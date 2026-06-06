Tiền Phong Nam khởi động 'Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh'

Phía sau giảng đường đại học là hàng nghìn câu chuyện về sự nỗ lực bền bỉ của các sinh viên đang từng ngày vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi ước mơ học tập. Từ sự đồng cảm với những hành trình ấy, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) chính thức triển khai chương trình "Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh" - một dự án cộng đồng hướng đến việc kết nối và lan tỏa những câu chuyện đẹp về nghị lực sống, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của sinh viên Việt Nam.

"Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh" lựa chọn cách kể lại những câu chuyện chân thực về hành trình theo đuổi tri thức của người trẻ. Mỗi tập phát sóng là một lát cắt cuộc sống, khi những khó khăn, thử thách của các em được tái hiện bằng góc nhìn đầy cảm xúc, qua đó tôn vinh tinh thần hiếu học và lan tỏa niềm tin vào giá trị của tri thức.





Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, ông Lê Văn Thu, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam cho biết, hình ảnh "ươm mầm xanh" được lựa chọn như một biểu tượng của sức sống, niềm hy vọng và tương lai.

"Cũng như những mầm cây cần được chăm sóc và tạo điều kiện để phát triển, các bạn trẻ cũng cần có cơ hội để phát huy năng lực, nuôi dưỡng khát vọng và từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình. Chúng tôi tin rằng phía sau mỗi hoàn cảnh khó khăn là những ước mơ đang cần được tiếp sức, phía sau mỗi tấm gương vượt khó là những giá trị tích cực cần được lan tỏa", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Không chỉ ghi lại hành trình học tập và vượt khó của các nhân vật, chương trình còn lồng ghép các hoạt động trải nghiệm thực tế. Các sinh viên sẽ cùng thực hiện những sản phẩm gia dụng hoặc mô hình sáng tạo từ vật liệu ống nhựa Tiền Phong, qua đó thể hiện khả năng ứng dụng kiến thức, tư duy sáng tạo và tinh thần học hỏi.

Lựa chọn sinh viên là đối tượng đồng hành trọng tâm, Tiền Phong Nam mong muốn tôn vinh những sinh viên đang âm thầm nỗ lực từng ngày để thay đổi cuộc sống bằng tri thức. Đồng thời, chương trình cũng hướng đến việc kết nối sự sẻ chia từ cộng đồng, tạo thêm động lực để các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập, phát triển bản thân và theo đuổi những mục tiêu phía trước.

"Khi một người trẻ được tiếp thêm động lực và cơ hội, các em không chỉ thay đổi tương lai của chính mình mà còn có thể tạo ra những tác động tích cực cho xã hội. Đó là điều mà Tiền Phong Nam mong muốn góp phần vun đắp thông qua 'Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh", ông Lê Văn Thu, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, cho biết.

Mỗi nhân vật trong "Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh" là một câu chuyện đầy xúc động về nghị lực, ý chí và khát vọng không đầu hàng trước hoàn cảnh. Thông qua việc lan tỏa những hành trình truyền cảm hứng ấy, chương trình kỳ vọng sẽ là cầu nối góp phần nuôi dưỡng những giá trị tích cực trong cộng đồng, đồng thời tiếp thêm động lực để nhiều "mầm xanh" vững bước trên con đường học tập và trưởng thành.

Tập đầu tiên của chương trình sẽ phát sóng lúc 19 giờ ngày 10.6.2026 trên kênh YouTube Nhựa Tiền Phong Phía Nam và phát sóng định kỳ vào 19 giờ thứ Tư hằng tuần.

Thông tin doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Tiền Phong Nam) là đơn vị thành viên của hệ sinh thái Nhựa Tiền Phong, cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm PVC-U, HDPE, PP-R phục vụ hệ thống cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp và dân dụng trên toàn quốc.

Bên cạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình an sinh trong lĩnh vực y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng. Định hướng phát triển bền vững được xem là nền tảng xuyên suốt của doanh nghiệp, nhằm tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội song hành cùng hiệu quả kinh tế.