Tiếp cận phương pháp học dựa trên sự khám phá chủ động tại ISHCMC

Thông qua phương pháp học dựa trên sự khám phá, ISHCMC khơi dậy sự tò mò và khả năng tư duy phản biện, hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện trong một thế giới không ngừng biến đổi.

Phương pháp học chủ động khám phá là gì?

Phương pháp học dựa trên sự tìm tòi (inquiry-based learning) tại ISHCMC giúp học sinh chủ động khám phá và đặt câu hỏi thay vì chỉ ghi nhớ kiến thức sách vở. Tiến sĩ Tosca Killoran, Phó Hiệu trưởng, gọi đây là "nguồn cảm hứng nuôi dưỡng niềm yêu thích học hỏi".

Ví dụ, khi nghiên cứu về di cư của cá, học sinh trực tiếp ra sông thu thập dữ liệu và quan sát trong môi trường sống, từ đó hiểu sâu và ghi nhớ tốt hơn. Phương pháp này cũng phù hợp với các tiêu chuẩn học thuật quốc tế như AERO và ACARA, đảm bảo học sinh được tiếp xúc với một nền giáo dục chất lượng cao.

Khi cách học đặt câu hỏi vượt khỏi khuôn mẫu học tập truyền thống

Phương pháp học khám phá tại ISHCMC giúp học sinh đặt câu hỏi khái quát và giải quyết vấn đề thực tiễn. Giáo viên đóng vai trò hướng dẫn, khuyến khích tư duy phản biện và nghiên cứu độc lập, giúp các em chủ động học tập và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề.

Học qua khám phá còn giúp học sinh phát triển kỹ năng lãnh đạo thông qua các dự án và ý tưởng mới, nơi các em rèn luyện giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề. Tiến sĩ Killoran nhấn mạnh lãnh đạo là kỹ năng thiết yếu, được trau dồi qua các hoạt động ngoại khóa, thể thao, câu lạc bộ và các dự án công dân toàn cầu, giúp các em quản lý thời gian tốt và trở nên tự tin hơn vào khả năng của mình.

Đặt nền móng cho một tương lai hội nhập toàn cầu

Một mục tiêu quan trọng của phương pháp học khám phá tại ISHCMC là giúp học sinh trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm. Với cộng đồng hơn 60 quốc tịch, các em được trải nghiệm môi trường đa văn hóa, rèn luyện sự thấu cảm, kỹ năng giao tiếp và tư duy đa chiều. Các em được kết nối với bạn bè quốc tế, phát triển khả năng định hướng và đóng góp tích cực cho xã hội toàn cầu.

Ngoài được đánh giá cao nhờ tính tương tác và trải nghiệm thực tiễn, đây còn là phương pháp giúp học sinh phát triển tư duy học thuật vững chắc và ứng dụng linh hoạt vào thực tế. Tại ISHCMC, học sinh liên tục đạt kết quả vượt mức trung bình toàn cầu trong các kỳ thi IBDP và MAP, đồng thời sẵn sàng chinh phục những bối cảnh thực tế, mở lối thành công tại đại học và tương lai sau này.

Với hơn 95 hoạt động ngoại khóa và 26 chương trình nâng cao, ISHCMC đã hỗ trợ 98% học sinh niên khóa 2025 trúng tuyển vào các đại học hàng đầu thế giới. Về khía cạnh ngôn ngữ, 57% học sinh ISHCMC nhận bằng song ngữ - cao gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Và trong nhiều năm qua, rất nhiều học sinh xuất sắc của nhà trường đã trúng tuyển và nhập học Harvard, Yale, Chicago cùng các trường danh giá khác.

Là một học sinh nổi bật tại ISHCMC, Danko đã gắn bó suốt 5 năm kể từ khi chuyển từ một trường quốc tế ở Kenya. Ngay từ đầu, em ấn tượng với môi trường học tập khuyến khích đặt câu hỏi, chia sẻ quan điểm và tự khám phá. Danko nhanh chóng hòa nhập, đạt thành tích học tập xuất sắc và tích cực tham gia các hoạt động như Mô hình Liên Hợp Quốc và Ban Lãnh Đạo Học sinh. Những trải nghiệm này rèn luyện cho em khả năng lãnh đạo, tư duy độc lập và linh hoạt trong môi trường đa văn hóa. Câu chuyện của Danko minh chứng cho giá trị của một môi trường học tập lấy học sinh làm trung tâm, nơi các em không chỉ học kiến thức mà còn phát triển toàn diện.

Ươm mầm những nhà kiến tạo tương lai

Phương pháp học dựa trên sự khám phá tại ISHCMC không chỉ là một phương pháp giảng dạy - đó là một cách tiếp cận giúp học sinh thành công trong học tập và làm hành trang để trở thành những nhà lãnh đạo tự tin, có trách nhiệm và công dân toàn cầu. Bằng cách khuyến khích sự tò mò và trải nghiệm thực tiễn, ISHCMC nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, kỹ năng lãnh đạo và lòng nhân ái - chuẩn bị cho các em sẵn sàng tạo ra sự khác biệt và vững bước tương lai.

ISHCMC - Trường Quốc tế TP.HCM, là trường Quốc tế hàng đầu tại TP.HCM, tự hào mang đến một nền giáo dục chất lượng cho học sinh từ 2-18 tuổi, với 3 lộ trình tốt nghiệp đa dạng: gồm Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế (IB Diploma), các Khóa học IB (IB Courses), và Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông ISHCMC (ISHCMC High School Diploma). Được công nhận bởi các tổ chức kiểm định uy tín toàn cầu như CIS và NEASC, ISHCMC mang đến một môi trường học tập nơi mỗi cá nhân được khuyến khích khám phá tiềm năng và phát triển bản thân một cách toàn diện. Trong nhiều năm qua, học sinh của ISHCMC đã được nhận vào 7 trên 10 trường đại học hàng đầu theo bảng xếp hạng QS toàn cầu, sẵn sàng chinh phục những tầm cao mới và kiến tạo tương lai. Tìm hiểu về ISHCMC: Website: https://www.ishcmc.com/

Số điện thoại: (028) 3898 9100

Email: admissions@ishcmc.edu.vn





