Tiền vệ Việt kiều gây bất ngờ ở U.23 Việt Nam: Đậm chất cầu thủ xứ Nghệ

Nguyễn An Khánh sinh năm 2005 tại Trinec (CH Czech) trong một gia đình người Việt. Cha của An Khánh là anh Nguyễn Đức Hỷ (quê Đô Lương, Nghệ An), mẹ là chị Phan Thị Thanh Tân (quê Hà Nội). Vợ chồng anh Hỷ có 4 người con, trong đó An Khánh là con thứ 3.

Như bao người con xứ Nghệ khác, anh Nguyễn Đức Hỷ vốn rất mê môn bóng đá. Và An Khánh cũng thừa hưởng niềm đam mê mãnh liệt này từ người cha của mình. Từ khi còn rất bé, cầu thủ sinh năm 2005 đã theo chân cha và rất hiếm khi bỏ sót trận đấu nào của đội bóng địa phương là Trinec FC.

An Khánh là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh em FBNV

An Khánh bắt đầu tiếp xúc với trái bóng tròn từ lúc 5 tuổi, khi cùng chơi với bạn bè ở những buổi chiều sau giờ học. Từ đó, năng khiếu của Khánh nhanh chóng được bộc lộ. Thấy vậy, anh Hỷ đưa Khánh đi ứng tuyển vào lò đào tạo của Trinec FC và được nhận vào lứa U.7. Đây cũng chính là nơi tài năng của An Khánh được nuôi dưỡng và phát triển từng ngày.



Nguyễn An Khánh ăn tập bài bản ở Trinec FC đến năm 15 tuổi thì được CLB Sigma Olomouc chiêu mộ. Tại đội bóng mới, tài năng của tiền vệ Việt kiều tiếp tục được nâng tầm. Anh chơi sở trường ở vị trí tiền vệ giữa và tiền vệ tấn công. An Khánh sở hữu tố chất đặc trưng của một cầu thủ xứ Nghệ là sự mạnh mẽ, nhiệt tình và tinh thần chiến đấu lúc nào cũng hừng hực lửa. Anh được đánh giá là có lối chơi hiện đại, đậm chất kỹ thuật nhưng cũng mang tính trực diện của bóng đá châu Âu.

An Khánh đam mê bóng đá từ nhỏ, anh thường xuyên lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên và được vào dự tuyển các đội trẻ CH Czech FBNV

Kỹ thuật và tư duy chơi bóng của Khánh cũng được đánh giá cao. Ngoài việc đóng góp vào lối chơi chung và hỗ trợ đồng đội, Khánh còn rất nhạy trong khâu kiến tạo hoặc tự mình ghi bàn. Mùa 2021 - 2022, cầu thủ gốc Việt có 10 pha lập công và nhiều đường kiến tạo đẹp mắt giúp U.17 Sigma Olomouc cán đích ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Bản thân tiền vệ này cũng nằm trong tốp 10 chân sút tốt nhất giải.

Ở mùa giải 2022 - 2023, An Khánh được đôn lên chơi ở đội U.19 Sigma Olomouc và nhiều lần góp mặt trong đội B của CLB để thi đấu ở giải hạng nhất CH Czech. Tính đến thời điểm này, An Khánh đã ghi được 8 bàn và có 20 lần kiến tạo cho đồng đội lập công. Từ đó, khả năng của An Khánh nhanh chóng được các tuyển trạch viên của Liên đoàn Bóng đá CH Czech phát hiện. Cách đây không lâu, anh đã được gọi lên khoác áo đội tuyển U.18 CH Czech.

An Khánh (thứ tư từ phải qua, hàng ngồi) cao 1,75 m và chơi sở trường ở vị trí tiền vệ giữa hoặc tiền vệ tấn công FBNV

Trong đợt tập trung bắt đầu từ ngày 5.6, U.23 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với 2 đội mạnh ở V-League là CLB Công an Hà Nội và CLB Hải Phòng. Đây chính là cơ hội tốt để tiền vệ Việt kiều Nguyễn An Khánh thể hiện khả năng của mình và chinh phục được HLV Troussier.