Tiếng Anh là ‘ngôn ngữ thứ hai’ ở trường, phụ huynh đồng hành cùng con thế nào?

Câu trả lời đã được các chuyên gia Hội đồng Anh giải đáp trong buổi chia sẻ trực tuyến "Phương pháp đồng hành cùng con học tiếng Anh" vừa qua.

Mở đầu buổi chia sẻ, MC Trần Minh Ngân, cựu biên tập viên truyền hình, gương mặt quen thuộc tại các sự kiện của Chính phủ và quốc tế cấp cao, đã đại diện cho nhiều phụ huynh bày tỏ nỗi trăn trở khi cùng hai con song sinh "tập làm quen" với bối cảnh mới khi tiếng Anh trở thành môn học chính từ lớp một tại trường học. Mẹ Ngân chia sẻ: Dù tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm và có ba là người bản ngữ, các con chị vẫn rơi vào tình trạng "thụ động" – nghe hiểu rất tốt nhưng lại thiếu tự tin, thường xuyên nhờ mẹ "nói giúp" thay vì tự giao tiếp.

Bên cạnh đó, theo nhiều phụ huynh, những vấn đề như trẻ mất tập trung khi học, học trước quên sau, hay thói quen dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh thay vì dùng tiếng Anh tự nhiên cũng là những rào cản phổ biến khiến con không tự tin hay hứng thú khi học.

Thấu hiểu những trăn trở đó, Hội đồng Anh – tổ chức giáo dục uy tín của Vương quốc Anh với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh, đã mang đến các buổi chia sẻ chuyên môn để đồng hành cùng học sinh và phụ huynh, trong đó có buổi chia sẻ trực tuyến "Phương pháp đồng hành cùng con học tiếng Anh" mới đây. Là khách mời, thầy Anton Glushkov, chuyên gia giáo dục với hơn 11 năm kinh nghiệm tại Hội đồng Anh, đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc để phụ huynh giải quyết bài toán tâm lý, từ đó giúp tiếng Anh của trẻ được cải thiện.

MC Minh Ngân (bên trái) và thầy Anton (bên phải) chia sẻ phương pháp cùng con vượt qua rào cản “hiểu nhưng ngại nói” tiếng Anh

Hiểu tâm lý "ngại nói" của con là lẽ thường tình

Theo thầy Anton, việc trẻ ngại nói là một diễn biến tâm lý bình thường khi các con chưa thoải mái để sử dụng ngôn ngữ mới. Chìa khóa để mở cánh cửa tự tin cho trẻ chính là một môi trường an toàn, nơi các con được xếp lớp đúng trình độ, được phép mắc lỗi mà không bị phán xét, từ đó dần cởi bỏ rào cản tâm lý để bật ra ngôn ngữ một cách tự nhiên.

Chia sẻ sâu hơn về cách giúp con xây dựng sự dạn dĩ, thầy Anton cho biết: "Khi trẻ được thử nghiệm trong một môi trường an toàn với những người đáng tin cậy hoặc bạn bè cùng trình độ, các con sẽ nhận ra mình hoàn toàn có thể giao tiếp được. Một khi đã làm được một, hai hay nhiều lần trong lớp, các con sẽ mang sự tự tin ấy ra ngoài cuộc sống".

Nắm bắt nhịp năng lượng của con để duy trì sự tập trung khi học

Với nhiều bậc phụ huynh, việc trẻ không thể duy trì sự tập trung trong quá trình học ngôn ngữ dần trở thành nỗi băn khoăn không nhỏ. Để giải quyết vấn đề này, một trong những phương pháp sư phạm thú vị được thầy Anton thường áp dụng là kỹ thuật cân bằng giữa Stirring (Khuấy động) và Settling (Tĩnh tại).

Theo đó, các lớp học tại Hội đồng Anh xen kẽ các hoạt động Stirring vui nhộn, giàu năng lượng với các hoạt động Settling trầm lắng để trẻ vừa có đủ không gian để "chơi", vừa có đủ khoảng lặng để thẩm thấu kiến thức. Với chuyên gia tại Hội đồng Anh, đây là phương pháp đơn giản mà ba mẹ có thể áp dụng tại nhà để duy trì sự hứng khởi mà không gây mệt mỏi hay nhàm chán cho con.

Môi trường học tập giàu cảm hứng, cân bằng giữa “tĩnh” và “động” chính là chìa khóa để con bắt nhịp tiếng Anh nhanh hơn

Nuôi dưỡng thói quen thực hành cùng trẻ

Giải đáp lo lắng của nhiều phụ huynh về việc "ba mẹ không giỏi tiếng Anh thì dạy con thế nào", thầy Anton khẳng định rằng phụ huynh không cần phải là giáo viên của con. Thay vào đó, sự quan tâm chân thành và kiến tạo những thói quen nhỏ hằng ngày mới là điều quan trọng.

Chị Minh Ngân đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình khi cùng con thực hành tiếng Anh mỗi ngày. Chị bật mí, khi con hỏi về một sự vật, chị sẽ cung cấp cả từ tiếng Việt lẫn tiếng Anh; nếu gặp từ mới, chị sẵn sàng tra cứu để cùng học với con. Đặc biệt, chị thường xuyên theo dõi nội dung bài học tại trung tâm tiếng Anh của con để "bắt sóng chủ đề" và trò chuyện cùng con. Thầy Anton nhận định, việc này không chỉ khích lệ tinh thần trẻ mà còn giúp phụ huynh biết chính xác con đã tiếp thu được gì, chưa nhớ phần nào hay cần hỗ trợ thêm ở đâu.

Việc được ba mẹ đồng hành sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho trẻ trong quá trình học ngoại ngữ

Với từng đứa trẻ, hành trình chinh phục ngôn ngữ thứ hai luôn cần sự kiên nhẫn và phương pháp phù hợp. Với những chia sẻ tâm huyết từ các chuyên gia và trải nghiệm thực tế từ phụ huynh, hy vọng rằng các bậc ba mẹ sẽ vững tâm hơn để đồng hành cùng con, giúp con vững bước hội nhập và đón đầu các cơ hội trong tương lai.

Nếu ba mẹ đang tìm kiếm môi trường phù hợp để con học tập và bứt phá, hãy cùng gia nhập cộng đồng học tập quốc tế tại Hội đồng Anh.