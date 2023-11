Tiến Linh không đá chính, Việt Cường giúp CLB Bình Dương lên tốp đầu V-League

Chơi nhún nhường trước đội khách Hải Phòng trong phần lớn thời gian trận đấu, chủ nhà Becamex Bình Dương đã có niềm vui với pha ghi bàn vô cùng đẹp mắt của tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường, cựu tuyển thủ U.20 Việt Nam, ở phút 57. Anh cùng với một chân sút ngoại khác là Elogo (77) đá sau lưng mũi nhọn Ibara Vinny (9) tạo nên sự kết hợp khá ăn ý với nhiều pha phản công gây sóng gió cho hàng thủ Hải Phòng.

Một trong những cơ hội dàn xếp hay đó chính là đường chuyền từ cánh phải của Ibara, Việt Cường đã có cú đá ngả bàn đèn rất đẹp mắt hạ gục thủ môn Văn Toản (thay cho Nguyễn Đình Triệu bị chấn thương).

Pha ăn mừng của Nguyễn Trần Việt Cường (16) Khả Hòa

Bên cạnh bàn thắng của Việt Cường, 2 ngoại binh ở hàng công của Bình Dương thi đấu khá tốt, nhất là Elogo hoạt động không mệt mỏi. Cầu thủ này di chuyển rất nhiều, tích cực lùi về hỗ trợ hàng thủ, hơn nữa bằng tốc độ và kỹ thuật cá nhân khá tốt khi tấn công đã nhiều lần làm chao đảo hậu vệ phải Mạnh Dũng của Hải Phòng. Còn Ibara đánh đầu tốt, chọn điểm rơi khôn ngoan và biết lôi kéo tạo cơ hội cho đồng đội. Chính Ibara đã có hai cú đánh đầu hiểm hóc trong hiệp 1 suýt đánh bại Văn Toản.

Ibara đi bóng trước sự đeo bám của Hữu Sơn Khả Hòa

Tỷ số lẽ ra có thể cao hơn cho Becamex Bình Dương nếu Bùi Vĩ Hào (vào thay Sỹ Giáp, trước đó Giáp thay cho Bùi Duy Thường) không vụng về sút vọt xà trong tư thế trống trải ở phút 79. Pha phản công quá hay bắt nguồn từ Tiến Linh (vào sân thay cho Việt Cường ở phút 62) đến chân Elogo. Tiền đạo này đã đi bóng qua cả thủ môn Văn Toản, chuyền dọn cỗ cho Vĩ Hào nhưng tiền đạo của tuyển U.23 Việt Nam lại sút bóng lên trời trước khung thành trống. Sau đó Võ Hoàng Minh Khoa (thay Hải Huy phút 66) còn có một tình huống solo qua hết hàng thủ Hải Phòng nhưng lại mất trụ ngay trong vòng 16m50 mất một cơ hội khác.

Lương Hoàng Nam không thể vượt qua sự truy cản của hàng thủ Bình Dương Khả Hòa

Dù vậy, sự thiếu vắng Quế Ngọc Hải bị chấn thương và Janclesio bị tăng án phạt không thể thi đấu khiến hàng thủ của CLB Bình Dương thi đấu thiếu sự an toàn. Cả Đình Khương lẫn Trương Dũ Đạt trong vai trò trung vệ dù rất nỗ lực nhưng rất vất vả trước mũi nhọn Lucao và liên tục để lộ nhiều khoảng trống. Chính Lucao đã không dưới 3 lần đe đọa thủ môn Trần Minh Toàn, đồng thời lôi kéo giúp hậu vệ Đàm Tiến Dũng dâng cao sút bóng bật xà ngang và tiền vệ Bicou sút bật cột dọc. Pha hay nhất của CLB Hải Phòng chính là cú sút của Mpande ở phút 76 nhưng thủ môn Minh Toàn đã phản xạ xuất sắc cứu thua.

CLB Hải Phòng chơi không tệ nhưng họ đã không may mắn và cũng không có nhiều tình huống dàn xếp hay như cách thắng CLB Hà Nội trước đó. Một phần do CLB Bình Dương đá rất tập trung, phần khác do mất sức nhiều trong các pha tấn công dồn dập mà không hiệu quả, từ giữa hiệp 2 có vẻ như CLB Hải Phòng nôn nóng và xuống sức. Thêm vào đó một vài cầu thủ trở nên nóng nảy, trong đó tình huống thẻ đỏ trực tiếp của hậu vệ Phạm Mạnh Hùng khi đánh mạnh vào lưng của Võ Hoàng Minh Khoa ở phút 86 là rất đáng trách.

Niềm vui của Bình Dương Khả Hòa

Trận thắng này giúp Becamex Bình Dương có 6 điểm, chính thức gia nhập tốp đầu chỉ sau Nam Định (9 điểm), Công an Hà Nội (7 điểm). Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức còn một trận đá bù với Hà Nội vào ngày 24.11 sau FIFA Days.