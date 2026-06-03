Tiễn biệt Chung Cảnh Huy - người thầy của nhiều thế hệ sao TVB

Theo HK01, sự ra đi của nghệ sĩ gạo cội Chung Cảnh Huy được người cháu trai ruột xác nhận với công chúng vào sáng 3.6. Người đại diện gia đình nghẹn ngào chia sẻ, cố nghệ sĩ đã cống hiến trọn vẹn cả cuộc đời mình cho nghệ thuật và công tác giáo dục nước nhà. Hiện tại, gia đình đang chuẩn bị hậu sự cho ông. Mọi thông tin chi tiết về tang lễ cũng như lễ tưởng niệm chính thức sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.

Ngay sau khi tin buồn được lan rộng, mạng xã hội xứ Trung đã bùng nổ làn sóng tiếc thương từ đông đảo khán giả và các thế hệ nghệ sĩ. Đạo diễn tên tuổi Lý Lực Trì đã đăng tải bài viết đầy xúc động để tri ân người thầy vĩ đại: "Thầy đã dành trọn mấy mươi năm cuộc đời để cống hiến cho sân khấu và giáo dục nghệ thuật biểu diễn của Hồng Kông, hết lòng dạy dỗ và dìu dắt biết bao thế hệ hậu bối trong ngành. Thầy luôn khiêm nhường, nho nhã, vẹn toàn cả tài năng lẫn đức độ. Nay bậc tông sư đã ra đi, nhưng hình ảnh và giọng nói của thầy vẫn còn đó. Ân tình thầy trò sẽ mãi khắc ghi trong tim".

Nghệ sĩ Chung Cảnh Huy từng được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu vào năm 2016 ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Vượt qua căn bệnh ung thư đại trực tràng năm 2016, cố nghệ sĩ Chung Cảnh Huy vẫn cống hiến hết mình cho vai diễn cuối cùng trong phim Truy tìm nàng giọng cao trước khi lui về ở ẩn. Đối diện với bệnh tật và quy luật sinh lão bệnh tử, "King Sir" luôn giữ thái độ lạc quan phi thường: "Tôi không sợ già. Một người càng già đi thì càng có thể tiếp tục trưởng thành. Ngay cả một chiếc lá cũng phải đợi đến lúc lìa cành mới có thể tỏa ra màu sắc rực rỡ nhất".

Chung Cảnh Huy: Người thầy huyền thoại của những siêu sao TVB

Sinh năm 1937, Chung Cảnh Huy sở hữu học vị tiến sĩ cùng nền tảng kiến thức kịch nghệ hàn lâm vô cùng đồ sộ. Ông là một trong những nghệ sĩ Hồng Kông tiên phong ra nước ngoài học tập một cách bài bản khi sở hữu tấm bằng cử nhân ngành diễn thuyết và sân khấu kịch tại Đại học Baptist Oklahoma (Mỹ), trước khi hoàn thành chương trình thạc sĩ nghệ thuật tại Trường Sân khấu kịch thuộc Đại học Yale.

Với mục tiêu học tập rõ ràng là tự rèn luyện bản thân, đồng thời đúc kết phương pháp đào tạo diễn xuất, ông tiếp tục trau dồi chuyên sâu ngành truyền hình tại Viện Nghiên cứu thuộc Đại học New York. Trở về quê hương sau quá trình đào tạo bài bản ở nước ngoài, Chung Cảnh Huy dành tâm huyết xây dựng nền sân khấu Hồng Kông hiện đại. Ông giữ vai trò Viện trưởng sáng lập Khoa Kịch nghệ thuộc Học viện Nghệ thuật biểu diễn Hồng Kông và được trao giải thưởng Thành tựu Kịch nghệ năm 2000 để ghi nhận những đóng góp nổi bật cho ngành.

Bên cạnh sự nghiệp đạo diễn, nhà chế tác, MC và diễn viên kịch, dấu ấn vĩ đại nhất của Chung Cảnh Huy chính là việc ông đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nên lớp đào tạo nghệ sĩ của đài TVB - "cái nôi" của những huyền thoại điện ảnh.

Chung Cảnh Huy luôn dành sự yêu thương và dìu dắt hết lòng cho các học trò trong giới giải trí ẢNH: CẮT TỪ PHIM





Một trong những giai thoại kinh điển nhất là câu chuyện về siêu sao quốc tế Châu Nhuận Phát. Thời điểm tuyển sinh, Châu Nhuận Phát ban đầu đã bị đánh rớt và vấp phải hàng loạt ý kiến phản đối từ ban giám khảo. Tuy nhiên, bằng con mắt tinh tường khi nhìn thấy được tiềm năng và ngoại hình vượt trội của chàng trai trẻ khi ấy, một mình Chung Cảnh Huy đã đứng ra bảo vệ và phá lệ nhận tài tử họ Châu vào lớp đào tạo. Quyết định lịch sử đó đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Châu Nhuận Phát và cả diện mạo của nền điện ảnh châu Á sau này.

Bên cạnh đó, danh sách những học trò xuất chúng được ông trực tiếp phát hiện, dìu dắt và nâng đỡ đã trở thành những rường cột của giới giải trí Hương Cảng, có thể kể đến đạo diễn huyền thoại Đỗ Kỳ Phong (Johnnie To), cố nghệ sĩ Ngô Mạnh Đạt, tài tử Hoàng Thu Sinh, Ảnh đế Tạ Quân Hào, Vương Tổ Lam, Tô Ngọc Hoa hay nghệ sĩ hài Vương Trực Minh...

Đối với khán giả truyền hình Việt Nam, gương mặt của tiến sĩ Chung Cảnh Huy đã trở nên vô cùng thân thuộc qua hàng loạt bộ phim ăn khách như Thiết mã tầm kiều, Sứ đồ hành giả, Mái ấm gia đình, Giải mã nhân tâm hay vai diễn ấn tượng bên cạnh tài tử Lê Minh trong phim điện ảnh Thần bài 3.