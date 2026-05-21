Thời sự

Tiến độ mới nhất dự án đường ven sông Sài Gòn ở TP.HCM

Uyển Nhi - Vũ Phượng
21/05/2026 18:04 GMT+7

TP.HCM cập nhật tiến độ dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn qua Bình Dương cũ, dự kiến chi trả bồi thường từ tháng 9.2026.

Chiều 21.5, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn từ quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Phú 40 (Bình Dương cũ) đang được triển khai các thủ tục giải phóng mặt bằng, lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thiện hồ sơ đầu tư.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đường ven sông Sài Gòn

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án xây dựng đường ven sông Sài Gòn, đoạn từ quốc lộ 13 (gần rạch Vĩnh Bình) đến đường Vĩnh Phú 40 được HĐND Bình Dương (cũ) thông qua ngày 14.4.2025, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thuận An (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu).

Dự án gồm 2 dự án thành phần:

  1. Dự án giải phóng mặt bằng (dự án thành phần 1)
  2. Dự án đầu tư xây dựng đường ven sông (dự án thành phần 2)

Dự án giải phóng mặt bằng đường ven sông Sài Gòn đoạn này có tổng mức đầu tư theo chủ trương gần 4.168 tỉ đồng. Ngày 22.6.2025, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi với tổng mức đầu tư gần 4.162 tỉ đồng.

Hiện dự án đang lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo kế hoạch được UBND phường phê duyệt. Dự kiến thời điểm chi trả tiền bồi thường khoảng từ tháng 9 - 10.2026.

Dự án thành phần 2 xây dựng đường ven sông có tổng chiều dài 3.945 m với quy mô 32 m, tổng mức đầu tư theo chủ trương được duyệt hơn 774 tỉ đồng.

Hiện chủ đầu tư hoàn thiện theo ý kiến góp ý của đơn vị thẩm định và các sở ngành liên quan, dự kiến sẽ trình Sở Xây dựng TP.HCM thẩm định hồ sơ báo cáo khả thi trong tháng 6.2026. Dự án dự kiến triển khai thi công sau khi hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng.

Tiến độ mới nhất dự án đường ven sông Sài Gòn ở TP.HCM - Ảnh 1.

Bản đồ dự án đường ven sông Sài Gòn từ quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Phú 40

ẢNH: UYỂN NHI

Tuyến đường ven sông Sài Gòn rộng 32 m, 6 làn xe

Đường ven sông Sài Gòn qua khu vực Bình Dương cũ sẽ được xây dựng quy mô 6 làn xe, nền đường rộng 32 m, mặt đường rộng 21 m, vỉa hè phía tiếp giáp nhà dân rộng 5 m, vỉa hè tiếp giáp sông Sài Gòn rộng 4 m.

Đường ven sông Sài Gòn được chia làm 3 đoạn. Trong đó, đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40 dài hơn 1,8 km, chi phí giải phóng mặt bằng được duyệt hơn 2.006 tỉ đồng, diện tích thu hồi khoảng 9,14 ha.

Đoạn từ quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Phú 40, đoạn qua phường Lái Thiêu thu hồi khoảng 8,55 ha; đoạn qua phường Bình Hòa thu hồi khoảng 10,19 ha.

Đoạn từ rạch Bình Nhâm đến giáp cảng An Sơn dài khoảng 1,8 km, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.482 tỉ đồng. Trong đó đoạn qua phường Lái Thiêu thu hồi khoảng 2 ha, đoạn qua phường Thuận An thu hồi khoảng 3,14 ha.

Dự án đường ven sông Sài Gòn gồm 2 tuyến. Trong đó tuyến 1 đường ven sông TP.HCM (cũ) được quy hoạch với quy mô 4 - 8 làn xe với tổng chiều dài 78,2 km, phạm vi từ ranh giới tỉnh Tây Ninh đến huyện Cần Giờ cũ.

Tiến độ mới nhất dự án đường ven sông Sài Gòn ở TP.HCM - Ảnh 1.

Dự án đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Ba Son đến cầu Sài Gòn) đang được làm thủ tục đầu tư xây dựng đoạn đầu tiên từ nguồn vốn ngân sách thành phố

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tuyến 2 của đường ven sông Sài Gòn đoạn đi qua Bình Dương (cũ) có tổng chiều dài khoảng 98,2 km. Tuyến đường chạy dọc theo sông Sài Gòn, kéo dài từ huyện Dầu Tiếng (cũ) đến TP.Thủ Đức (cũ), góp phần chia sẻ áp lực giao thông cho quốc lộ 13.

TP.HCM sẽ làm 176 km đường ven sông Sài Gòn sau sáp nhập

TP.HCM sau khi hợp nhất với Bình Dương sẽ hình thành một dải đại lộ ven sông Sài Gòn kết nối với các tuyến đường Vành đai và cao tốc khác, góp phần tăng cường liên kết giữa các địa phương vùng Đông Nam bộ.

Đầu tư xây dựng đường ven sông Sài Gòn giai đoạn 3

TP.HCM muốn kéo đường ven sông Sài Gòn tới Tây Ninh

