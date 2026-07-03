Tiếp sức bệnh nhi vượt qua bệnh tật

Sáng 3.7, Báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM và Bệnh viện Nhi Đồng 2 tổ chức lễ công bố các hoạt động chương trình "Ước mơ của Thúy", hỗ trợ bệnh nhi ung thư với chủ đề "Đi về phía mặt trời".

Đồng hành cùng bệnh nhi ung thư trên khắp mọi miền đất nước ẢNH: TUẤN QUANG

Thông qua chủ đề năm nay, chương trình mong muốn gửi gắm thông điệp rằng mỗi bước đi của bệnh nhi, dù nhỏ bé, đều là dấu mốc trên hành trình chiến thắng bệnh tật. Với nhiều bệnh nhi, đó có thể là bước đầu tiên rời khỏi giường bệnh, bước ra hành lang bệnh viện sau những ngày điều trị, hay đơn giản là bước thêm một bước để cơ thể dần hồi phục và tinh thần thêm vững vàng.

Nguồn kinh phí thực được trích từ chương trình livestream "Tiếp sức Hoa mặt trời", nơi hàng chục nghìn đơn hàng của cộng đồng đã góp phần tạo nên nguồn lực hỗ trợ dành cho bệnh nhi ung thư trên cả nước.

Ông Nguyễn Đại Hải, Giám đốc kinh doanh thương hiệu giày dép Nesty, cho biết chương trình mang ý nghĩa nhân văn góp phần tiếp thêm động lực cho các bệnh nhi ung thư và gia đình trong hành trình điều trị. Ngoài ra, chương trình không chỉ hỗ trợ thiết thực cho các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Các bệnh nhi đang được điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 ẢNH: TUẤN QUANG

Chị Nguyễn Thị Thúy, Phó trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết những chương trình có ý nghĩa đặc biệt nhằm hỗ trợ tinh thần trong quá trình điều trị cho bệnh nhi.

Theo chị Thúy, bên cạnh thuốc men và chi phí điều trị, yếu tố tinh thần đóng vai trò quan trọng, góp phần tạo thêm niềm tin và động lực để các em kiên trì vượt qua bệnh tật. Vì vậy, chương trình không chỉ mang giá trị vật chất mà còn giúp các bệnh nhi vơi bớt nỗi đau, lạc quan hơn trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.

ẢNH: TUẤN QUANG

Các bệnh nhi và cùng ban tổ chức hoạt động thể thao nhằm nâng cao sức khỏe ẢNH: TUẤN QUANG

Đang chăm sóc cho con tại Bệnh viện Nhi đồng 2, anh Rờ cham Y Cun (28 tuổi), xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai, cho biết trong thời điểm đầu, bé chỉ có biểu hiện ho nên gia đình không nghĩ đó là dấu hiệu của bệnh ung thư. Đến khi có kết quả chẩn đoán, cả gia đình rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn, phải vay mượn nhiều nơi để chữa bệnh cho con.

"Khi điều trị thuốc, hai bàn chân của bé gần như bị liệt, khó khăn trong việc đi lại. Hơn nữa, khi ăn uống, sinh hoạt đều phải có người thân hỗ trợ vì bé đang còn mệt trong cơ thể", anh Cun chia sẻ.

Nhận được sự hỗ trợ từ chương trình, anh Cun cho biết món quà đã phần nào giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí trong giai đoạn khó khăn. "Tôi xin cảm ơn chương trình và các mạnh thường quân đã hỗ trợ gia đình. Khoản hỗ trợ này sẽ giúp vợ chồng tôi trang trải một phần chi phí ăn uống, chăm sóc cho con trong thời gian điều trị. Mong con có thêm động lực để vượt qua căn bệnh ung thư", anh Cun nói.

Trong khi đó, anh Phan Ngọc Hội (48 tuổi), lao động tự do, ngụ xã Cam Lâm, Khánh Hòa, người thân của bé Phan Ngọc Như Ý (10 tuổi), cho biết con gái được chẩn đoán mắc ung thư sau khi xuất hiện triệu chứng đau vùng mông.

Theo anh Hội, việc điều trị kéo dài khiến kinh tế gia đình ngày càng rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ chương trình không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng mà còn tiếp thêm động lực cho con gái tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.



