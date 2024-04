Tiến dần vạch đích, Happy One Central 'trở mình' ấn tượng

Là một trong Top 10 doanh nghiệp bất động sản triển vọng nhất năm 2024 tại Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản đi đầu được tổ chức bởi Hiệp hội BĐS Việt Nam (VIREA) tháng 3 vừa qua; Với tiêu chí đề cử là đơn vị tuân thủ đúng quy định pháp luật, được khách hàng, đối tác tín nhiệm cùng năng lực tài chính tốt, Vạn Xuân Group từng bước khẳng định vị thế chủ đầu tư uy tín với những hoạt động sôi nổi từ tháng 4 này.

Vạn Xuân Group - một trong những doanh nghiệp bất động sản triển vọng nhất năm 2024

Trong đó, Happy One Central là dự án căn hộ chất lượng cao trọng điểm do Vạn Xuân Group kiến tạo và phát triển, dự kiến bàn giao từ tháng 06.2024. Được biết, từ năm 2021, dự án đã nhận giải thưởng Property Guru với danh hiệu Căn hộ tốt nhất Bình Dương và sắp tới đây, ngay tại sự kiện khánh thành cầu kính được diễn ra vào tối 27.04.2024 với chủ đề The Bridge to Glory - Happy One Central sẽ chính thức được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Cầu Happy Star sẽ chính thức xác lập kỷ lục ở hạng mục "Cầu kính trên không cao nhất Việt Nam nối liền 02 đỉnh tòa tháp"

Cũng tại sự kiện The Bridge to Glory, một "đại tiệc trên không" ở độ cao 145,9m cùng tầm nhìn không giới hạn và cảm xúc thăng hoa sẽ được truyền tải đến khách hàng đặc biệt với những màn nghệ thuật hoành tráng từ âm nhạc, ánh sáng và thời trang trình diễn ấn tượng trên cầu kính kỷ lục.

Sự kiện "khủng" do Vạn Xuân Group tổ chức tại tầng 41 dự án Happy One Central





Nổi bật trên thị trường căn hộ chất lượng cao tại khu vực Bình Dương, Happy One Central đã ghi dấu ấn tượng với những ưu điểm "hiếm có khó tìm". Ngoài lợi thế về vị trí và những tiện ích ngoại khu chỉ cách vài phút di chuyển ngay trung tâm, dự án còn thu hút khách hàng bởi: Tiến độ xây dựng đi đầu thị trường với hơn 1.000 công nhân, kỹ thuật viên hoạt động xuyên suốt; Hệ 68 tiện ích nội khu phục vụ hầu hết các nhu cầu giải trí, rèn luyện sức khỏe và hưởng thụ; Tiêu chuẩn bàn giao từ những thiết bị và nội thất có thương hiệu hàng đầu thị trường;…

Các hoạt động tham quan thực tế tại công trường dự án luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng

Tiến dần đến vạch đích, Happy One Central còn là tài sản an toàn khi tiến độ xây dựng đã dần hoàn thiện đến những bước cuối như: Phủ xanh hệ thống cảnh quan các tầng tiện ích, tính đến giữa tháng 4 dự án đã hoàn thiện lắp đặt nội thất bàn giao và chuẩn bị nghiệm thu PCCC toàn công trình,…

Cũng nhân cột mốc bàn giao và chào mừng lễ khánh thành cầu kính, gần đây chủ đầu tư còn áp dụng chính sách dễ dàng sở hữu "tài sản đặc biệt" này với booking 10 triệu đồng, thanh toán 10% ký Hợp đồng mua bán, chiết khấu ngay 10% và hỗ trợ lãi suất trong 12 tháng cùng nhiều quà tặng giá trị dành cho khách hàng tại mỗi sự kiện do Vạn Xuân Group tổ chức.