanh gặp nhau lần đầu tiên tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất, năm 1952. Lúc đó, cụ Thanh mới 16 tuổi, là công nhân nhà máy giấy Nghệ An, một trong số các chiến sĩ thi đua toàn quốc đầu tiên và trẻ tuổi nhất; còn cụ Cầu là một trong 7 chiến sĩ đầu tiên trên cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Sau lần gặp đó, hai người được đồng đội vun vén và nên duyên vợ chồng năm 1958.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nước mắt tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu - Ảnh 19.
Nước mắt tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu - Ảnh 20.

Cụ Thanh và các con, cháu bật khóc khi đi qua linh cữu đại tá La Văn Cầu. Khoảnh khắc này khiến nhiều đồng đội, người dân có mặt tại lễ tang không cầm được xúc động.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu sinh năm 1932, là người dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nặm, H.Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng); được kết nạp Đảng năm 1950, đến nay đã 76 năm tuổi Đảng.

Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo vùng biên giới, từ nhỏ đã sớm được giác ngộ cách mạng. Năm 1948, ông viết đơn tình nguyện nhập ngũ, vào Đại đội 671, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 và nhanh chóng trở thành một chiến sĩ ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ông đã trực tiếp tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều chiến công xuất sắc. Tên tuổi của anh hùng La Văn Cầu gắn liền với chiến công tại cứ điểm Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950. Khi được giao nhiệm vụ mang bộc phá đánh lô cốt đầu cầu mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn dập nát cánh tay phải. Trong tình thế hiểm nghèo, với ý chí "còn sống còn chiến đấu", ông đã yêu cầu đồng đội chặt đứt phần cánh tay bị thương, tiếp tục dùng tay còn lại ôm khối bộc phá lao lên phá hủy lô cốt địch, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi. Chiến công ấy đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm, tinh thần quyết chiến quyết thắng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 1952, ông vinh dự là một trong 7 chiến sĩ đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.


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