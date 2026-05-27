Tiền Phong Nam lan tỏa tinh thần sẻ chia từ 'Giọt máu nghĩa tình'

Chương trình thu hút gần 200 cán bộ, công nhân viên cùng đại diện các đơn vị trong hệ thống tham gia, chung tay lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

Trong nhiều năm qua, hiến máu nhân đạo đã trở thành hoạt động thiện nguyện thường niên được Tiền Phong Nam duy trì như một phần trong văn hóa doanh nghiệp. Không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu cho công tác điều trị và cấp cứu, chương trình còn mang ý nghĩa kết nối tinh thần nhân ái, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng và khơi dậy những giá trị tích cực trong tập thể người lao động.

Theo đại diện Ban tổ chức, số lượng cán bộ, công nhân viên đăng ký tham gia năm nay tăng gần gấp đôi so với năm trước. Trong đó, riêng Tiền Phong Nam có gần 100 cán bộ, công nhân viên đăng ký hiến máu, cùng sự đồng hành của các đơn vị trong hệ thống như Tín An, Tín Kim.

Là thành viên đồng hành lâu năm của Hiệp hội Nhựa Việt Nam, Tiền Phong Nam luôn tích cực hưởng ứng các hoạt động cộng đồng do Hiệp hội phát động. Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Phó tổng giám đốc Tiền Phong Nam cho biết, hiến máu nhân đạo là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt và cũng là một trong những giá trị văn hóa được doanh nghiệp duy trì trong nhiều năm qua.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tâm, từ những ngày đầu thành lập, Tiền Phong Nam đã chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty luôn quan tâm triển khai các chương trình thiện nguyện thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia đến cộng đồng.

"Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần thiện nguyện để mỗi cán bộ công nhân viên cùng chung tay tạo nên những giá trị tốt đẹp hơn cho xã hội", ông Nguyễn Ngọc Tâm chia sẻ.

Hoạt động hiến máu nhân đạo được Tiền Phong Nam duy trì nhiều năm qua như một phần trong văn hóa sẻ chia của doanh nghiệp

Đại diện Hiệp hội Nhựa Việt Nam, chị Bạch Thị Thu Hà - Phụ trách Truyền thông tại Hiệp hội Nhựa Việt Nam, đánh giá cao tinh thần hưởng ứng tích cực và sự nhiệt tình tham gia của Tiền Phong Nam cùng cán bộ công nhân viên tại chương trình.

"Hiệp hội Nhựa Việt Nam trân trọng sự hưởng ứng tích cực và tinh thần tham gia đầy trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên Tiền Phong Nam cùng các đơn vị đồng hành. Đây không chỉ là nghĩa cử nhân văn cao đẹp mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm đối với xã hội. Thông qua những hoạt động ý nghĩa như chương trình hiến máu tình nguyện, doanh nghiệp không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp và giàu yêu thương", chị Thu Hà chia sẻ.

Không khí tại chương trình diễn ra sôi nổi và ấm áp ngay từ sáng sớm. Nhiều cán bộ công nhân viên cho biết đã chủ động sắp xếp công việc, giữ gìn sức khỏe nhiều ngày trước để tham gia hiến máu.

Là một trong những cán bộ nhân viên gắn bó nhiều năm với hoạt động hiến máu nhân đạo của công ty, anh Huỳnh Châu Long đã có 18 lần tham gia chương trình. Với anh, mỗi lần hiến máu là thêm một lần được góp sức lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng.

"Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại là câu nói khiến tôi nhớ nhất mỗi khi tham gia chương trình hiến máu tình nguyện. Tôi cảm thấy rất tự hào khi được làm việc tại Tiền Phong Nam và đồng hành cùng những hoạt động ý nghĩa như thế này. Nguồn máu phục vụ điều trị hiện nay luôn rất cần thiết, nên dù chỉ đóng góp một phần nhỏ bé, tôi vẫn cảm thấy vui và tự hào vì mình có thể góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp cùng công ty".

Quy trình kiểm tra sức khỏe được triển khai bài bản nhằm đảm bảo điều kiện hiến máu an toàn cho CBNV tham gia chương trình

Bên cạnh những nhân sự đã nhiều lần tham gia hiến máu, chương trình năm nay còn có sự tham gia của nhiều nhân sự trẻ lần đầu đăng ký với mong muốn đóng góp một phần nhỏ cho cộng đồng bằng hành động thiết thực và ý nghĩa.

Sau quá trình kiểm tra và sàng lọc, chương trình đã tiếp nhận 192 đơn vị máu hiến tặng phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân đang cần truyền máu. Những giọt máu nghĩa tình ấy không chỉ góp phần tiếp thêm hy vọng sống mà còn thể hiện sự gắn kết và tấm lòng nhân ái của tập thể cán bộ, công nhân viên.

Sự phối hợp giữa Hiệp hội Nhựa Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và Tiền Phong Nam góp phần lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng

Từ sự chung tay và hưởng ứng tích cực của các đơn vị phối hợp, chương trình "Giọt máu nghĩa tình - Lan tỏa yêu thương" đã thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và văn hóa nhân văn của doanh nghiệp. Mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ mang theo hy vọng và sự sống mà còn góp phần nhân lên những điều tử tế vì cộng đồng.