Tiền truyện ‘Vùng đất câm lặng’ ồn ào, choáng ngợp nhưng mất chất riêng

Trailer Vùng đất câm lặng: Ngày một

A Quiet Place: Day One (tựa Việt: Vùng đất câm lặng: Ngày một) đóng vai trò tiền truyện, đồng thời cũng là phần thứ ba của thương hiệu điện ảnh A Quiet Place. Bộ phim có chủ nhân tượng vàng Oscar 2014 Lupita Nyong'o đóng chính, trong vai Sam - một người phụ nữ đang cảm thấy tuyệt vọng vì căn bệnh ung thư. Trong một lần xuống trung tâm New York để xem kịch rối cùng các bệnh nhân trong viện điều dưỡng, Sam chứng kiến một cảnh tượng thảm khốc: cơn mưa thiên thạch rơi xuống phá hủy thành phố, kéo theo bầy đàn quái vật Death Angels ghê rợn.



Không có thị giác, lũ xâm lược săn mồi bằng đôi tai siêu thích, cùng tốc độ tấn công và xé xác con mồi trong tích tắc. Để đảm bảo mạng sống, người dân phải học cách im lặng, bởi mỗi tiếng động nhỏ cũng có thể là tiếng chuông báo hiệu cái chết. Cùng với chú mèo trị liệu và người bạn đồng hành Eric (Joseph Quinn), Sam quyết định vượt qua bầy đàn quái vật để tìm về quán pizza lưu giữ những kỷ niệm với người cha quá cố, thỏa mãn tâm nguyện trước khi qua đời.

Phần tiền truyện Vùng đất im lặng thay đổi tuyến chính, đào sâu nguồn gốc những quái vật khát máu Paramount

Đại cảnh hoành tráng, kỹ xảo choáng ngợp

“Ông hoàng cháy nổ” Michael Bay - đạo diễn loạt phim điện ảnh Transformers - xuất hiện trong danh sách nhà sản xuất của phim, nên giới mộ điệu cũng có thể đoán được tác phẩm sẽ có nhiều góc máy rộng, cùng hiệu ứng hình ảnh “bùng cháy” hơn. Nếu hai phần phim trước là cuộc chiến đơn độc của gia đình Abbot, thì lần này, cả New York phải im lặng, nín thở để sinh tồn.

Lũ quái vật xâm lược vì thế cũng được tạo hình rõ nét, sắc sảo, lộ diện giữa ban ngày chứ không còn là những cái bóng đe dọa khi màn đêm buông xuống nữa. Hình ảnh chúng càn quét, tấn công người dân, âm thanh của những tiếng gào thét của các nạn nhân trở nên sống động và thê lương hơn bao giờ hết. Nhà làm phim dụng công khắc họa rõ nét từng âm thanh khác nhau trong tác phẩm, từ tiếng gió rít, tiếng gót chân đạp vào mảnh vỡ kính, tiếng hét của con người và lũ Death Angels…; buộc người xem phải tham gia vào thử thách “im lặng để sinh tồn” cùng nhân vật.

Tác phẩm phối hợp hiệu quả hình ảnh và âm thanh, mang đến trải nghiệm sống động cho người xem Paramount

Không chỉ có âm thanh, sự bùng nổ giác quan còn đến từ những đại cảnh rộng lớn, nơi khán giả được chứng kiến nhiều tuyến nhân vật khác nhau hoặc bất lực trước lũ quái, hoặc tìm cách chống chọi. Chuỗi hiệu ứng cháy nổ giúp đặc tả sự tàn phá kinh hoàng của bầy đàn xâm lược, cũng như khắc họa độ tàn khốc tại “tử địa” New York, nơi mỗi bước chân sai lệch có thể phải đánh đổi bằng tính mạng. Ở những suất chiếu sớm tại Việt Nam, nhiều khán giả cảm thấy choáng ngợp khi được thưởng thức chuỗi hình ảnh - âm thanh đặc sắc này ở rạp 4DX.

Tuy nhiên, sự hoành tráng về phần nghe - nhìn khiến phim phải đánh đổi cảm giác ngột ngạt khi xem - vốn là một đặc trưng “ăn tiền” của hai phần phim trước. Còn nhớ trong phần đầu tiên, người vợ Evelyn (Emily Blunt) khiến người xem giật thót, trong phân cảnh cô phải bụm miệng nhịn đau sau khi đi chân trần giẫm lên một chiếc đinh, hay khi phải sinh con đầy đau đớn trong im lặng. Dù chỉ phải đối mặt với một Death Angel, nhưng những khoảnh khắc ấy, bối cảnh tù túng cùng biểu cảm tâm lý của nữ chính thực sự khiến não bộ người xem phải căng như dây đàn. Những trường đoạn độc đáo như thế gần như không xuất hiện trong A Quiet Place: Day One.

Yếu tố rùng rợn, bí bách ít đi, nhường chỗ cho những trường đoạn hành động máu lửa Paramount

Lupita Nyong'o 'gánh' phim

Ở lần chấp bút thứ ba, biên kịch John Krasinski mang đến một Sam có tiền đề khá thú vị. Khác với các tuyến vai trong thể loại phim sinh tồn, căn bệnh ung thư khiến cô bớt đi nỗi sợ cái chết. Trong khi người dân New York mở đường máu để sinh tồn, Sam lại chọn tiến vào hang ổ địch, với mong muốn hoàn thành chấp niệm của mình trước khi chết.

Với lối diễn giàu kinh nghiệm, Lupita Nyong'o khắc họa trọn vẹn chuỗi tính cách phức tạp của nhân vật. Không cần những trích đoạn quá khứ lê thê, nữ diễn viên khắc họa cuộc đời, nỗi đau và niềm hy vọng của Sam qua chuỗi biểu cảm sâu sắc, cũng như chất giọng điềm tĩnh, giàu nghị lực. Nyong'o tỏa sáng kể cả trong những cảnh độc diễn, hay đóng cặp với nam diễn viên Joseph Quinn.

Để đảm bảo tinh thần của phần phim đầu, các nhân vật trong phim có số lượng câu thoại hạn chế. Lúc này, Lupita Nyong'o càng chinh phục người xem với những cảm xúc ấn tượng, được thể hiện qua ngôn ngữ hình thể của cô.

Lupita Nyong'o tỏa sáng trong vai diễn người phụ nữ bị ung thư Paramount

Đáng tiếc, do thời lượng giới hạn, các tuyến phụ trở nên quá nhạt nhòa khi so sánh với Sam. Eric của Joseph Quinn có xuất thân mờ nhạt, cùng những tương tác hờ hững với nữ chính. Người xem khó hiểu khi hai nhân vật chọn đi chung với nhau, sau đó Sam còn sẵn sàng hy sinh nhiều cơ hội vì Eric, trong khi họ chỉ là người lạ gặp nhau giữa đoạn đường. Nhiều lúc, chất xúc tác giữa Sam và… chú mèo trị liệu còn chân thực, đáng yêu hơn so với chàng trai trẻ đi cùng cô.



Để kết nối với hai phần trước, một nhân vật cũ cũng xuất hiện. Tuy nhiên tuyến vai này được xây dựng hời hợt, không có câu chuyện hay số phận rõ ràng. Nếu muốn tăng tính kết nối, biên kịch hoàn toàn có thể để nữ chính gặp gỡ một thành viên trong gia đình Abbott, hay trải qua các tình tiết gợi nhớ phim cũ.

Nhìn chung, với kỹ xảo và phần âm thanh ấn tượng, A Quiet Place: Day One dễ chiều lòng các khán giả đại chúng. Kết phim mở, cho thấy loạt phim còn nhiều chất liệu để khai thác trong các phần tiếp theo. Tuy nhiên, nhà làm phim sẽ luôn bị đặt vào thế khó, làm sao có thể đảm bảo đáp ứng được thị hiếu ngày càng tăng của khán giả ra rạp, đồng thời phải giữ được những chất riêng từng làm nên thương hiệu Vùng đất im lặng.