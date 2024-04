Tiền Giang: Công an xác minh vụ học sinh lớp 6 bị truy đánh

Ngày 23.4, Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an H.Cái Bé (Tiền Giang) đã có báo cáo về vụ một nam sinh lớp 6 bị truy đánh, gây thương tích. Vụ việc này được một tài khoản mạng xã hội (MXH) đăng tải, gây bức xúc trong dư luận.

Bà Bé và nam sinh bị đánh CTV

Theo báo cáo của Trưởng Công an H.Cái Bè, vào lúc 7 giờ 4 phút ngày 22.4, cơ quan này phát hiện tài khoản MXH "David Võ" (chủ tài khoản là cậu ruột của nam sinh bị đánh) đăng tải thông tin một học sinh bị đánh nhiều lần, gây thương tích. Nội dung này được cộng đồng mạng rất quan tâm, có nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc…

Tiến hành xác minh, Công an H.Cái Bè ghi nhận vụ việc xảy ra vào lúc 15 giờ 20 ngày 19.4. Lúc đó, H.T.B (12 tuổi, học sinh lớp 6/3 Trường THCS Hòa Khánh) đi học về bằng xe đạp ngang đoạn đường Bà Huê (thuộc ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, H.Cái Bè, Tiền Giang) thì bị 3 nam sinh học cùng lớp (Đ.D.B, Đ.T.P, N.H.L) đuổi theo kéo nón che mất tầm nhìn nên B. dừng xe lại. Ngay sau đó P. đạp vào xe khiến B. té ngã xuống con rạch cạnh đường bê tông nông thôn. B. được 2 bạn học khác đến giúp, kéo người và xe lên.

B. tiếp tục chạy xe đạp về nhà. Lúc này, P. và L. đuổi theo và P. xuống xe tiếp tục đạp B. lần thứ 2 khiến nam sinh té ngã, bị thương tích ở mặt. Sau đó B. tiếp tục được 2 bạn học giúp đỡ đưa về nhà.

Bà ngoại Diệp Thị Bé (67 tuổi) và chị ruột T. (15 tuổi) phát hiện B. bị thương ở mặt nên dùng điện thoại chụp lại gửi cho mẹ Hồ Thị Hồng Ngọc (40 tuổi, làm công nhân xa nhà) biết để sớm về lo cho B. Những hình ảnh thương tích của B. cũng được gửi đến cậu ruột Hồ Văn Dương, tức chủ tài khoản "David Võ" đang sống ở Mỹ.

Quá bức xúc, bà Bé đưa B. đến Trường THCS Hòa Khánh để báo cáo sự việc. Đại diện nhà trường đưa bà Bé và em B. đến trạm Y tế xã Hòa Khánh để băng bó vết thương rồi về nhà và không trình báo công an.

Ngày 20.4, chị Hồ Thị Hồng Ngọc, mẹ của B., dẫn con trai đến Trung tâm y tế H.Cái Bè để khám. Kết quả cho thấy B. bị xây xát, chấn thương phần mềm của vùng mặt bên phải. Hiện tại tình trạng sức khỏe B. đã ổn định.

Đại diện nhà trường và chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình nam học sinh lớp 6 bị đánh CTV

Về nguyên nhân của vụ việc, theo Công an H.Cái Bè, do học sinh đùa giỡn quá mức, thiếu sự quan tâm giáo dục của cha, mẹ; do tuổi các em còn nhỏ chưa kiểm soát được hành vi của mình nên phát sinh mâu thuẫn.

Nhà trường đưa ra hướng giải quyết là hạ bậc hạnh kiểm của 3 học sinh đánh B. và được gia đình đồng tình. Đồng thời, thống nhất chuyển lớp cho B.; chuyển 3 học sinh tham gia đánh B. đến các lớp khác nhau để tránh sự việc tái diễn.