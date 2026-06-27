Tiền Phong Nam: Dấu ấn gần hai thập kỷ kiến tạo giá trị bền vững

Năm 2007, khi làn sóng đầu tư hạ tầng và đô thị hóa tại khu vực miền Nam đang diễn ra mạnh mẽ, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) chính thức được thành lập tại Bình Dương (nay thuộc phường Bình Dương, TP.HCM). Không chỉ đánh dấu bước đi chiến lược trong hành trình mở rộng của thương hiệu Nhựa Tiền Phong, đây còn là cột mốc mở đầu cho một chặng đường phát triển bền bỉ của Tiền Phong Nam, "cánh tay nối dài" trong hệ thống sản xuất và phân phối của thương hiệu Nhựa Tiền Phong tại khu vực miền Nam.

Từ bước đi chiến lược đến nền tảng phát triển vững chắc

Từ quy mô ban đầu gần 5 ha với vốn đầu tư khoảng 100 tỉ đồng, Tiền Phong Nam đã không ngừng mở rộng năng lực sản xuất. Hai nhà máy hiện nay có tổng diện tích hơn 16 ha, được trang bị 33 dây chuyền sản xuất hiện đại, chuyên cung cấp các sản phẩm ống nhựa PVC-U, HDPE, PP-R và phụ kiện đồng bộ, với tổng công suất đạt trên 60.000 tấn sản phẩm mỗi năm.

Đổi mới công nghệ luôn được Tiền Phong Nam xác định là một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng bền vững. Doanh nghiệp liên tục đầu tư vào hệ thống dây chuyền, thiết bị và quy trình hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Các dây chuyền sản xuất được đầu tư theo tiêu chuẩn tiên tiến, kết hợp với việc tối ưu hóa quy trình vận hành, không chỉ nâng cao hiệu suất sản xuất mà còn góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường. Nhờ đó, các sản phẩm ống nhựa thương hiệu Nhựa Tiền Phong được đảm bảo độ bền, chất lượng và tính thân thiện với môi trường, đáp ứng đa dạng nhu cầu trong các lĩnh vực cấp thoát nước, xây dựng, nông nghiệp và công nghiệp. Đây cũng là nền tảng giúp doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh, củng cố uy tín thương hiệu và từng bước khẳng định vị thế trong ngành nhựa xây dựng Việt Nam.

Hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại tại Tiền Phong Nam góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hiệu quả vận hành và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Dấu ấn thị trường từ năng lực phân phối vững mạnh

Với 4 trung tâm phân phối, 97 nhà phân phối và hơn 2.000 cửa hàng trải dài từ Quảng Trị đến Cà Mau, Tiền Phong Nam đã xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động cung ứng và phát triển thị trường. Đồng hành cùng mạng lưới này là đội ngũ gần 600 cán bộ, nhân viên, trong đó hơn 100 nhân sự kinh doanh nòng cốt đóng vai trò là "mắt xích" kết nối thị trường, lan tỏa giá trị thương hiệu và củng cố mối quan hệ với khách hàng, đối tác trên cả nước.

Đằng sau dấu ấn của Tiền Phong Nam trên thị trường là đội ngũ nhân sự tận tâm lan tỏa giá trị thương hiệu đến hàng nghìn công trình trên cả nước

Sự hiện diện tại nhiều công trình quy mô lớn cho thấy năng lực cung ứng ngày càng được củng cố của Tiền Phong Nam. Năm 2025, Tiền Phong Nam tiếp tục ghi dấu ấn tại nhiều dự án quy mô lớn hàng đầu trong nước cùng nhiều công trình hạ tầng, đô thị và công nghiệp trọng điểm khác.

Năng lực đáp ứng các dự án quy mô lớn cùng chất lượng sản phẩm được khẳng định qua nhiều công trình trọng điểm trên cả nước

Gắn kết trách nhiệm xã hội trong chiến lược phát triển

Không chỉ hướng đến mục tiêu tăng trưởng, Tiền Phong Nam luôn xác định trách nhiệm xã hội là một phần trong chiến lược phát triển bền vững. Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như chương trình "Cầu Nối Yêu Thương" xây dựng cầu dân sinh tại các địa phương còn khó khăn, hỗ trợ nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh vượt khó và đồng hành cùng nhiều chương trình an sinh xã hội trên cả nước.

Univers Tour là một trong những chuỗi hoạt động tiêu biểu của Tiền Phong Nam nhằm lan tỏa tri thức và nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo của thế hệ kỹ sư trẻ

Bên cạnh đó, Tiền Phong Nam còn chú trọng đầu tư cho thế hệ trẻ thông qua chuỗi chương trình Univers Tour. Chương trình kết nối hơn 22 trường đại học và hơn 5.000 sinh viên trên cả nước, tiếp cận với các giải pháp vật liệu xanh, lan tỏa tư duy phát triển bền vững cho thế hệ kỹ sư tương lai.

Tiếp nối những hoạt động đồng hành cùng sinh viên, ngày 1.6 vừa qua, Tiền Phong Nam đã chính thức khởi động chương trình thực tế "Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh". Chương trình ghi lại những câu chuyện chân thực về hành trình vượt khó, nỗ lực học tập và khát vọng vươn lên của sinh viên Việt Nam, qua đó lan tỏa tinh thần hiếu học, truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực cho người trẻ trên hành trình chinh phục tri thức.

Khẳng định vị thế bằng những giá trị bền vững

Trải qua gần hai thập kỷ phát triển, Tiền Phong Nam từng bước khẳng định vai trò là một trong những "mảnh ghép" chủ lực của hệ thống Nhựa Tiền Phong tại khu vực miền Nam. Hành trình ấy được tạo dựng từ tinh thần đổi mới, khát vọng tiên phong và định hướng phát triển bền vững.

Tiếp nối nền tảng được vun đắp qua 66 năm của Nhựa Tiền Phong, Tiền Phong Nam tiếp tục đồng hành cùng hệ thống trên hành trình đổi mới, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Những giá trị được bồi đắp qua nhiều năm không chỉ nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nhựa Việt Nam và các công trình hạ tầng trong giai đoạn mới.

Thông tin doanh nghiệp

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam

Website: https://tienphongnam.vn/

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