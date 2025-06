Tiện ích ‘all-in-one’ chuẩn sống xanh giao thoa cùng văn hóa tại An Huy Mỹ Việt

An Huy Mỹ Việt sở hữu hệ tiện ích “all-in-one” đẳng cấp

Ở bất kỳ dự án bất động sản nào hệ tiện ích là yếu tố quan trọng góp phần định vị giá trị của dự án. Giá trị dự án sẽ gia tăng tương ứng với giá trị hệ tiện ích mang lại. Các dự án có thể có vị trí tương tự nhau nhưng có thể chênh nhau về mức giá do mức độ đầu tư hệ tiện ích khác nhau. Tiện ích càng nhiều, càng vượt trội và khác biệt thì giá trị dự án càng được nâng cao, càng thu hút khách hàng.

Anh Thanh Bình - Kỹ sư (huyện Hóc Môn, TP.HCM), công tác tại Khu công nghiệp Đức Hòa chia sẻ: "Tôi đang có nhu cầu mua thêm nhà và được bạn bè giới thiệu dự án An Huy Mỹ Việt. Dự án có giá phù hợp với tài chính gia đình tôi, lại gần công ty tôi đang làm việc. An Huy Mỹ Việt có nhiều mảng xanh và tiện ích, nếu mua thì tôi sẽ có nhiều không gian thư giãn. Con của tôi cũng có chỗ để chơi vào dịp cuối tuần. Nếu về đây ở hẳn, các cháu cũng có nhiều lựa chọn học tập vì trong dự án có trường học".

Tọa lạc tại cửa ngõ tây bắc TP.HCM, dự án An Huy Mỹ Việt tạo được điểm nhấn trên thị trường với chuỗi tiện ích "all-in-one" vượt trội, đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt, làm việc, học tập, giải trí, y tế, giáo dục cho cộng đồng cư dân.

Cư dân tại khu đô thị An Huy Mỹ Việt sẽ được trải nghiệm phong cách xanh giao thoa cùng di sản " với chuỗi tiện ích phong phú: Công viên di sản rộng 6ha, hồ tự nhiên rộng 15,5ha, Trung tâm y tế, trường học các cấp, khu vui chơi trẻ em giúp con trẻ phát triển thể chất, trí tuệ, khu thể thao phức hợp ngoài trời như: Sân bóng đá, sân picklepall kết hợp đường dạo bộ ven hồ, hồ bơi ngoài trời… được bao bọc bởi không gian xanh, tạo ra môi trường rèn luyện sức khỏe và tận hưởng những phút giây thư giãn cho cộng đồng cư dân.

An Huy Mỹ Việt sở hữu nhiều mảng xanh và mặt nước rộng lớn





Hơn nữa, cư dân An Huy Mỹ Việt còn được trải nghiệm các dịch vụ vui chơi - giải trí hấp dẫn với trung tâm thương mại hiện đại, hội tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng về thời trang, ẩm thực, spa… đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm, ăn uống, thư giãn, giải trí… Bên cạnh đó, các tiện ích như cafe đảo nổi, nhà hàng ẩm thực cung đình sẽ mang đến trải nghiệm thú vị về văn hóa ẩm thực cùng nhiều món ăn nổi tiếng của Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Lộng – Giám đốc dự án - Đại diện An Huy Group - đơn vị phát triển dự án An Huy Mỹ Việt chia sẻ: "Với chuỗi tiện ích cao cấp và độc bản, An Huy Mỹ Việt kỳ vọng sẽ đáp ứng mọi nhu cầu về đầu tư - an cư lý tưởng, thu hút đông đảo cư dân khách tham quan đến trải nghiệm không gian văn hóa và ẩm thực mang đậm dấu ấn của Việt Nam.

An Huy Mỹ Việt sở hữu vị trí vàng dễ dàng kết nối đến TP.HCM

Dự án An Huy Mỹ Việt có quy mô 60ha, được quy hoạch thành ba phân khu; Cửu Long, Thăng Long, Tây Bắc dự kiến đưa ra thị trường 2250 sản phẩm với đa dạng các loại hình đất nền liền kề, biệt thự, shophouse. Đến nay dự án đã hoàn thiện pháp lý, cơ sở hạ tầng, đường nội bộ, hệ thống điện nước, cây xanh.

Thông tin chi tiết truy cập:

Website: https://anhuymyviet.vn/