Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe

Live Tiến bộ trong điều trị bệnh viêm da cơ địa, dị ứng, lupus ban đỏ, vảy nến

Huỳnh Na
25/09/2025 08:00 GMT+7

Các bệnh về da, dị ứng, vảy nến, lupus ban đỏ, mề đay, viêm da cơ địa ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, chất lượng sống mà cần quá trình điều trị lâu dài.

Khoa Miễn dịch Lâm sàng, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đang ứng dụng nhiều phương pháp điều trị tiên tiến như thuốc sinh học, thuốc ức chế miễn dịch,... Đặc biệt, nhiều dịch vụ được bảo hiểm y tế chi trả cao (theo quy định danh mục và quyền lợi BHYT).

Nhằm cung cấp nhiều thông tin bổ ích, 20 giờ hôm nay, ngày 25.9.2025, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn "Tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị bệnh viêm da cơ địa, dị ứng, lupus ban đỏ, vảy nến" với sự tham dự của các chuyên gia, bác sĩ đến từ Khoa Miễn dịch Lâm sàng, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM: GS.TS.BS Hoàng Thị Lâm - Trưởng khoa, TS.BS Nguyễn Phúc Tân, ThS.BS Lương Vũ Thanh Bình.

Chương trình phát sóng trên website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

Độc giả đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi hotline: TP.HCM 028.7102.6789 - 093.180.6858; Hà Nội 024.7106.6858 - 024.3872.3872.

