Tiền có thể mua được hạnh phúc, đúng không?

Nhiều người trong chúng ta đều đã từng nghe nói "Tiền là con đường của mọi điều xấu xa", "Bạn càng kiếm được nhiều tiền, bạn càng chi tiêu nhiều hơn"… Và có một câu nói cảnh giác rất phổ biến khác là "Tiền không thể mua được hạnh phức cho bạn".

Mặc dù có những điểm đúng cho tất cả những điều cần lưu ý trên, nhưng tiền thực sự có thể mua được hạnh phúc cho bạn, theo nghiên cứu được công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (PNAS), theo Eat This, Not That!

Nghiên cứu thú vị này trên PNAS tiết lộ chính xác những gì bạn sẽ được lợi nhất khi tiêu tiền vào đó, điều này cuối cùng sẽ khiến bạn hạnh phúc.

Tiền có thể mua cho bạn thời giờ, và đây chính xác là ý nghĩa của nó

Nhiều người có thể kiếm được một mức lương cao, nhưng hầu hết họ đều có chung một phàn nàn: Không bao giờ có đủ thời giờ mỗi ngày để hoàn thành mọi việc.

Vì vậy đây là nơi mà tiền và hạnh phúc đến với nhau. Theo nghiên cứu của PNAS, tiền có thể mang lại cho bạn thời giờ, do đó, có liên quan đến "sự hài lòng hơn trong cuộc sống", cùng với suy nghĩ tiêu tiền của bạn để mua thời gian rảnh, theo Eat This, Not That!

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người trưởng thành đi làm cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều khi họ tiêu tiền vào thứ gì đó sẽ giúp họ tiết kiệm thời giờ hơn là tiêu tiền vào những thứ vật chất.

Chẳng hạn, thuê một dịch vụ dọn dẹp nhà cửa, dịch vụ giao đồ ăn hoặc nhân viên cắt cỏ là những khoản tiền được chi tiêu hợp lý, bởi vì bạn đang mua món quà thời gian cho chính mình.





Nhiều người có thu nhập cao hơn cảm thấy có ít thời giờ rảnh hơn

Nghiên cứu lưu ý rằng trong những thập niên gần đây, thu nhập đã tăng lên ở các quốc gia trên toàn cầu, bao gồm cả Mỹ. Những người có thu nhập cao hơn cảm thấy như thể họ có ít thời giờ rảnh hơn - điều này có thể dẫn đến cảm thấy lo lắng hơn và ít hạnh phúc hơn. Nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bằng chứng cho thấy những người thuộc tầng lớp giàu có dành thời gian rảnh rỗi để làm những việc căng thẳng, như đi làm và mua sắm. Bằng cách chỉ ra cho mọi người biết thời giờ của họ thực sự đáng giá bao nhiêu, điều đó khiến họ nhận ra rằng họ còn ít thời giờ như thế nào.

Khảo sát nhiều người, kể cả một số triệu phú

Nghiên cứu liên quan đến việc gửi các cuộc khảo sát đến một sự lựa chọn toàn cầu về những người lao động và nhân khẩu học khác nhau, bao gồm cả một số triệu phú. Những người được khảo sát được hỏi liệu họ có trả tiền cho ai đó hằng tháng cho những công việc mà họ không thích tự làm để có thêm thời giờ rảnh hay không. Nếu họ làm vậy, họ sẽ được hỏi rằng họ đã chi bao nhiêu cho nó.

Nghiên cứu đã chứng minh những gì các nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết - tiêu tiền vào thời giờ có thể chứng minh là cực kỳ mãn nguyện trong cuộc sống.

Tiền có thể mua được rất nhiều và rất nhiều hạnh phúc - nghĩa là, nếu bạn chi tiêu đúng cách, theo Eat This, Not That!