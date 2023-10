Tiếp tay 'trùm buôn lậu' Mười Tường, cựu Trưởng trạm cảnh sát đường thủy lãnh 8 năm tù

Chiều 26.10, TAND tỉnh An Giang đã mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Kim Hạnh (54 tuổi, tức Mười Tường, ngụ H.An Phú, An Giang) 13 năm tù; Nguyễn Văn Võ (55 tuổi, ngụ H.Châu Phú) 8 năm tù; Mai Văn Đẹp (68 tuổi) và Tống Trường Giang (40 tuổi, cùng ngụ H.An Phú, An Giang) cùng mức án 7 năm tù, tất cả cùng về tội buôn lậu.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) nghe tuyên án 13 năm tù về tội buôn lậu TRẦN NGỌC

TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bổ sung bị cáo Hạnh 100 triệu đồng; Võ 50 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước và buộc bị cáo Hạnh giao nộp 1,2 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính từ buôn lậu 80 tấn đường.

Theo cáo trạng, năm 2012, Mười Tường thành lập Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Phát Đạt ngành nghề mua bán đường nhưng cho Trần Văn Phương (Đôn) người làm thuê cho Hạnh đứng tên chủ doanh nghiệp, Hạnh trực tiếp điều hành hoạt động doanh nghiệp.

Để có nguồn hàng bán, Hạnh mua đường nhập lậu từ Campuchia đem về Việt Nam bán lại. Nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Hạnh gặp Nguyễn Văn Võ (lúc này đang công tác tại Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang, giữ chức vụ Trưởng trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu) mở lời nhờ Võ tạo điều kiện cho Hạnh vận chuyển đường lậu bằng ghe từ Campuchia vào Việt Nam qua đường biên giới xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu.

Võ đồng ý giúp đỡ bằng cách khi ghe chở đường lậu của Hạnh đi qua đoạn sông thuộc địa bàn quản lý của Võ thì Võ cho ca nô có gắn bảng hiệu Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh An Giang ra áp tải để tránh bị lực lượng khác bắt giữ.

Khoảng 22 giờ ngày 23.12.2012, sau khi nhận xong 80 tấn đường (1.600 bao, mỗi bao loại 50 kg), ghe của Mười Tường từ Campuchia về Việt Nam. Lúc này, Võ lên ca nô chạy theo sau ghe chở đường lậu của Mười Tường để cảnh giới, can thiệp khi bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Bị cáo Nguyễn Văn Võ (áo xanh bên phải) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội buôn lậu TRẦN NGỌC

Khoảng 2 giờ ngày 24.12, ghe đường lậu của Mười Tường chạy đến địa bàn xã Thường Phước 1, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp thì bị lực lượng Hải quan tỉnh Đồng Tháp chặn bắt, kiểm tra giấy tờ, hàng hóa. Ngay lúc này, Võ đến can thiệp và nói rằng đang áp giải ghe đường lậu về Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu để xử lý. Từ đó dẫn đến xảy ra tranh chấp thẩm quyền giải quyết. Sau đó, Hạnh kêu người làm hóa đơn khống để hợp thức hóa số đường lậu bị bắt. Lực lượng Hải quan Đồng Tháp sau đó thống nhất giao cho Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh An Giang và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang xử lý theo thẩm quyền. Về sau, nhóm Mười Tường chỉ bị xử phạt hành chính.

Ngày 14.7.2021, từ đơn tố giác hành vi của Võ liên quan đến hành vi vi phạm vận chuyển 80 tấn đường cát lậu của Mười Tường, lần lượt các bị cáo đã bị xử lý.

Liên quan vụ việc này, Cơ quan CSĐT tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý việc Hạnh chuyển gần 400 triệu đồng cho Nguyễn Văn Võ. Riêng việc cán bộ, điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang điều tra, xác minh thiếu khách quan dẫn đến nhóm buôn lậu của Mười Tường chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính, CQĐT sẽ tách ra và đề xuất xử lý sau.