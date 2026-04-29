Tiền rial của Iran mất giá kỷ lục so với USD

Cũng theo ISNA, giá trị tiền rial của Iran đã giảm gần 15% trong 2 ngày qua, sau nhiều tuần ổn định do nhu cầu đối với các loại tiền tệ khác bị hạn chế bởi tình hình xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran, và kỳ nghỉ tết cổ truyền của Iran.

Hình ảnh cho thấy tiền giấy USD, euro bên cạnh tiền rial (có ảnh cố Lãnh tụ tối cao Iran Ruhollah Khomeini) tại thủ đô Tehran vào ngày 7.1 Ảnh: AFP

Các trang web theo dõi tiền tệ của Iran cho thấy tỷ giá dao động từ 1.760.000 đến 1.810.000/USD, theo Reuters.

Sự gia tăng đột biến về giá trị của các loại tiền tệ nước ngoài, trong đó có euro và dirham của UAE, sẽ ổn định trở lại khi những hợp đồng tiền tệ giữa các tổ chức Iran được kích hoạt và nhiều ngoại tệ mạnh hơn được đưa ra thị trường mở.

Một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã có hiệu lực từ ngày 8.4. Tuy nhiên, việc Washington quay trở lại chính sách gây áp lực kinh tế bằng cách phong tỏa hoạt động vận chuyển hàng hóa đến và đi từ các cảng của Iran ở vùng Vịnh đã khiến Tehran khó thu được ngoại tệ thông qua xuất khẩu.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cơ sở hạ tầng ở Iran cũng đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế bằng cách buộc Tehran phải tạm ngừng xuất khẩu thép và các sản phẩm hóa dầu, vốn là những nguồn thu ngoại tệ quan trọng đối với quốc gia đang hứng phải nhiều lệnh cấm vận này, theo Reuters.

Theo ngân hàng trung ương Iran, tỷ lệ lạm phát hằng năm trong 30 ngày từ ngày 20.3 đến ngày 20.4 là 65,8%, một xu hướng có khả năng tăng vọt khi tiền Iran suy yếu và Tehran phải đối mặt với nhu cầu tái thiết.

Trong năm ngoái, nhiều yếu tố như bất ổn địa chính trị đã khiến tiền rial của Iran mất khoảng 70% giá trị so với USD, dẫn tới các cuộc biểu tình chống chính phủ trên toàn quốc, theo Reuters.