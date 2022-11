An Giang: Dùng tuýp sắt đánh con nợ để đòi 30 triệu đồng

Ngày 28.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Mới (An Giang) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Duy Phương (45 tuổi, ngụ TT.Chợ Mới, H.Chợ Mới) để điều tra về về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là bị can đã dùng tuýp sắt đánh con nợ.

Theo Công an H.Chợ Mới, năm 2020, Phương cho hàng xóm là ông Đ.V.Đ (45 tuổi) mượn 30 triệu đồng. Sau đó, Phương nhiều lần đòi tiền nhưng ông Đ. chỉ hứa hẹn mà không trả. Khoảng 21 giờ ngày 14.11, sau khi nhậu, Phương nhớ lại chuyện Đ. thiếu nợ không trả nên lấy một ống tuýp sắt dài khoảng 80 cm sang nhà đòi.





Đến nơi, ông Đ. vẫn không trả tiền nên giữa 2 người xảy ra xô xát. Phương cầm ống tuýp sắt đánh nhiều cái vào đầu và vào người Đ. gây thương tích nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích 15%.

Riêng Phương, sau khi dùng tuýp sắt đánh con nợ đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.