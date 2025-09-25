Khoa Miễn dịch Lâm sàng, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đang ứng dụng nhiều phương pháp điều trị tiên tiến như thuốc sinh học, thuốc ức chế miễn dịch,... Đặc biệt, nhiều dịch vụ được bảo hiểm y tế chi trả cao (theo quy định danh mục và quyền lợi BHYT).

Nhằm cung cấp nhiều thông tin bổ ích, 20 giờ hôm nay, ngày 25.9.2025, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn "Tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị bệnh viêm da cơ địa, dị ứng, lupus ban đỏ, vảy nến" với sự tham dự của các chuyên gia, bác sĩ đến từ Khoa Miễn dịch Lâm sàng, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM: GS.TS.BS Hoàng Thị Lâm - Trưởng khoa, TS.BS Nguyễn Phúc Tân, ThS.BS Lương Vũ Thanh Bình.

