Tiền vệ Việt kiều của U.23 Việt Nam: 'Tôi chừa từng nghĩ đến niềm tự hào này'

Ngay sau khi U.23 Việt Nam đoạt chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2023, HLV Philippe Troussier đã công bố bản danh sách đội U.23 "xịn" để hướng tới vòng loại U.23 châu Á 2024 trên sân nhà. Trong đó, tiền vệ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh (đang chơi bóng cho U.19 Sigma Olomouc ở CH Czech) lại một lần nữa được trao cơ hội. So với các đồng đội, An Khánh tập trung muộn hơn, khi đến ngày 31.8 mới hội quân cùng toàn đội tại Phú Thọ.



Trước đó, ở đợt hội quân U.23 Việt Nam dịp FIFA Days tháng 6, cầu thủ sinh năm 2005 này đã có lần đầu tiên trở về khoác áo đội bóng quê hương. "Đây là lần thứ 2 tôi có dịp trở về hội quân với đội tuyển U.23 Việt Nam, thật sự rất vui. Đất nước Việt Nam có hơn 100 triệu người, nhưng tôi đã may mắn được chọn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc", tiền vệ 18 tuổi bày tỏ.

Andrej Nguyễn An Khánh (dẫn đầu) có cha mẹ đều là người Việt Nam, nhưng được sinh ra và lớn lên ở CH Czech VFF

Tại CH Czech, Andrej Nguyễn An Khánh cũng lọt vào tầm mắt của các tuyển trạch viên từ liên đoàn bóng đá nước này. Tiền vệ này đã từng được triệu tập lên các đội tuyển trẻ của CH Czech như U.17, U.18 và U.19. Sau 2 lần được trải nghiệm tập luyện và thi đấu dưới sự chỉ dẫn của HLV Troussier cùng các đàn anh, An Khánh nhận định rằng việc khoác áo U.23 Việt Nam rất khác với những gì anh từng trải qua ở các đội trẻ CH Czech. "Đội U.23 Việt Nam có rất nhiều cầu thủ đang đá ở V-League", tiền vệ của U.19 Sigma Olomouc nói.

"Trong lần thứ 2 về khoác áo U.23 Việt Nam, tôi cũng quen với các anh rồi, biết người đó tên gì và đá kiểu như thế nào. HLV Troussier cũng nói là tôi còn trẻ, mới 18 tuổi nên còn nhiều thời gian và cơ hội. Các anh trong đội cũng động viên là tôi cứ đá tự nhiên, theo cách mà tôi đã đá ở bên CH Czech, nên tôi thực sự rất vui. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ sẽ được khoác áo U.23 Việt Nam, tôi thật sự rất tự hào", Andrej Nguyễn An Khánh thổ lộ.

An Khánh (bìa phải) lần đầu tiên được biết đến khi hội quân cùng đội U.23 Việt Nam hồi tháng 6 VFF

U.23 Việt Nam vẫn còn 2 buổi tập nữa trước khi HLV Troussier chốt danh sách chính thức để bước vào thi đấu tại vòng loại U.23 châu Á 2024. Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ lần lượt đấu với U.23 Guam (6.9), U.23 Yemen (9.9) và U.23 Singapore (12.9), đều trên sân Việt Trì (Phú Thọ).