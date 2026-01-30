Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Tiến sĩ phải ra doanh nghiệp làm việc hoặc tu nghiệp nước ngoài sau mỗi 5 năm

Hà Ánh
Hà Ánh
30/01/2026 09:44 GMT+7

Các tiến sĩ của ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ có một năm làm việc tại doanh nghiệp hoặc tu nghiệp nước ngoài sau mỗi 5 năm để không 'lệch pha' với thị trường.

Tiến sĩ phải ra doanh nghiệp làm việc hoặc tu nghiệp nước ngoài sau mỗi 5 năm - Ảnh 1.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, chia sẻ tại buổi gặp gỡ các nhà khoa học trẻ, đầu ngành thuộc chương trình VNU350

ảnh: k.h

Thông tin tiến sĩ có một năm làm việc tại doanh nghiệp hoặc tu nghiệp nước ngoài sau mỗi 5 năm được GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM chia sẻ tại buổi gặp gỡ các nhà khoa học trẻ, đầu ngành thuộc chương trình VNU350 chiều 29.1.

Nghiên cứu phải đi cùng với những bài toán thực tế

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết Chính phủ đặt kỳ vọng rất lớn ở ĐH Quốc gia TP.HCM về đổi mới sáng tạo. Việc tạm rời bục giảng để ra doanh nghiệp được ví như một "học kỳ quân đội", giúp họ cập nhật xu thế thị trường, sự phát triển của các ngành nghề, đời sống kinh tế, sản xuất để có thêm trải nghiệm thực tế để quay lại giảng dạy, nghiên cứu.

Tính đến cuối năm 2024, ĐH Quốc gia TP.HCM có hơn 3.670 giảng viên, tỷ lệ người có trình độ tiến sĩ chiếm khoảng 44%. Giám đốc ĐH cho rằng lâu nay họ làm việc theo chuyên môn, đam mê trong khi thị trường vận hành theo cách khác. "Mỗi người một phách" nên kết quả nghiên cứu không "gặp" được thị trường, doanh nghiệp. Để khắc phục, việc nghiên cứu, sáng tạo phải đi cùng với những bài toán thực tế. Thời gian tới, Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ là nơi kết nối, nhận các đơn đặt hàng của doanh nghiệp, địa phương, chuyển đến các nhà khoa học.

Trong chương trình, thạc sĩ Trần Thị Tố Uyên, Phó trưởng ban Tổ chức cán bộ ĐH Quốc gia TP.HCM, thông tin về lộ trình, kết quả thực hiện các chương trình thu hút nhà khoa học đang được triển khai tại đơn vị.

Chương trình VNU350 là sáng kiến của ĐH Quốc gia TP.HCM nhằm thu hút, giữ chân và phát triển khoảng 350 nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành về công tác tại hệ thống này trong giai đoạn 2024-2030. Đến cuối năm 2025, đã có 71 nhà khoa học trúng tuyển. Trong đó có 7 nhà khoa học đầu ngành cùng 64 nhà khoa học trẻ xuất sắc.

Bên cạnh đó, Chương trình giáo sư thỉnh giảng cũng đã thu hút 58 giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý đến từ các ĐH và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới như: ĐH Oxford, Trường Y Harvard, ĐH Quốc gia Singapore, Viện Công nghệ California...

Hiện, nhóm này dẫn dắt và tham gia các lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học máy tính, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, y – dược học. Khoảng 60 bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, phần lớn thuộc nhóm Q1-Q2.

Tiến sĩ phải ra doanh nghiệp làm việc hoặc tu nghiệp nước ngoài sau mỗi 5 năm - Ảnh 2.

ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ có thêm các chính sách đãi ngộ nhằm thu hút nhà khoa học quốc tế đến làm việc

ảnh: k.h

Thêm đãi ngộ thu hút nhà khoa học quốc tế

Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2030, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ thu hút khoảng 350 nhà khoa học, trong đó 100 người trong giai đoạn 2024-2025 và 250 người giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu này gắn trực tiếp với các chỉ tiêu phát triển cốt lõi như nâng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ từ khoảng 54% năm 2023 lên 75% vào năm 2030, đồng thời tạo lực đẩy cho năng suất và chất lượng nghiên cứu.

Do đó, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết ĐH sẽ có nhiều chính sách quan trọng để thu hút các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về công tác và giảng dạy thời gian tới.

Theo đó, Chương trình VNU350 và giáo sư thỉnh giảng sẽ được bổ sung một số chính sách mới, tạo động lực nghiên cứu dài hạn. Các nhà khoa học VNU350 sau khi hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học đầu tiên sẽ được ưu tiên xem xét giao đề tài tiếp theo hoặc hỗ trợ tham gia, đề xuất các đề tài ở cấp cao hơn. Qua đó hình thành lộ trình nghiên cứu liên tục, thay vì triển khai rời rạc từng nhiệm vụ.

Với Chương trình giáo sư thỉnh giảng, ĐH này dự kiến hỗ trợ vé máy bay khứ hồi tối đa 2 lần mỗi năm trong nhiệm kỳ thỉnh giảng, tạo thuận lợi hơn cho các giáo sư, chuyên gia quốc tế duy trì sự hiện diện thường xuyên và gắn bó lâu dài với các nhóm nghiên cứu trong nước.

Tuyển dụng nhà khoa học, ĐH Quốc gia TP.HCM đưa ra mức lương bao nhiêu?

Tuyển dụng nhà khoa học, ĐH Quốc gia TP.HCM đưa ra mức lương bao nhiêu?

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa ban hành thông báo tuyển dụng các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành về công tác đợt 2 theo Chương trình VNU350. Trong đó, một đơn vị công bố mức thu nhập trung bình từ 28-51 triệu đồng/tháng dành cho ứng viên tham gia chương trình tuyển dụng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
