Tiếp nối nguồn lực, kiến tạo tương lai, đưa Petrovietnam tới đỉnh cao mới

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, trao quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐTV Petrovietnam cho ông Lê Ngọc Sơn

Ngày 20.3, Petrovietnam đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn, cho ông Lê Ngọc Sơn.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư; đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư.

Ông Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc cho ông Lê Ngọc Sơn

Về phía Petrovietnam có ông Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; cùng các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Phó tổng giám đốc, lãnh đạo các ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo các đơn vị thành viên, chi nhánh, ban quản lý dự án trực thuộc Tập đoàn.

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Ủy ban Quản lý vốn, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, Ban Quản trị nguồn nhân lực Petrovietnam đã công bố các quyết định: bổ nhiệm Thành viên HĐTV, bổ nhiệm Tổng giám đốc và chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đối với ông Lê Ngọc Sơn.

Ông Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước Nguyễn Hoàng Anh chúc mừng Petrovietnam đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt, chúc mừng ông Lê Ngọc Sơn được tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Khẳng định đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tin tưởng với bề dày công tác, là cán bộ có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý điều hành, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong Tập đoàn, ông Lê Ngọc Sơn sẽ cùng tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, người lao động tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, nỗ lực vượt khó để tăng trưởng, phát triển Tập đoàn ngày càng bền vững.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Sơn cảm ơn lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ban, ngành T.Ư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, tập thể ban lãnh đạo Tập đoàn đã tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn.

Ông Lê Ngọc Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn, phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Lê Ngọc Sơn đồng thời bày tỏ tri ân sâu sắc tới các bậc lão thành, các thế hệ người lao động Dầu khí đã khai phá, vun đắp, xây dựng và phát triển Tập đoàn trở thành Tập đoàn kinh tế có quy mô lớn nhất cả nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực và an ninh quốc phòng của đất nước.

Nhấn mạnh chặng đường sắp tới, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, Petrovietnam cũng phải đương đầu với không ít khó khăn, ông Lê Ngọc Sơn tin tưởng: "Với tinh thần "Một đội ngũ - Một mục tiêu", chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khai mở những cơ hội trong khó khăn, thách thức, làm mới động lực cũ và bổ sung động lực mới, đưa Tập đoàn vươn tới những đỉnh cao mới".

Trên cương vị mới, ông Lê Ngọc Sơn cho biết sẽ cùng ban lãnh đạo Tập đoàn, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm để làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới, đưa Tập đoàn vươn tới những đỉnh cao mới: nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo; nâng tầm văn hóa doanh nghiệp; hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng tầm quản trị doanh nghiệp; tối ưu hóa danh mục đầu tư, tài chính; mở rộng chuỗi liên kết giá trị, phát triển khoa học công nghệ.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng ông Lê Ngọc Sơn

Thay mặt Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên toàn Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chúc mừng ông Lê Ngọc Sơn được tín nhiệm, giao nhiệm vụ Phó bí thư, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn; và bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, giải quyết những khó khăn mà Tập đoàn đang phải đối mặt.

Ông Lê Mạnh Hùng cũng kêu gọi tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn tiếp tục phát huy tinh thần "Một đội ngũ - Một mục tiêu" với phương châm "đồng hành, đồng bộ, toàn diện, liên tục, hướng đích", tập trung xây dựng phát triển Tập đoàn ổn định bền vững, trở thành niềm tự hào của người lao động Dầu khí, của đất nước và của dân tộc Việt Nam.