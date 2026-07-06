Tiền Phong Nam trao 150 triệu đồng học bổng ‘Hành trình Tiên Phong - Ươm mầm xanh’

Gala "Hành trình Tiên Phong - Ươm mầm xanh" diễn ra tại Trường đại học Tiền Giang với sự tham dự của lãnh đạo Tiền Phong Nam, đại diện nhà trường và đông đảo sinh viên

Khi sáng tạo trở thành cầu nối lan tỏa nghị lực

"Hành trình Tiên Phong - Ươm mầm xanh" được xây dựng như một chương trình truyền hình thực tế kết hợp hoạt động cộng đồng. Trong suốt ba tập phát sóng đầu tiên, chương trình đã đưa khán giả đến gần hơn với cuộc sống của sáu sinh viên Trường đại học Tiền Giang, những bạn trẻ đang từng ngày vượt qua những khó khăn về điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình để tiếp tục theo đuổi con đường đại học.

Song hành cùng việc ghi lại hành trình của các nhân vật, chương trình còn xây dựng ba thử thách sáng tạo, khuyến khích sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn để thiết kế các sản phẩm từ vật liệu ống nhựa Tiền Phong. Mỗi sản phẩm là kết quả của quá trình tìm tòi thử nghiệm và hoàn thiện ý tưởng, đồng thời phản ánh tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng vào thực tiễn đời sống.

Các sinh viên thuyết trình và giới thiệu các sản phẩm sáng tạo tại Gala

Đỗ Nhật Tân, sinh viên chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng, cùng Trương Minh Thịnh, sinh viên ngành Công nghệ thông tin cùng thực hiện thử thách "Kệ ươm mầm xanh". Hai sản phẩm được phát triển theo những hướng thiết kế khác nhau nhưng đều hướng đến khả năng ứng dụng trong không gian sống.

Ở thử thách "Kệ bệ phóng ước mơ", Nguyễn Tấn Thành, sinh viên chuyên ngành Cơ khí và Hồ Anh Tuấn, sinh viên ngành Xây dựng, cùng bắt tay thiết kế một mẫu kệ đựng laptop từ vật liệu ống nhựa Tiền Phong. Hai sản phẩm thể hiện những ý tưởng khác nhau về kết cấu và tính tiện dụng trong không gian học tập.

Trong khi đó, Trần Mẫn Nam, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng và Nguyễn Duy Phong, sinh viên chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, cùng thực hiện đề tài "Đèn thắp sáng hành trình". Từ cùng một yêu cầu thiết kế, mỗi sinh viên phát triển một ý tưởng riêng, kết hợp giữa yếu tố kỹ thuật, tính thẩm mỹ và giá trị sử dụng.

Trước phần thuyết trình, khán giả được theo dõi lại những thước phim ghi lại hành trình của từng nhân vật, từ hoàn cảnh gia đình, quá trình học tập đến những ngày miệt mài hoàn thiện sản phẩm. Chính những câu chuyện chân thực ấy đã tạo nên nhiều cảm xúc trong hội trường.

Hàng trăm sinh viên trực tiếp bình chọn những ý tưởng xuất sắc

Đông đảo sinh viên tham gia bình chọn cho các sản phẩm sáng tạo

Một trong những điểm nhấn của Gala là phần bình chọn trực tiếp từ sinh viên tham dự chương trình. Sau khi hoàn thành phần thuyết trình, mỗi cặp thí sinh có một phút để toàn bộ khán giả trong hội trường bình chọn cho sản phẩm mình yêu thích.

Hình thức bình chọn công khai thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên tại hội trường. Mỗi lá phiếu góp phần quyết định kết quả chung cuộc, theo thể lệ, ở mỗi cặp thi, sinh viên có sản phẩm nhận được tỷ lệ bình chọn cao hơn sẽ nhận học bổng trị giá 30 triệu đồng, sinh viên còn lại nhận học bổng trị giá 20 triệu đồng.

Kết quả chung cuộc, ở chủ đề "Đèn thắp sáng hành trình", sinh viên Duy Phong nhận được 57,9% lượt bình chọn và giành suất học bổng trị giá 30 triệu đồng; sinh viên Mẫn Nam nhận học bổng 20 triệu đồng.

Với chủ đề "Kệ bệ phóng ước mơ", sinh viên Tấn Thành nhận được 52,6% số phiếu bình chọn để giành học bổng 30 triệu đồng, trong khi sinh viên Anh Tuấn nhận học bổng 20 triệu đồng. Ở chủ đề "Kệ ươm mầm xanh", sinh viên Minh Thịnh nhận được 66,7% lượt bình chọn và nhận học bổng 30 triệu đồng; sinh viên Nhật Tân nhận học bổng 20 triệu đồng.

Tổng cộng, Tiền Phong Nam đã trao 150 triệu đồng học bổng cho sáu sinh viên, ghi nhận những nỗ lực của các em trong suốt hành trình tham gia chương trình.

Đồng hành cùng người trẻ bằng những giá trị bền vững

Lãnh đạo Tiền Phong Nam chúc mừng và trao học bổng cho các sinh viên tại gala

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Văn Thu, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong phía nam cho biết "Hành trình Tiên Phong - Ươm mầm xanh" được triển khai với mong muốn đồng hành cùng sinh viên không chỉ bằng những suất học bổng, mà còn bằng việc tạo ra một không gian để các em được kể câu chuyện của chính mình, được thể hiện năng lực và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

"Ở khu vực Tây Nam bộ vẫn còn nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực học tập và nuôi dưỡng những ước mơ rất đẹp. Chúng tôi mong muốn các em hiểu rằng luôn có những tổ chức và doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành trên hành trình chinh phục tri thức. Chỉ cần giữ vững niềm tin và không ngừng nỗ lực, mỗi người đều có cơ hội viết tiếp tương lai bằng chính năng lực của mình".

Lãnh đạo Tiền Phong Nam cùng 6 sinh viên tham gia chương trình "Hành trình Tiên Phong - Ươm mầm xanh" tại Gala trao học bổng ở Trường đại học Tiền Giang

Thông qua việc kết hợp giữa hoạt động truyền hình thực tế, trải nghiệm sáng tạo và hỗ trợ học tập, chương trình hướng tới mục tiêu khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Đây cũng là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội được Tiền Phong Nam duy trì nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cho tương lai.

Khép lại chặng đầu tiên tại Trường đại học Tiền Giang, "Hành trình Tiên Phong - Ươm mầm xanh" sẽ tiếp tục đến với Trường đại học Tây Đô trong tập phát sóng tiếp theo. Những những hoàn cảnh mới và những câu chuyện giàu nghị lực sẽ tiếp tục được giới thiệu, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của sinh viên Việt Nam.