Tiền kỹ thuật số: quản để phát triển

Chậm chân sẽ bỏ lỡ cơ hội

Tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược T.Ư chiều 24.2, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, không để chậm chân, không để mất cơ hội liên quan đến tiền kỹ thuật số (KTS). Tổng Bí thư bày tỏ nhất trí với đề xuất của Ban Chính sách, chiến lược T.Ư về việc cần sớm quản lý đồng tiền KTS dưới dạng một loại tài sản ảo để tránh các tác động tiêu cực đến nền kinh tế và các vấn đề xã hội, đồng thời giúp đóng góp giá trị cho kinh tế đất nước. Tổng Bí thư cũng yêu cầu Quốc hội và các cơ quan của Chính phủ cần sớm thể chế hóa và cụ thể hóa để quản lý lĩnh vực này. Đồng thời, nghiên cứu áp dụng cơ chế thí điểm có kiểm soát (sandbox) để thành lập "sàn giao dịch" cho hoạt động tiền KTS.

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước phải trình khung pháp lý về tiền kỹ thuật số lên Chính phủ ngay trong tháng 3 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain VN, cơ hội với tài sản mã hóa và tài sản số đang được nhiều quốc gia đón nhận trên toàn cầu. Sự ra đời của Bitcoin năm 2009 đã đặt nền móng cho một thị trường phát triển mạnh mẽ, với giá trị hiện tại vượt 3.000 tỉ USD và hàng chục nghìn loại tài sản vẫn đang được giao dịch. Trong nhiều năm, không ít quốc gia xem đây là một thị trường nhỏ và chứa đựng nhiều rủi ro, đặc biệt đối với hệ thống tài chính truyền thống. Tuy nhiên, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ biến Mỹ thành "thủ đô thế giới của tiền mã hóa" đã buộc nhiều chính phủ phải đánh giá lại chính sách đối với tài sản số. Tổ chức tư vấn top 3 toàn cầu BCG ngay từ năm 2020 đã dự báo năm 2030 tài sản mã hóa có đảm bảo bằng tài sản thực chiếm 10% GDP toàn cầu, con số này vào khoảng 16.000 tỉ USD.

Người dân hiện nay giao dịch tự do trên các sàn quốc tế không được đảm bảo khi có sự tranh chấp xảy ra. Chưa kể các hoạt động lôi kéo giao dịch ngầm ở các khu vực kinh tế cá nhân dưới các hình thức lừa đảo, đa cấp rất nhiều. Do đó, tôi cho rằng việc sớm có khung pháp lý sẽ giúp người dân an toàn hơn khi thực hiện các giao dịch về tài sản mã hóa. Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain VN

Theo số liệu của Công ty phân tích dữ liệu crypto đứng đầu thế giới Chainalysis, liên tục 3 năm từ 2022 - 2024, VN có dòng chảy tài sản mã hóa đi vào trên 100 tỉ USD, hơn gấp 2 lần dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chính thống hằng năm. Rất nhiều con số cho thấy việc khai thông một nền kinh tế ngầm hay vùng xám đang tồn tại ở VN để có thể chuyển đổi vào kinh tế chính thống là hướng cần làm sớm. Chưa kể nếu làm chậm việc này, không có chính sách quản lý phù hợp, VN vẫn không thể ra khỏi danh sách xám tiền tệ của Lực lượng đặc nhiệm tài chính toàn cầu FATF. "Việc thúc đẩy tài sản số là thúc đẩy cốt lõi của nền kinh tế số mà nhiều năm qua Chính phủ đã đề ra. Tôi rất hy vọng việc thúc đẩy này sẽ bắt đầu sớm bằng sự quyết liệt của các cơ quan từ Quốc hội tới Chính phủ trong thời gian tới. Tôi tin tưởng với chỉ đạo quyết liệt từ Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, năm 2025 sẽ là năm đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của tài sản số và tài sản mã hóa tại VN", ông Phan Đức Trung nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena, dẫn việc mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu hé lộ chi tiết việc lập kho dự trữ tiền KTS quốc gia, đề cập các đồng tiền số như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) và Cardano (ADA). Sau thông tin đó, giá 5 loại tiền trên tăng đột ngột, như BTC tăng thêm gần 7%, ETH tăng 5,3%, ARP tăng gần 14%, SOL tăng 11%, ADA tăng 43%... Việc này cho thấy Mỹ đưa tiền KTS vào hành lang pháp lý và công nhận. Sử dụng tiền KTS cho phép lưu thông thương mại nhanh chóng khi phương thức thanh toán nhanh hơn trước đây, không cần phải chuyển đổi ngoại tệ giữa các nước. Thanh toán xuyên biên giới diễn ra nhanh hơn, thúc đẩy thương mại tăng lên. Khi VN có hành lang pháp lý cho tiền KTS, tài sản số thì có thể định danh, điều này nhằm hạn chế tình trạng tham nhũng, rửa tiền, hoạt động mua bán động vật quý hiếm… "Hiện nay các nước châu Âu, Mỹ có hành lang pháp lý về tiền KTS. VN cũng nằm trong dòng chảy đó nên có thể nghiên cứu các quy định của nước ngoài", ông Thắng cho hay.

Quản lý, giao dịch tiền số ra sao?

Nhiều thống kê đã chỉ ra rằng người Việt tham gia giao dịch tiền số rất nhiều. Luật sư Trần Anh Đức (Công ty luật A&O Shearman) cho biết nhiều báo cáo nghiên cứu, thống kê đều cho thấy VN đang đứng thứ hai thế giới về tỷ lệ người sở hữu tài sản số, với khoảng 20 triệu người và hằng năm có hơn trăm tỉ USD tiền mã hóa được người Việt giao dịch. Đây là một số tiền rất lớn. Việc thiếu khung pháp lý đã khiến nhà nước bị thất thu khoản thuế không nhỏ. Hiện nay nhiều công ty nước ngoài cũng quan tâm câu chuyện tiền số, tài sản mã hóa tại VN. Nếu có cơ sở pháp lý thì trước mắt ngân sách sẽ có thêm một nguồn thu thuế. Kế đến, lượng ngoại tệ này không bị chảy ra nước ngoài, góp phần làm tăng dự trữ ngoại hối nói riêng và quy mô nền kinh tế VN lớn hơn.

Đối với người dân, vấn đề được quan tâm nhất là giao dịch như thế nào, việc chuyển đổi giữa tiền số và tiền VND ra sao. Theo ông Đức, VN có thể cho phép chuyển đổi tự do từ ngoại tệ sang VND và ngược lại trong quá trình giao dịch ngay tại lãnh thổ VN. Tuy nhiên, trường hợp các nhà đầu tư muốn rút và chuyển tiền từ VN ra nước ngoài vẫn phải tuân thủ quy định về ngoại hối nói chung, hoặc quy định một hạn mức nhất định. Các giao dịch đến và đi tại VN đều phải thông qua tài khoản nên ngân hàng sẽ báo cáo định kỳ (hoặc có bất thường) với Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Bên cạnh đó, việc giao dịch tiền KTS sẽ thực hiện trên một sàn giao dịch như chứng khoán. VN nên cho phép các công ty trong nước mở sàn giao dịch (có điều kiện) để thu hút cả nhà đầu tư trong và ngoài nước. Điều này cũng nhằm không để người dân chỉ lên sàn nước ngoài giao dịch. "Nhiều nước đã có sàn giao dịch tiền số như Singapore. Chúng ta có thể tham khảo thêm kinh nghiệm của các nước. Cơ bản là có thể đưa ngay ra cơ chế giao dịch thử nghiệm (Sandbox) trong khung pháp lý về các vấn đề xoay quanh giao dịch tiền KTS. Đã là thử nghiệm thì chỉ giới hạn số tiền giao dịch, loại tiền KTS được giao dịch và ngay cả đối tượng nào được phép giao dịch trong phạm vi hẹp. Sau đó sẽ đánh giá mặt tích cực, tiêu cực để chỉnh sửa cho phù hợp thực tế", luật sư Trần Anh Đức chia sẻ.

Người Việt tham gia giao dịch tiền số thuộc hàng top thế giới ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Còn theo ông Phan Đức Trung, với thời gian gấp gáp như vậy chúng ta nên chia làm 2 giai đoạn. Nếu giai đoạn đầu tập trung vào khung pháp lý thử nghiệm cho các sàn giao dịch tài sản mã hóa, việc lựa chọn đối tượng tham gia thử nghiệm cần đặt tiêu chí về tiềm lực tài chính và công nghệ lên hàng đầu. Thực tế cho thấy, hầu hết các sàn giao dịch tài sản mã hóa trong giai đoạn sơ khai đều đối mặt nguy cơ tấn công mạng. Điển hình là vụ sàn Mt. Gox của Nhật Bản bị hacker xâm nhập hay gần đây, sàn giao dịch Bybit đã hứng cuộc tấn công mạng gây thiệt hại khoảng 1,5 tỉ USD. Bên cạnh đó, cơ chế quản lý sàn giao dịch tài sản mã hóa cần có sự điều chỉnh so với mô hình quản lý sàn chứng khoán truyền thống. Tài sản mã hóa mang tính liên thông quốc tế, hoạt động xuyên suốt 24/7 và phần lớn không tồn tại ở dạng vật lý. Điều này khác biệt hoàn toàn so với chứng khoán, vốn là tài sản đã được số hóa nhưng vẫn có cơ chế lưu ký vật lý trong hệ thống tài chính truyền thống. Thứ hai là sự can thiệp của nhà nước vào các sàn này cần thay đổi, khác cách quản lý sàn giao dịch chứng khoán do các tài sản mã hóa có tính liên thông quốc tế và hoạt động 24/7. Đặc biệt, các tài sản này có những loại hoàn toàn nằm trên blockchain chứ không nằm ở trạng thái vật lý. Thứ ba là nên ban hành một chính sách có tính cạnh tranh khu vực, vì nếu ban hành ra không có tính cạnh tranh quốc tế thì các chính sách thu hút nguồn lực kinh tế ngầm này sẽ không đạt yêu cầu mục tiêu.

Ông Phan Đức Trung nhấn mạnh: "Người dân hiện nay giao dịch tự do trên các sàn quốc tế không được đảm bảo khi có sự tranh chấp xảy ra. Chưa kể các hoạt động lôi kéo giao dịch ngầm ở các khu vực kinh tế cá nhân dưới các hình thức lừa đảo, đa cấp rất nhiều. Do đó, tôi cho rằng việc sớm có khung pháp lý sẽ giúp người dân an toàn hơn khi thực hiện các giao dịch về tài sản mã hóa. Chuyển đổi sang VND đương nhiên phải thực hiện qua một đồng tiền trung gian mà theo tôi được biết NHNN đang nghiên cứu chính sách. Chúng ta cần chờ NHNN ra chính sách trong thời gian tới".

Ông Võ Đỗ Thắng cho biết trong tiếng Anh không phân biệt tiền ảo, tiền KTS, tiền mã hóa… mà gọi là cryptocurrency. Để tránh gây khó hiểu thì trong khung pháp lý VN nên gọi là tiền số. Tiền số không phải là tiền vật chất, tiền giấy hay xu như các ngân hàng trung ương phát hành. Trong tài sản số thì có nhiều thứ, trong đó có tiền số.