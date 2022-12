Tiền Giang: Chưa đầy 30 phút xảy ra 2 vụ tai nạn làm 2 người tử vong

Ngày 1.12, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang phối hợp Công an H.Châu Thành và Công an TP.Mỹ Tho điều tra 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, xe máy BS 66C1 - 294.84 do một thanh niên khoảng 20 tuổi điều khiển lưu thông trên QL1, theo hướng từ TP.HCM về miền Tây.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành (Tiền Giang), xe máy bất ngờ va chạm vào đuôi xe tải BS 51C - 410.44 đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh làm nam thanh niên ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Xe đầu kéo va chạm xe đạp điện, nam sinh lớp 11 tử vong

Tiếp đó, khoảng 12 giờ 50 cùng ngày, xe đầu kéo BS 64C - 075.79 kéo theo rơ moóc BS 64R - 001.76 lưu thông trên QL50, theo hướng từ H.Chợ Gạo ra QL1. Khi đến ngã ba giao nhau giữa QL50 và đường Đinh Bộ Lĩnh (thuộc P.9, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), tài xế điều khiển xe đầu kéo rẽ phải thì bất ngờ va chạm với xe đạp điện do em N.L.A.K. (17 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho), học sinh lớp 11 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Tiền Giang, điều khiển đang lưu thông cùng chiều.





Sau cú va chạm, nam sinh cùng phương tiện ngã xuống đường và bị xe đầu kéo cán qua người, còn xe đạp điện nát bét. Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Được biết, em K. đang trên đường đến trường học buổi chiều thì gặp nạn.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt phối hợp với Công an H.Châu Thành và Công an TP.Mỹ Tho đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn làm 2 người tử vong.