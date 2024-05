Tiếp sức mùa thi: Sinh viên tình nguyện mong muốn tham gia hỗ trợ thí sinh

Đã tham gia 3 năm liên tiếp, nên ngay khi vừa mở cổng đăng ký Tiếp sức mùa thi 2024, Nguyễn Ngô Thanh Trúc, sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM, nhanh chóng ghi danh. Thanh Trúc chia sẻ: "Tiếp sức mùa thi mang lại cho mình cảm xúc khó tả. Sau khi kết thúc năm học, mình cũng muốn tìm kiếm những hoạt động xã hội để có thêm nhiều trải nghiệm, gặp gỡ, giúp đỡ được nhiều người khiến bản thân cảm thấy vui hơn. Đồng hành cùng các thí sinh trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, nhìn thấy ánh mắt tự tin, thở phào nhẹ nhõm khi kết thúc một môn thi cũng khiến mình vui lây".



Thanh Trúc cũng cho biết khi tham gia Tiếp sức mùa thi, bản thân có thể chủ động sẵn sàng làm mọi thứ và còn được biết thêm những người bạn cùng dãi nắng dầm mưa mấy ngày liền để cung cấp thông tin, hỗ trợ thí sinh hết mình.

Thanh Trúc luôn thấy hứng thú mỗi lần tham gia Tiếp sức mùa thi NVCC

"Mình mong chương trình năm nay diễn ra thành công hơn nữa, tiếp cận được nhiều thí sinh, phụ huynh nhằm mang lại giá trị nhân văn đến với cộng đồng", Thanh Trúc nói.

Còn Tô Đạt Thịnh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết: "Đây là lần thứ hai tham gia Tiếp sức mùa thi. Mình muốn tham gia hỗ trợ thí sinh dự thi vì bản thân rất thích mục đích mà chương trình này mang lại. Còn nhớ năm mình đi thi, lúc đó trời mưa to lắm, cũng may là có các anh, chị tình nguyện viên đến che dù, rồi còn tặng bút cho mình nữa. Lúc đó, mình rất cảm động. Do vậy mà hằng năm mình đều tham gia Tiếp sức mùa thi. Mỗi lần tham gia, mình lại càng thích cảm giác được dặn dò và truyền động lực cho các em".

Đạt Thịnh hào hứng kể lại nhiều kỷ niệm đẹp khi tham gia Tiếp sức mùa thi. Đó là kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, có một thí sinh khi đến gần ngày thi nhưng vẫn chưa định hình được sẽ chọn trường nào. May mắn là sau khi nghe Thịnh và các thành viên tư vấn thì bạn ấy đã định hướng được và năm nay bạn cũng tham gia Tiếp sức mùa thi cùng với đội tình nguyện. "Đây là điều làm mình cảm thấy tự hào. Do vậy, không lý do gì để mình từ chối tham gia chương trình đầy ý nghĩa này", Đạt Thịnh nói.

Còn Nguyễn Quốc Huy, sinh viên Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), kể: "Đây là lần đầu tiên mình tham gia. Mình quyết định đăng ký vì trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, mình đã được rất nhiều anh, chị hỗ trợ. Năm nay, ngay khi cổng thông tin cho đăng ký, mình đã lập tức ghi danh nhằm giúp đỡ các thí sinh có được một kỳ thi suôn sẻ, đồng thời giúp bản thân trao dồi thêm kỹ năng giao tiếp với mọi người. Mình rất mong chờ năm nay sẽ giúp đỡ được thật nhiều thí sinh để các em có thể thoải mái nhất khi bước vào phòng thi".

Cùng là lần đầu tiên tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, Phan Thị Mỹ Anh, sinh viên Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM), chia sẻ: "Mình khá hồi hộp nhưng cũng rất chờ đợi chương trình năm nay. Điều mình mong chờ là các bạn khi ra khỏi phòng thi đều vui vẻ và thông báo làm bài rất tốt và sẽ đạt được điểm như mong muốn".