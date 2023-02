Tiền Giang: Cô gái có biểu hiện 'ngáo đá' leo lên trụ điện cao thế

Khoảng 15 giờ ngày 1.2, nhiều người dân sống ven QL1 (đoạn thuộc KP2, P.4, TX.Cai Lậy, Tiền Giang) phát hiện cô gái khoảng 20 tuổi có biểu hiện "ngáo đá", không mặc quần áo, leo lên trụ điện cao thế cách QL1 khoảng 200 m.

Cô gái nhún nhảy, múa tay, nói nhảm trên trụ điện cao thế LÊ LANG

Khi leo lên đỉnh trụ điện, cô gái liên tục nhún nhảy, múa tay, nói nhảm. Chứng kiến vụ việc, nhiều người nhanh chóng điện báo cơ quan chức năng.

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc LÊ LANG

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn và cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang huy động 2 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp Công an TX.Cai Lậy và Công an P.4 khẩn trương tìm cách đưa cô gái xuống đất.

Cô gái tự leo xuống đất an toàn LÊ LANG

Tuy nhiên, sau một hồi thuyết phục, cô gái có biểu hiện "ngáo đá" tự leo xuống đất an toàn.