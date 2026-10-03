‘Tiến quân ca’ mở màn đêm diễn của London Symphony Orchestra tại Hà Nội

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Sir Antonio Pappano, LSO mở đầu đêm diễn đầu tiên của Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 bằng những giai điệu hào hùng của Quốc ca Việt Nam ẢNH: VNA

Hơn 100 nghệ sĩ LSO cùng nhạc trưởng Sir Antonio Pappano trở lại Hà Nội trong hai đêm Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026. Chương trình năm nay đưa công chúng đến với các tác phẩm của Lyadov, Mozart và Tchaikovsky, cùng phần trình diễn của hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Marquise Gilmore và Eivind Ringstad.

Trước khi bước vào hành trình ấy, giai điệu cất lên tại Nhà hát Hồ Gươm là Quốc ca của Việt Nam. Qua phần thể hiện của một trong những dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới, bản nhạc quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt mang đến một dấu ấn riêng cho đêm diễn. Đây cũng là tiết mục được nhiều khán giả chờ đợi từ trước giờ khai màn.

Niềm tự hào từ giai điệu quen thuộc

Với ông Trần Văn, một khán giả đến từ TP.HCM đã gắn bó với Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert qua nhiều mùa tổ chức, cuộc hẹn năm nay thêm đặc biệt khi diễn ra đúng những ngày đẹp nhất của mùa thu Hà Nội.

"Mỗi lần trở lại Hà Nội tôi đều có nhiều cảm xúc, nhất là vào mùa thu. Năm nay, được thưởng thức London Symphony Orchestra biểu diễn tại thủ đô khiến trải nghiệm ấy càng đặc biệt. Tôi rất mong chờ khoảnh khắc Quốc ca Việt Nam vang lên qua phần trình diễn của dàn nhạc. Đó là sự trân trọng truyền thống và mang lại niềm tự hào cho mỗi người Việt Nam".

Ông Trần Văn cùng vợ từ TP.HCM ra Hà Nội để tiếp tục “cuộc hẹn” với Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 trong những ngày đẹp nhất của mùa thu Hà Nội ẢNH: VNA

Ông cũng đánh giá cao vai trò của Vietnam Airlines trong việc góp phần đưa những chương trình nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với công chúng, tạo thêm trải nghiệm cho khách hàng, đối tác, qua đó thể hiện vai trò và vị thế của hãng hàng không quốc gia.

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert cũng tạo nên cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ quốc tế với công chúng ngay giữa lòng thủ đô, từ đó mở thêm những kết nối để văn hóa và hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.

Nhà thiết kế Lê Trần Đắc Ngọc kỳ vọng giai điệu Quốc ca qua phần trình diễn của Dàn nhạc Giao hưởng London sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế ẢNH: VNA

Với nhà thiết kế Lê Trần Đắc Ngọc, một người Việt hiện sinh sống tại Singapore, đặc biệt chờ đợi phần trình diễn "Tiến quân ca" trong lần đầu đến với chương trình. "Quốc ca mang một niềm tự hào dân tộc rất lớn. Khi giai điệu ấy được trình diễn bởi một dàn nhạc nổi tiếng thế giới ngay tại Việt Nam, tôi nghĩ đó sẽ là một cảm xúc rất đặc biệt. Điều này cũng góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế", anh Ngọc chia sẻ.

Từ "Tiến quân ca" đến những tác phẩm kinh điển

Sau phần mở đầu với Quốc ca Việt Nam, LSO tiếp tục đêm diễn với ba tác phẩm thuộc những phong cách và thời kỳ khác nhau: The Enchanted Lake của Anatoly Lyadov, Sinfonia Concertante của Wolfgang Amadeus Mozart và Symphony No.5 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Mùa hòa nhạc năm nay không chỉ tiếp nối truyền thống thường niên, mà còn đánh dấu sự trở lại của nhạc trưởng huyền thoại Sir Antonio Pappano và hơn 100 nhạc công của LSO, dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới ẢNH: VNA

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Sir Antonio Pappano, hơn 100 nghệ sĩ LSO cùng hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Marquise Gilmore (violin) và Eivind Ringstad (viola) dẫn dắt mạch cảm xúc xuyên suốt chương trình. Đặc biệt, màn đối thoại giữa violin và viola trong tác phẩm của Mozart tạo điểm nhấn trước khi Symphony No.5 của Tchaikovsky đưa đêm nhạc tới những cao trào.

Qua gần một thập kỷ, Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert từng bước vượt khỏi khuôn khổ một sự kiện âm nhạc, trở thành cầu nối văn hóa, góp phần nâng cao vị thế Hà Nội trên bản đồ giao hưởng thế giới

Sự trở lại của LSO tiếp nối hành trình đưa những tên tuổi lớn của âm nhạc giao hưởng đến gần hơn với công chúng, góp thêm một điểm hẹn nghệ thuật trong mùa thu Hà Nội. Từ "Tiến quân ca" mở màn đến những tác phẩm kinh điển, đêm diễn đầu tiên của Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 tạo nên một cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc giữa những giá trị Việt Nam và tinh hoa nghệ thuật thế giới.