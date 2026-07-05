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Tiến Linh tiết lộ đội tuyển yêu thích tại World Cup, khuấy động TikTok Club House
Video Thể thao

Tiến Linh tiết lộ đội tuyển yêu thích tại World Cup, khuấy động TikTok Club House

Hồ Hiền
Hồ Hiền
Không chỉ giao lưu cùng người hâm mộ, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh còn chia sẻ về đội tuyển anh yêu thích tại World Cup 2026 và kỳ vọng dành cho bóng đá Việt Nam khi tham gia TikTok Club House diễn ra tại TP.HCM.

Tinh thần thể thao đã phủ kín trung tâm TP.HCM trong hai ngày 4 và 5.7 khi TikTok Club House diễn ra tại Gigamall, thu hút đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm các hoạt động vận động, sáng tạo nội dung và giao lưu cùng những gương mặt nổi bật của thể thao Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật trong làng thể thao Việt Nam.

Tiến Linh tiết lộ đội tuyển yêu thích tại World Cup, khuấy động TikTok Club House

Tại đây, người hâm mộ sẽ có dịp giao lưu trực tiếp với cầu thủ Nguyễn Tiến Linh, nhà vô địch taekwondo Châu Tuyết Vân, cùng các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok và nhiều khách mời đặc biệt khác.

Tiến Linh tiết lộ đội tuyển yêu thích tại World Cup, khuấy động TikTok Club House - Ảnh 1.

Các bạn trẻ tham gia các thử thách vận động và hoạt động trải nghiệm tại TikTok Club House

ẢNH: HỒ HIỀN

Là một trong những khách mời được mong chờ nhất, Nguyễn Tiến Linh nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ.

Không chỉ giao lưu, ký tặng người hâm mộ… mà Tiến Linh còn chia sẻ góc nhìn về mùa World Cup đang diễn ra. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam cho biết dù đang trong quãng nghỉ giữa mùa giải và ưu tiên tập luyện, anh vẫn tranh thủ theo dõi một số trận đấu của World Cup 2026.

"Số trận theo dõi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi vì mình còn phải nghỉ ngơi và tập luyện trong quãng thời gian nghỉ giữa giai đoạn của mùa giải. Tuy nhiên, mình vẫn dành thời gian theo dõi những trận đấu của các đội tuyển hàng đầu thế giới như Argentina, Pháp và Bồ Đào Nha. Qua đó, mình cũng học hỏi thêm được rất nhiều điều từ cách thi đấu của các đội tuyển quốc gia này".

Tiến Linh tiết lộ đội tuyển yêu thích tại World Cup, khuấy động TikTok Club House - Ảnh 2.

Tiến Linh ký tặng người hâm mộ

ẢNH: HỒ HIỀN

Tiến Linh cũng tiết lộ đội tuyển anh yêu thích nhất tại World Cup năm nay là Pháp. Theo chân sút sinh năm 1997, những gì "Les Bleus" đã thể hiện tính tới hiện tại là rất thuyết phục và đủ sức đưa họ tiến sâu.

"Với những gì Pháp đã thể hiện trong suốt những trận đấu vừa qua, mình tin chặng đường đến trận chung kết sẽ không quá khó khăn khi họ đang cho thấy sức mạnh rất hủy diệt", Tiến Linh nói.

Bên cạnh phần giao lưu với các vận động viên và cầu thủ, TikTok Club House còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, kết hợp giữa thể thao, công nghệ và sáng tạo nội dung. Sự kiện hướng đến việc lan tỏa tinh thần "Spark Without Limit" (Bùng cháy không giới hạn), khuyến khích người trẻ vận động, kết nối và chia sẻ đam mê thể thao cả trên nền tảng số lẫn ngoài đời thực.

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