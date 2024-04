Tiền Giang: Nhặt ve chai ven biển Gò Công, phát hiện khoảng 84 kg nghi ma túy

Ngày 1.4, Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức trao khen thưởng cho 5 người dân đã nhặt các gói ni lông chứa chất nghi ma túy giao nộp cơ quan chức năng xử lý.

5 người được khen thưởng gồm: ông Nguyễn Minh Hiếu (49 tuổi), ông Nguyễn Văn Hùng (59 tuổi, cùng ngụ xã Tân Điền, H.Gò Công Đông, Tiền Giang), anh Hồ Văn Nam (32 tuổi), bà Nguyễn Thị Khởi (55 tuổi) và chị Lê Thanh Vi (32 tuổi, cùng ngụ xã Kiểng Phước, H.Gò Công Đông, Tiền Giang). Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, trao thưởng mỗi người 3 triệu đồng.

Đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang khen thưởng 5 người dân nhặt ve chai phát hiện số lượng lớn chất nghi ma túy BẮC BÌNH

Công an tỉnh Tiền Giang thông tin, ngày 29.3, trong lúc đi nhặt can nhựa trôi dạt vào bãi biển Gò Công (thuộc khu vực xã Kiểng Phước, H.Gò Công Đông), ông Nguyễn Minh Hiếu phát hiện 1 bao tải, bên trong có nhiều gói ni lông hình khối chữ nhật chứa chất nghi ma túy. Ông Hiếu báo cho công an địa phương và Bộ đội biên phòng Tiền Giang thu giữ 29 gói trong bao tải này, mỗi gói có trọng lượng khoảng 1 kg.



Đến ngày 31.3, cũng tại khu vực biển nêu trên, trong lúc nhặt ve chai, bà Nguyễn Thị Khởi nhặt được 1 gói ni lông; anh Hồ Văn Nam và chị Lê Thanh Vi nhặt được 3 gói ni lông chứa chất nghi ma túy, nên giao cho cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang lập biên bản và thu giữ số lượng lớn chất nghi ma túy tại bờ biển Gò Công CACC

Ông Nguyễn Văn Hùng phát hiện 1 khối hình hộp quấn băng keo trôi dạt trên biển, đã kéo vào đê và thông báo cho lực lượng chức năng. Qua kiểm tra, bên trong có 29 gói hình chữ nhật quấn kín.



Sau khi phát hiện vụ việc, an ninh khu vực này được thắt chặt. Các lực lượng phối hợp tuần tra, phong tỏa, rà soát xung quanh hiện trường và thu nhặt thêm 22 gói ni lông hình chữ nhật tương tự.

Các túi trôi dạt vào bờ biển Gò Công tại thời điểm được phát hiện CACC

Tính đến trưa 1.4, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Tiền Giang) tiếp nhận tổng cộng 84 gói hình chữ nhật, quấn kín bằng ni lông, mỗi gói nặng khoảng 1 kg, để đưa đi giám định và điều tra, xử lý.



Các lực lượng gồm công an, bộ đội biên phòng, quân sự tỉnh Tiền Giang và chính quyền các xã ven biển Gò Công đang tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực ven biển, nơi phát hiện số lượng lớn chất nghi ma túy.