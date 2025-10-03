Tiên phong xu thế: upGrad mang chương trình bằng kép MBA & DBA đến Việt Nam

Hình ảnh lộ trình bằng kép MBA và DBA của upGrad tại Việt Nam

Bước ngoặt mới trong giáo dục sau đại học tại Việt Nam

Trong bối cảnh giáo dục hiện nay, MBA và DBA tại Việt Nam thường được triển khai riêng lẻ, khiến học viên mất nhiều thời gian và chi phí. upGrad là đơn vị tiên phong tích hợp MBA và DBA trực tuyến từ các trường đại học Hoa Kỳ uy tín, tạo nên bước ngoặt quan trọng, mở ra lộ trình học tập toàn diện và hiện đại cho học viên Việt Nam.

Không chỉ rút ngắn thời gian, chương trình bằng kép của upGrad còn góp phần định hình lại tương lai giáo dục bậc cao. Mô hình học tập trực tuyến tích hợp mang tính linh hoạt, tối ưu trải nghiệm và phù hợp với thế hệ lãnh đạo trẻ trong kỷ nguyên số, giúp học viên vừa phát triển kiến thức, vừa mở rộng năng lực thực tiễn một cách liền mạch.

Bằng kép MBA & DBA - lợi thế vượt trội

Khác biệt với các chương trình rời rạc trên thị trường, lộ trình bằng kép MBA và DBA của upGrad được thiết kế liền mạch và thông minh, kết nối chặt chẽ giữa kiến thức quản trị ứng dụng và tư duy chiến lược nghiên cứu. Người học vừa được trang bị kỹ năng quản lý thực tiễn từ MBA, vừa nâng cao năng lực hoạch định, ra quyết định và lãnh đạo ở tầm DBA.

Đặc biệt, thay vì mất đến 6–8 năm như mô hình truyền thống, lộ trình này giúp học viên hoàn thành chỉ trong 30 đến 40 tháng. Đây không chỉ là một hành trình học tập hợp lý, tinh gọn và tiết kiệm chi phí, mà còn đảm bảo chiều sâu học thuật. Học viên có thể lựa chọn chương trình MBA và DBA 30 tháng tại Edgewood University hoặc 40 tháng tại Golden Gate University. Cả hai lộ trình đều được xây dựng chặt chẽ, mang đến bước tiến nhanh và vững chắc trong hành trình chinh phục vị trí lãnh đạo.

Đặc biệt, văn bằng được cấp trực tiếp bởi Golden Gate University (GGU) và Edgewood University (Mỹ), đều được kiểm định bởi các tổ chức uy tín như WASC và HLC. Đây là sự kết hợp hiếm có giữa giá trị học thuật chuẩn quốc tế và tính ứng dụng thực tiễn, giúp học viên không chỉ sở hữu hai văn bằng danh giá mà còn tự tin khẳng định năng lực trong bất kỳ môi trường toàn cầu nào.

upGrad tiên phong - Giá trị làm nên khác biệt

upGrad mang đến chương trình bằng kép MBA và DBA 100% trực tuyến tại Việt Nam, tối ưu thời gian và mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế. Học viên có cơ hội tiếp cận đội ngũ giảng viên uy tín, tham gia cộng đồng học viên toàn cầu, đồng thời nhận hỗ trợ từ hệ thống cố vấn, tham gia workshop kỹ năng, các sự kiện kết nối và chương trình đào tạo chuyên sâu. Đặc biệt, học viên còn được tham gia chuyến đi trải nghiệm thực tế, gặp gỡ, mở rộng kết nối và tăng cường trải nghiệm thực tiễn.

Workshop của Giáo sư Jay từ Đại học Golden Gate dành riêng cho học viên upGrad trong khuôn khổ sự kiện upGrad EduGrowth 2024: Future of Education tại Hà Nội

Anh Nguyễn Bá Phát, học viên chương trình MBA & DBA tại Edgewood University chia sẻ: "Nhờ chương trình học trực tuyến của Edgewood kết hợp cùng upGrad, tôi nhận ra mình hoàn toàn có thể vừa học vừa phát triển sự nghiệp. Mỗi kiến thức mới không chỉ nằm trên lý thuyết mà còn được tôi áp dụng ngay vào thực tế công việc, tạo ra những thay đổi rõ rệt trong quản lý nhân sự và thúc đẩy tăng trưởng doanh số".

Ai là người nên lựa chọn chương trình này?

Chương trình đặc biệt phù hợp với các nhà quản lý trẻ mong muốn tăng tốc sự nghiệp để sớm đạt vị trí lãnh đạo cấp cao. Bên cạnh đó, những chuyên gia giàu kinh nghiệm có thể tận dụng bằng kép để mở rộng sang lĩnh vực tư vấn, nghiên cứu hoặc giảng dạy, từ đó mở ra những cánh cửa mới trong sự nghiệp.

Các doanh nhân và lãnh đạo cấp cao có thêm lợi thế nhờ sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản trị thực tiễn từ MBA và tầm nhìn chiến lược dài hạn từ DBA. Đây chính là con đường kiến tạo nên một thế hệ lãnh đạo Việt Nam hội nhập toàn cầu, sở hữu năng lực cạnh tranh vượt trội và khả năng tạo dựng giá trị bền vững cho tổ chức cũng như xã hội.

Học viên tốt nghiệp các chương trình cao học tại lễ vinh danh của upGrad Việt Nam. Thành công của họ là minh chứng sống động cho việc các chương trình học của upGrad giúp người đi làm chinh phục bằng cấp quốc tế và phát triển sự nghiệp





Với lộ trình MBA & DBA bằng kép trực tuyến, upGrad khẳng định vị thế tiên phong trong việc mang đến giải pháp học tập tích hợp, rút ngắn thời gian và tối ưu chi phí. Đây không chỉ là hai tấm bằng quốc tế danh giá, mà còn là bệ phóng sự nghiệp, giúp học viên Việt Nam tiến gần hơn tới vị trí lãnh đạo toàn cầu trong thời đại hội nhập.

