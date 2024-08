Tiến Luật bật khóc khi Hồng Sơn, Hà Lê rời 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

4 nhà đối đầu bùng nổ

Tập 8 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 phát sóng tối 24.8 chứng kiến loạt tiết mục đến từ 4 nhà lớn. Ở vòng này, mỗi nhà trình diễn 2 tiết mục (1 chuyên về hát, 1 chuyên về trình diễn) đối đầu với nhà còn lại và cố gắng giành lượng bình chọn cao nhất từ khán giả tại trường quay.

Hà Lê, Đinh Tiến Đạt, Rhymastic, Tiến Luật và Quốc Thiên hát Thu hoài Ảnh: NSX

Đối đầu với họ là Soobin, Thanh Duy, Trọng Hiếu, Đăng Khôi và Tuấn Hưng với Là anh đó NSX

Ở vòng đấu đầu tiên, các thành viên Đinh Tiến Đạt, Tiến Luật, Hà Lê, Quốc Thiên và Rhymastic của Nhà Trẻ trình diễn ca khúc Thu hoài. Cả nhóm gây xúc động khi tái hiện câu chuyện về những ngư dân lênh đênh trên biển phải đối mặt với muôn vàn sóng gió nhưng luôn hướng về gia đình.

Trong khi đó, các "anh tài" Tuấn Hưng, Đăng Khôi, Thanh Duy, (S)TRONG Trọng Hiếu và Soobin lại mang đến ca khúc Là anh đó dạt dào cảm xúc với thông điệp: hãy trân trọng những người yêu thương. Nhờ màn thể hiện chạm được đến khán giả, Nhà Trẻ giành chiến thắng trước đối thủ với 1.830 điểm hỏa lực.

Neko Lê, Bùi Công Nam, Tăng Phúc, BB Trần và Thiên Minh thể hiện ca khúc Anh sẽ nhớ mãi Ảnh: NSX

Đỗ Hoàng Hiệp, Phan Đinh Tùng, Bằng Kiều, Phạm Khánh Hưng và Trương Thế Vinh phô diễn lợi thế giọng hát với ca khúc Buông Ảnh: NSX

Đến tiết mục của Nhà Chín muồi, các thành viên Bùi Công Nam, Tăng Phúc, Neko Lê, Thiên Minh và BB Trần chiêu đãi khán giả với tiết mục vocal Anh sẽ nhớ mãi được đầu tư công phu và nhận được sự tán thưởng từ "đối thủ" Bằng Kiều - người vốn viết lời của ca khúc.

Không hề kém cạnh, Nhà Mứt gừng vốn sở hữu các giọng ca thực lực: Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Phạm Khánh Hưng, Đỗ Hoàng Hiệp và Trương Thế Vinh đã chinh phục khán giả với màn hòa giọng đỉnh cao qua ca khúc Buông. Màn thể hiện này giúp họ giành chiến thắng đầu tiên với 1.870 điểm hỏa lực.

Hồng Sơn, Duy Nhất bứt phá khi hóa thân thành Soobin, Cường Seven của đội đối thủ Ảnh: NSX

Tăng Phúc, Cường Seven, Tự Long, Jun Phạm và Thanh Duy trình diễn Đường xa ướt mưa - Đừng qua lối đó Ảnh: NSX

Ở lượt đấu thứ hai, Nhà Mứt gừng của Bằng Kiều trình diễn tiết mục Triệu lý do. Nhóm gây bất ngờ khi tung ra "vũ khí bí mật" là cựu danh thủ Hồng Sơn và võ sư Duy Nhất với màn hóa thân thành Soobin và Cường Seven (2 "anh tài" của đội đối thủ). Hồng Sơn khiến giả trầm trồ khi mặc lại trang phục của Soobin ở vòng chào sân và thể hiện khả năng rap, múa đương đại. Còn Duy Nhất cũng gây bất ngờ khi nhuộm tóc xanh, múa võ, chơi đàn y như cách Cường Seven thể hiện ở tiết mục solo. Sự bứt phá này khiến "bản chính" thán phục.

Ngay sau đó, Nhà Cá lớn gồm Tự Long, Thanh Duy, Soobin, Cường Seven và Jun Phạm khuấy đảo sân khấu khi hóa thân thành các cậu học trò tinh nghịch và trình diễn xuất sắc tiết mục mashup Đường xa ướt mưa - Đừng qua lối đó.

Hà Lê, Duy Khánh, Quốc Thiên, Đinh Tiến Đạt và Binz trình diễn Trái đất ôm mặt trời Ảnh: NSX

Thiên Minh, BB Trần, S.T Sơn Thạch, Liên Bỉnh Phát và Kay Trần bùng nổ với Let me feel your love tonight Ảnh: NSX

Ở cặp đấu còn lại, Nhà Trẻ của Đinh Tiến Đạt, Binz, Hà Lê, Quốc Thiên và Duy Khánh hóa thân thành những mầm non thể hiện ca khúc Trái đất ôm mặt trời với thông điệp bảo vệ hoài bão, ước mơ và mong muốn thể hiện cảm xúc của bản thân. Đối kháng với Nhà trẻ là Nhà Chín muồi với tiết mục Let me feel your love tonight được trình diễn bởi S.T Sơn Thạch, Kay Trần, BB Trần, Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát. Họ gây sốt với hình tượng nam tính cùng màn vũ đạo lôi cuốn, nóng bỏng trên sân khấu.

Sau vòng đấu performance (chuyên về yếu tố trình diễn), mỗi khán giả chỉ được bình chọn 1 tiết mục yêu thích. Nếu nhà nào chiến thắng cả hai vòng đối kháng sẽ được cộng thêm 100 điểm hỏa lực vào tổng điểm hỏa lực của 2 tiết mục. Hai nhà có điểm hỏa lực thấp nhất sẽ rơi vào vòng nguy hiểm.

Hồng Sơn, Hà Lê chia tay chương trình

Sau hai vòng đấu, Nhà Mứt gừng của đội trưởng Bằng Kiều và Nhà Trẻ do Đinh Tiến Đạt làm thủ lĩnh đã rơi vào vòng nguy hiểm. Theo luật ở vòng này, thành viên rời khỏi chương trình được chính các "anh tài" trong nhà bình chọn kín, ai có số lượt bình chọn ít nhất sẽ phải rời cuộc đua. Kết quả là cựu danh thủ Hồng Sơn và ca sĩ Hà Lê phải nói lời chia tay sau công diễn 3.

Hà Lê phải rời Anh trai vượt ngàn chông gai khiến các đồng đội tiếc nuối Ảnh: NSX

Đối diện trước việc những người anh em gắn bó bấy lâu phải rời chương trình, diễn viên Tiến Luật lộ rõ gương mặt thất thần và không kìm được nước mắt. Anh xúc động chia sẻ: "Mình tưởng mình cứng cỏi, nhưng không! Mình tưởng mình giữ đủ bình tĩnh, nhưng không. Vì mình chưa chạm đến giới hạn của bản thân". Tương tự, ca sĩ Bằng Kiều cũng thất vọng và rối bời khi không thể dẫn dắt tất cả đồng đội thoát khỏi vòng nguy hiểm. "Tôi thấy rất hụt hẫng và cảm xúc tệ lắm!", anh nói.

Giây phút phải nói lời chia tay với những người anh em thân thiết, trong đó có cả những thần tượng của mình, Hà Lê bộc bạch việc được đứng chung sân khấu với họ là một đặc ân, một sự ban phước dành cho mình. "Sau khi rời khỏi chương trình, chắc chắn em sẽ tiếp tục làm những gì mà đối với em là đam mê, cống hiến và cho đi nhiều nhất", anh chia sẻ với mọi người.

Tiến Luật bật khóc khi phải chia tay 2 người anh em gắn bó từ đầu chương trình Ảnh: NSX

Hồng Sơn nói lời chia tay với các "anh tài" Ảnh: NSX

Trong những giây phút cuối cùng ở chương trình, cựu danh thủ Hồng Sơn chỉ biết thổ lộ tình cảm với các "anh tài" còn lại bằng những cái ôm. Tiến Luật bày tỏ rằng việc Hồng Sơn chia tay chương trình vốn đã nằm trong dự tính của cựu danh thủ với mục đích bảo vệ các đồng đội của mình. Anh kể: "Anh Sơn gặp chấn thương từ thời còn đá bóng, cống hiến cho quốc gia. Dây chằng nó đứt đến mấy lần rồi, nhiều đến nỗi anh còn không thể đứng lâu hay ngồi xổm được, rất đau. Chứng tỏ anh rất là cố gắng trong chương trình này. Và anh Sơn cũng nói trước đó, rằng: Thôi, anh cũng đủ mệt rồi, anh đã vui rồi, anh đã vui lắm rồi. Nếu nhóm có nguy hiểm thì anh sẽ là người đi".

Chia tay cựu danh thủ Hồng Sơn - ngôi sao sân cỏ từng có nhiều cống hiến cho nền bóng đá nước nhà, các "anh tài" đã giơ tay chào cờ thay cho lời tạm biệt cũng như thể hiện sự kính trọng dành cho anh.