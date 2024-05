Tiến Linh, Vĩ Hào ghi điểm với tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik

CLB B ÌNH D ƯƠNG "ĐÒI NỢ" THÀNH CÔNG

Cuộc so tài giữa CLB Bình Dương và CLB Công an Hà Nội tối qua (17.5) là trận cầu "đinh" của vòng 19 V-League 2023 - 2024, mang tính quyết định cho vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của đội bóng ngành công an kể từ khi HLV Kiatisak từ chức, đồng thời Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại được bổ nhiệm lên cầm quân. Trong ngày tân HLV trưởng đội tuyển VN Kim Sang-sik có mặt trên sân Bình Dương, hệ thống phòng ngự của nhà đương kim vô địch đã có màn trình diễn không thực sự tốt. Từ thủ môn Việt kiều Nguyễn Filip đến các hậu vệ của CLB Công an Hà Nội đều thi đấu khá chệch choạc, chưa cho thấy được sự tập trung cao độ.

Tiến Linh đang là chân sút nội hiệu quả nhất V-League ẢNH: KHẢ HÒA

Bùi Vĩ Hào (trái) thi đấu nổi bật

Võ Hoàng Minh Khoa (trái) cũng xuất sắc

Ở phía ngược lại, những tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Tiến Linh, Võ Hoàng Minh Khoa và Bùi Vĩ Hào đã biết cách để lại dấu ấn khi ghi bàn vào lưới đội Công an Hà Nội. Đặc biệt, tiền đạo Tiến Linh chắc chắn đã ghi điểm với HLV Kim Sang-sik. Chân sút sinh năm 1997 đang thể hiện phong độ tốt, khi liên tục ghi bàn và nâng tổng số pha lập công lên con số 7 để trở thành chân sút nội tốt nhất V-League vào lúc này (cùng thành tích ghi bàn với Quang Hải). Sau thất bại 0-3 ở lượt đi, có thể nói CLB Bình Dương đã trả lại đủ cả vốn lẫn lãi khi thắng 4-1 trước CLB Công an Hà Nội tại trận lượt về. Qua đó, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cũng vươn lên chiếm vị trí nhì bảng với 33 điểm, đẩy đội Công an Hà Nội (31 điểm) xuống thứ 3.

Ở các trận đấu còn lại của vòng 19 tối qua, CLB Hà Nội thắng 2-0 trước CLB LPBank HAGL, qua đó vươn lên vị trí thứ 6 với 27 điểm. Đội bóng phố núi bị ngắt mạch 9 trận bất bại và giậm chân ở vị trí thứ 11 với 22 điểm. CLB Hà Tĩnh dù đang ở trong tình cảnh khó khăn nhưng vẫn chơi quật khởi để đánh bại CLB TP.HCM 2-1 vươn lên đứng 8, còn CLB Thanh Hóa thắng dễ CLB Quảng Nam 3-1.

C UỘC CHIẾN CỦA NHỮNG "NGƯỜI CÙNG KHỔ"

Sau 18 vòng đấu, CLB Khánh Hòa đang lẻ loi ở đáy bảng với chỉ 10 điểm, kém đội áp chót SLNA đến 6 điểm. Cánh cửa về hạng nhất đang mở rộng trước mắt thầy trò HLV Trần Trọng Bình. Lãnh đạo CLB Khánh Hòa khẳng định kể cả trong trường hợp xấu nhất là đội bóng có xuống hạng, họ vẫn tiếp tục đầu tư để trở lại V-League. Khi trái bóng còn lăn, còn 1% cơ hội thì đội bóng phố biển sẽ không bỏ cuộc. Nhưng rất khó để vực dậy đôi chân của các cầu thủ sau chuỗi 11 trận không thắng, gần nhất là 4 trận thua liên tiếp. Sức ép thành tích, cộng thêm nỗi lo về khoản nợ cũ vẫn bị treo lơ lửng không biết đến lúc nào mới được giải ngân khiến nỗi lo âu vẫn trĩu nặng lên đôi chân các cầu thủ... Thực tế, các cầu thủ vẫn chơi máu lửa, đều chọc thủng lưới đối phương trong 3 trận liên tiếp gần nhất (4 bàn thắng), nhưng lại đánh mất lợi thế dẫn điểm vì thiếu một chút gì đó tự tin, bình tĩnh và cả thanh thoát trong xử lý bóng.

Tuy nhiên phía trước sẽ là cơ hội lớn nhất để CLB Khánh Hòa có thể hy vọng vào kịch bản "ngựa về ngược" khi làm khách trên sân Vinh trong trận cầu "6 điểm" với CLB SLNA. Nếu thắng, khoảng cách giữa hai đội bóng sẽ chỉ còn 3 điểm, mọi việc hoàn toàn có thể xảy ra trong 7 vòng đấu còn lại của mùa giải V-League 2023 - 2024. Ngược lại, nếu tân HLV Phạm Anh Tuấn có được 3 điểm đầu tay, CLB SLNA có thể an tâm "cắt đuôi" đội bóng phố biển, tập trung cho mục tiêu thoát khỏi vị trí áp chót. Đội bóng xứ Nghệ tiếp tục thiếu vắng tuyển thủ U.23 VN Lê Nguyên Hoàng, nhưng hàng thủ đã chơi ổn trong trận hòa CLB TP.HCM ở vòng 17. Điều quan trọng là đội chủ sân Vinh phải cải thiện hàng công, với chìa khóa có thể nằm ở tuyển thủ U.23 VN Đinh Xuân Tiến. Về phần mình, CLB Khánh Hòa chưa thể tự tin dùng hậu vệ trái chủ chốt Duy Dương ngay từ đầu, nhưng tin vui là ở cánh đối diện, khi Thành Nhân đã đạt thể trạng tốt nhất. Nhưng như đã nói, quan trọng nhất là phải giải quyết được "cái đầu" thì các cầu thủ của đội bóng phố biển mới có thể hy vọng giành 3 điểm tại sân Vinh.