Tiền Giang: Thu giữ 3 hộp sữa tại hiện trường 2 mẹ con tử vong nghi do ngộ độc

Chiều 17.10, nguồn tin của PV Báo Thanh Niên, cho biết có 3 hộp sữa hình trụ có nhãn hiệu rõ ràng và một chai nhựa màu trắng có đóng chữ "nước uống đóng chai" và một số ly thủy tinh được tìm thấy tại hiện trường vụ 2 mẹ con tử vong nghi do ngộ độc sữa" ở ấp Khu Phố, xã Hòa Hưng, H.Cái Bè (Tiền Giang).

Đám tang tại nhà cụ Ph., ở xã Hòa Hưng, H.Cái Bè, Tiền Giang. B.B

Quá trình khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đã thu giữ 2 ly thủy tinh cao khoảng 10 cm; 1 chai nhựa có chữ "Nước uống đóng chai" cao 15cm, bên trong chứa chất lỏng màu trắng đục; 3 hộp sữa hình trụ tròn. Trong 3 hộp sữa có nắp bằng nhựa màu vàng nhạt, cao 16cm, một hộp bên trong có bột màu vàng nhạt; 1 hộp đã hết sữa và một hộp còn nguyên.

Đến người thứ 3 bị biểu hiện ngộ độc thì gia đình mới trình báo cơ quan chức năng. B.B

Như Thanh Niên đã thông tin, kết quả khám nghiệm, kiểm tra, xác minh ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, ghi nhận, khoảng 6 giờ ngày 14.10, cụ bà Phạm Thị Ph., (83 tuổi, ngụ ấp Khu Phố, xã Hòa Hưng, H.Cái Bè, Tiền Giang) phát hiện con trai ở cùng nhà là ông Phạm Văn Y., (45 tuổi) tử vong. Cả gia đình cụ Ph. nghĩ là ông Y. chết do bệnh lý nên tổ chức đám tang mà không trình báo chính quyền địa phương.



Đến 22 giờ cùng ngày (ngày 14.10), bà Phạm Thị Mỹ C. (53 tuổi, con ruột cụ Ph., ngụ cùng xã Hòa Hưng) đến phụ giúp đám tang và pha 100 ml sữa cho cụ Ph. uống. Ngay sau khi uống hết ly sữa, cụ Ph., có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói, khoảng 5 phút sau cụ Ph., hôn mê rồi tử vong trên đường đi cấp cứu. Nghĩ rằng cụ Ph., chết do bệnh lý nên gia đình đưa cụ về nhà lo hậu sự, không trình báo cơ quan chức năng.

Khoảng 4 giờ ngày 15.10, ông Phạm Minh T., (55 tuổi, là con ruột cụ Ph., cư trú cùng xã Hòa Hưng) đến lo đám tang mẹ mình. Tại đây ông T. lấy sữa từ hộp sữa của cụ Ph., rồi tự pha 150 ml để uống. Tuy nhiên, sau khi uống được 1/3 ly sữa thì ông T., có biểu hiện nhức đầu, chóng mặt, nôn ói nên gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Triều An - Loan Trâm (Vĩnh Long). Tại đây, ông T. được bác sĩ chẩn đoán nghi ngộ độc sữa và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Ngành chức năng tỉnh Tiền Giang cũng đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong của cụ Ph., và ông Y., sau khi khám nghiệm tử thi. Theo đó, nguyên nhân tử vong của 2 người giống nhau là đều do suy hô hấp, phù phổi cấp, suy tim cấp nghi do ngộ độc nhưng chưa xác định loại gây ngộ độc. Ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục chờ kết quả xét nghiệm vi thể, độc chất bổ sung để kết luận về loại ngộ độc. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cũng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.