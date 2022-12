Tiền Giang: Khởi tố 24 bị can vụ đánh, chém một công nhân vựa mít

Chiều 13.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Cái Bè cho biết, đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự nơi công cộng xảy ra tại ấp Bình, xã Hòa Hưng, H.Cái Bè.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hữu Tài (30 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, H.Cái Bè) đi làm thuê tại vựa mít Thủy Tam Liên (ở ấp 5, xã An Hữu, H.Cái Bè). Tối 12.11, Tài đến vựa mít làm thì xảy ra mâu thuẫn với Phan Thị Huỳnh Như (27 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, H.Cái Bè), cũng là nhân viên làm thuê tại vựa mít.

Tài dùng tay đánh vào mặt Như một cái. Lúc này, Nguyễn Trường Giang (33 tuổi, ngụ xã Phú Điền, H.Tháp Mười, Đồng Tháp) đem mít đến bán. Nghe Như kể lại nên Giang đánh nhau với Tài. Được mọi người can ngăn, cả 2 ra về.

Đến sáng 13.11, Trần Thanh Tường (33 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, H.Cái Bè - chồng Như) điện thoại cự cãi với Tài nên Tài hẹn Tường ra nói chuyện. Như điện thoại cho Giang biết việc Tài hẹn nói chuyện và kêu Giang cùng gặp Tài.





Khoảng 14 giờ cùng ngày, Tường, Như và Giang đến quán nước ở ấp 5 (xã An Hữu, H.Cái Bè) đợi Tài. Trước khi đi, Giang điện thoại rủ một số người cùng đi. Sau đó cả nhóm ghé vào quán nước cặp vựa mít Phát Em do Trương Minh Phát (37 tuổi, ngụ xã Hoà Hưng, H.Cái Bè) làm chủ. Tại đây, Tường, Như và Giang kể cho Phát nghe việc mâu thuẫn với Tài. Phát nghe xong gọi cho Nguyễn Văn Tý (49 tuổi, gần nhà Tài) kêu Tý đến nhà Tài đưa điện thoại cho Phát nói chuyện.

Sau đó, Tý đến nhà Tài và gọi điện cho Phát. Tý nói với Phát sẽ kêu Tài đền tiền thuốc cho Giang nhưng Giang và Phát không đồng ý, yêu cầu Tài đến vựa của Phát để nói chuyện.

Lúc này có mặt một số người làm thuê cho Phát và một số người do Giang kêu đến. Phát kêu công nhân làm mít đến nhà gọi Tài 2 lần nhưng Tài không đến, Phát gọi điện Tài không nghe nên Phát kêu những người có mặt đem dao tự chế đến nhà chém Tài, đập bể một số cửa kính. Hậu quả, Tài bị thương nhiều nơi ở cổ, hai tay. Kết quả giám định nhanh, tỷ lệ thương tích của Tài tạm thời là 15%.

Qua quá trình điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an H.Cái Bè (Tiền Giang) đã khởi tố 24 bị can, trong đó, 4 bị can bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích, 20 bị can bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan CSĐT Công an H.Cái Bè đã ra lệnh bắt tạm giam 22 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 2 bị can. Trong số các bị can có lệnh bắt tạm giam, đã thi hành lệnh bắt 18 bị can, 4 bị can bỏ trốn và công an đang tiếp tục truy tìm. Khám xét nơi ở đối với 5 bị can, công an thu giữ 1 cây súng (nghi là bật lửa), 1 dao tự chế, 2 dao Thái Lan, 1 đầu kíp khóa trái nổ.