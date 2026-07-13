'Tiến sĩ' Sam Neill của Công viên kỷ Jura qua đời

Sam Neill tại buổi ra mắt phim Blackbird trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Toronto (Canada) vào tháng 9.2019 Ảnh: Reuters

Điện ảnh thế giới vừa mất đi một trong những gương mặt được yêu mến nhất. Theo Reuters, nam diễn viên Sam Neill, người gắn liền với vai diễn tiến sĩ Alan Grant trong "bom tấn" Công viên kỷ Jura, đã qua đời tại Sydney (Úc) ở tuổi 78.

Gia đình nam diễn viên cho biết sự ra đi này đến rất bất ngờ, dù ông đã chiến thắng căn bệnh ung thư máu vào tháng 4 vừa qua.

Sam Neill: Hành trình diễn xuất không lối mòn

Khán giả có thể nhớ đến Sam Neill với hình ảnh nhà cổ sinh vật học bị khủng long rượt đuổi, nhưng với giới phê bình, ông là diễn viên có khả năng biến hóa xuất sắc trong mọi loại hình vai diễn. Từ một sĩ quan tàu ngầm đầy căng thẳng trong The Hunt for Red October đến vai diễn ám ảnh trong Omen III, Sam Neill chưa bao giờ đóng khung mình vào một hình tượng nhất định.

Sự nghiệp của ông trải dài qua hơn 50 bộ phim, với những vai diễn để đời bên cạnh các minh tinh như Holly Hunter trong The Piano hay Meryl Streep trong A Cry in the Dark. Đáng chú ý, dù danh tiếng vang xa, Neill vẫn giữ sự kết nối bền chặt với quê nhà New Zealand. Khán giả tại đây nhớ về ông không chỉ qua các siêu phẩm Hollywood mà còn qua vai diễn khó tính đầy duyên dáng trong Hunt for the Wilderpeople (2016).

Sinh ra tại Bắc Ireland và chuyển đến New Zealand năm 7 tuổi, ông từng tự nhận mình là cậu bé "ngượng ngùng, mọt sách và nói lắp". Tên thật của ông là Nigel, nhưng vì bị bạn bè trêu chọc, ông đã đổi thành Sam từ năm 11 tuổi, cái tên mà ông mô tả là "nghe thân thiện và dễ phát âm".

Sự nghiệp của Neill không phải là chuỗi ngày trải đầy hoa hồng. Ông từng thử vai James Bond giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, nhưng lại từ chối vì không tìm thấy sự kết nối. "Bạn chẳng bao giờ muốn làm một James Bond mà không ai yêu thích, đó còn tệ hơn cả cái chết", ông hóm hỉnh chia sẻ trong một buổi phỏng vấn.

Dù là ngôi sao được đề cử Quả cầu vàng và giải Emmy, Neill luôn giữ cho mình khoảng lặng riêng. Những năm cuối đời, ông dành nhiều tâm huyết cho trang trại và vườn nho "Two Paddocks" ở vùng Central Otago, New Zealand. Rượu Pinot Noir của ông từng được giới chuyên môn khen ngợi hết lời.

Trên mạng xã hội, ông không đăng ảnh hào nhoáng về thảm đỏ. Thay vào đó, người ta thấy một Sam Neill giản dị, vui tính khi khoe những chú vật nuôi trong trang trại, những con vật thường được ông đặt tên theo... những người bạn nổi tiếng, từ gà mái "Laura Dern" cho đến bò đực "Graham Norton".

Năm 2022, ông đón nhận tước hiệu hiệp sĩ, không phải vì danh vọng cá nhân, mà vì ông tin rằng nghệ thuật cần được tôn vinh một cách xứng đáng. Nhìn lại chặng đường đã qua, Sam Neill từng nói: "Diễn xuất trông có vẻ dễ, nhưng thực ra rất khó. Nếu một diễn viên làm cho công việc đó trông dễ dàng, nghĩa là họ đang làm rất tốt".