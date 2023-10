Tiền Giang: Khởi tố 5 bị can bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 11.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX.Cai Lậy cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, gồm: Trần Nam (30 tuổi), Trần Duy Phương (35 tuổi), Ngô Hoàng Nhựt Minh (41 tuổi, cùng ngụ TX.Cai Lậy), Trần Minh Phúc (28 tuổi) và Nguyễn Hoàng Luân (25 tuổi, cùng ngụ H.Cai Lậy, Tiền Giang).

Trong các bị can trên, Trần Nam có tiền án về tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Các bị can Phương, Minh, Nam, Luân và Phúc (từ trái sang) tại cơ quan công an BẮC BÌNH

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 9.2023, anh H.H.C.H (ngụ xã Nhị Quý, TX.Cai Lậy) mượn của Nam 1 căn cước công dân (CCCD) để làm chuyện riêng, sau đó không trả. Ngày 7.9, Nam đến gặp anh H. đòi lại nhưng không được. Tại đây, Nam dùng dao khống chế, buộc anh H. viết giấy nợ, thừa nhận mượn CCCD của Nam, nếu trong ngày không trả sẽ bồi thường bằng tiền là 20 triệu đồng. Sau đó, anh H. tránh gặp mặt Nam.



Ngày 20.9, phát hiện anh H. tại xã Thanh Hòa, TX.Cai Lậy, Nam gọi điện thoại cho Phương, Luân, Phúc, Minh đến đánh và dùng dao khống chế, đưa anh H. đến nhà người quen ở ấp Hòa Trí, xã Long Khánh, TX.Cai Lậy đánh đập, buộc viết giấy nợ 25 triệu đồng.

Khi cả nhóm của Nam chở anh H. về nhà người thân tại P.5, TX.Cai Lậy để lấy tiền thì bị mẹ anh H. tri hô, báo công an bắt giữ.

Vụ bắt giữ người trái pháp luật trên đang được Cơ quan CSĐT Công an TX.Cai Lậy tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.