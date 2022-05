Tiền Giang: Xe tải chở bia lon bốc cháy, người dân phụ cứu hàng

Tin tức thời tiết hôm nay 21.5.2022, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to; vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 60 mm, có nơi trên 80 mm.