Tiến độ mới nhất dự án đường ven sông Sài Gòn ở TP.HCM

Chiều 21.5, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn từ quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Phú 40 (Bình Dương cũ) đang được triển khai các thủ tục giải phóng mặt bằng, lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thiện hồ sơ đầu tư.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đường ven sông Sài Gòn

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án xây dựng đường ven sông Sài Gòn, đoạn từ quốc lộ 13 (gần rạch Vĩnh Bình) đến đường Vĩnh Phú 40 được HĐND Bình Dương (cũ) thông qua ngày 14.4.2025, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thuận An (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu).

Dự án gồm 2 dự án thành phần:

Dự án giải phóng mặt bằng (dự án thành phần 1) Dự án đầu tư xây dựng đường ven sông (dự án thành phần 2)

Dự án giải phóng mặt bằng đường ven sông Sài Gòn đoạn này có tổng mức đầu tư theo chủ trương gần 4.168 tỉ đồng. Ngày 22.6.2025, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi với tổng mức đầu tư gần 4.162 tỉ đồng.

Hiện dự án đang lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo kế hoạch được UBND phường phê duyệt. Dự kiến thời điểm chi trả tiền bồi thường khoảng từ tháng 9 - 10.2026.

Dự án thành phần 2 xây dựng đường ven sông có tổng chiều dài 3.945 m với quy mô 32 m, tổng mức đầu tư theo chủ trương được duyệt hơn 774 tỉ đồng.

Hiện chủ đầu tư hoàn thiện theo ý kiến góp ý của đơn vị thẩm định và các sở ngành liên quan, dự kiến sẽ trình Sở Xây dựng TP.HCM thẩm định hồ sơ báo cáo khả thi trong tháng 6.2026. Dự án dự kiến triển khai thi công sau khi hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng.

Bản đồ dự án đường ven sông Sài Gòn từ quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Phú 40 ẢNH: UYỂN NHI

Tuyến đường ven sông Sài Gòn rộng 32 m, 6 làn xe

Đường ven sông Sài Gòn qua khu vực Bình Dương cũ sẽ được xây dựng quy mô 6 làn xe, nền đường rộng 32 m, mặt đường rộng 21 m, vỉa hè phía tiếp giáp nhà dân rộng 5 m, vỉa hè tiếp giáp sông Sài Gòn rộng 4 m.

Đường ven sông Sài Gòn được chia làm 3 đoạn. Trong đó, đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40 dài hơn 1,8 km, chi phí giải phóng mặt bằng được duyệt hơn 2.006 tỉ đồng, diện tích thu hồi khoảng 9,14 ha.

Đoạn từ quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Phú 40, đoạn qua phường Lái Thiêu thu hồi khoảng 8,55 ha; đoạn qua phường Bình Hòa thu hồi khoảng 10,19 ha.

Đoạn từ rạch Bình Nhâm đến giáp cảng An Sơn dài khoảng 1,8 km, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.482 tỉ đồng. Trong đó đoạn qua phường Lái Thiêu thu hồi khoảng 2 ha, đoạn qua phường Thuận An thu hồi khoảng 3,14 ha.